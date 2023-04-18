Пятизвёздочный спа-отель открылся в Алтайском крае

Он находится на берегу Катуни

18 апреля 2023, 07:50, ИА Амител

Фото: Grand Chalet Altay / 2gis.ru

В Алтайском крае открылся пятизвёздочный спа-отель Grand Chalet Altay, пишет "Интерфакс".

Двухэтажный комплекс расположен на территории "Бирюзовой Катуни" на берегу Катуни у подножья Тавдинских пещер.

Он содержит 55 номеров различных категорий, включая люксы и 19 шале. В отеле три ресторана и летний бар. Завтраки включены в проживание.

К началу летнего сезона на курорте откроют спа-центр, пивной ресторан и ресторан авторской кухни с акцентном на локальные и сезонные продукты.

Расположен отель в 45 минутах на машине от аэропорта Горно-Алтайска и 15 – от горнолыжного курорта Манжерок.