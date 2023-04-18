Пятизвёздочный спа-отель открылся в Алтайском крае
Он находится на берегу Катуни
18 апреля 2023, 07:50, ИА Амител
Фото: Grand Chalet Altay / 2gis.ru
В Алтайском крае открылся пятизвёздочный спа-отель Grand Chalet Altay, пишет "Интерфакс".
Двухэтажный комплекс расположен на территории "Бирюзовой Катуни" на берегу Катуни у подножья Тавдинских пещер.
Он содержит 55 номеров различных категорий, включая люксы и 19 шале. В отеле три ресторана и летний бар. Завтраки включены в проживание.
К началу летнего сезона на курорте откроют спа-центр, пивной ресторан и ресторан авторской кухни с акцентном на локальные и сезонные продукты.
Расположен отель в 45 минутах на машине от аэропорта Горно-Алтайска и 15 – от горнолыжного курорта Манжерок.
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