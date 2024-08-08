Пятно пугающих размеров. Что за магнитная буря накроет Землю 9 августа 2024 года?
На линию "Солнце-Земля" выходит новая активная область, извергающая мощные вспышки
08 августа 2024, 15:40, ИА Амител
Солнечная активность / Фото: pxhere.com
На Землю в ближайшее время может обрушиться очередная магнитная буря. Это следует из прогноза, опубликованного на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Источником может стать активная область на Солнце, которая вскоре нацелится на нашу планету. По данным ученых, она уже произвела одну вспышку класса X.
О том, что магнитная буря может накрыть планету 9 августа 2024 года и насколько мощной она может быть, - в материале amic.ru.
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Будет ли магнитная буря 9 августа 2024 года?
Точно неизвестно, но такая вероятность есть. В прогнозе лаборатории на 9 августа указано, что в течение дня геомагнитные колебания будут усиливаться, а затем перейдут в настоящую магнитную бурю.
Безусловно, это не стопроцентный прогноз, и все может измениться в любой момент. Но исключать прихода на Землю магнитной бури 9 августа точно нельзя.
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Какова вероятность, что 9 августа Землю всё-таки накроет магнитная буря?
По данным ученых, вероятность магнитной бури 9 августа 2024 года составляет 15%.
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Из-за чего Земле угрожает магнитная буря 9 августа 2024 года?
Виной всему активная область № 3780 на Солнце, которая 4 августа появилась из-за края звезды. Ученые отмечают ее "пугающие" размеры: около 0.1 % от всей видимой поверхности Солнца. 5 августа исследователи уже зафиксировали вспышку класса X, которую произвела эта активная область.
"Помимо размера, область заслуживает внимания, так как движется в сторону линии Солнце-Земля, и окажется на ней примерно в пятницу-субботу этой недели", - говорится в сообщении лаборатории.
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Во сколько может начаться магнитная буря?
Следует из прогноза, что геомагнитная обстановка на планете начнет ухудшаться к 18.00 по московскому времени. С этого момента колебания перейдую в "красную зону", что свидетельствует о начале магнитной бури.
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Насколько мощной может быть магнитная буря 9 августа 2024 года?
Согласно прогнозу, пик произойдет уже в субботу, 10 августа. Мощность геомагнитных возмущений составит 6 баллов. По классификации это обозначается как G2 - "средняя магнитная буря".
Впрочем, велика вероятность, что буря будет еще мощнее. Шанс сильного геомагнитного шторма оценивается в 45%.
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Когда эта магнитная буря закончится и магнитосфера успокоится?
Судя по прогнозу, магнитная буря успокоится только на следующий день, к 18.00 по московскому времени. Таким образом, если данные ученых подтвердятся, магнитная буря в итоге продлится около суток.
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Что делать, чтобы не чувствовать себя плохо во время магнитной бури?
По мнению врачей, достаточно лишь жить в нормальном распорядке. Хорошо высыпаться, правильно питаться, не злоупотреблять алкоголем и пить достаточно воды. Также не нужно забывать про физическую активность. Медики уверены - это позволит вам оставаться в тонусе и не заметить воздействие магнитной бури.
И вообще, проблему магнитных бурь многие ученые считают преувеличенной. Научных доказательств, что космическая непогода сильно влияет на организм, до сих пор нет. Поэтому врачи советуют просто не накручивать себя лишний раз.
15:51:35 08-08-2024
Кошмар!!! И это все на фоне ретроградного Меркурия)
16:45:47 08-08-2024
Гость (15:51:35 08-08-2024) Кошмар!!! И это все на фоне ретроградного Меркурия)... Полностью с Вами согласен, Юмористы -не знают как народ уже запугать)))))))))
07:23:01 09-08-2024
Барнаульцы опять перепугаются до смерти!
09:28:21 09-08-2024
Гость (07:23:01 09-08-2024) Барнаульцы опять перепугаются до смерти! ... что только мы-то? остальным не довели?
пусть и остальные пугаются... вместе не так страшно.
15:03:09 09-08-2024
Мусик (09:28:21 09-08-2024) что только мы-то? остальным не довели?пусть и остальные ...
Куры перестанут нестись, коровы доиться...
15:07:40 10-08-2024
Хотите верьте, хотите нет, но это климатическое оружие, уже многие говорят об этом. Люди мрут от инфарктов и инсультов во время этих магнитных бурь!!!!
19:12:09 10-08-2024
Я во время таких бурь - мясо!(((
00:05:59 11-08-2024
К сведению учёных: -" да, магнитная буря влияет на здоровье людей. У меня сын, 3 года, неврологический, он перед и во время магнитных бурь ведёт себя неадекватно, агрессивно, беспокойно, плохо спит, плачет во сне без причины, ломает режим сна и отдыха, плохо ест, капризничает. У меня болит голова, незначительно, но ощутимо скачет давление и беспокоят мышечные и суставные боли. Обостряются хронические болезни. Внимание рассеянное. Часто допускаю ошибки.
08:37:25 11-08-2024
Мне тоже плохо, обостряеются болячки, все вылазиет, нолова не варит, я не шучу, достали эти бури в этом году пик.
15:21:53 11-08-2024
ЕлеНик (19:12:09 10-08-2024) Я во время таких бурь - мясо!(((... Я тоже, второй день уже лежу, грудь давит, тошнит