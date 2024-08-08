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Пятно пугающих размеров. Что за магнитная буря накроет Землю 9 августа 2024 года?

На линию "Солнце-Земля" выходит новая активная область, извергающая мощные вспышки

08 августа 2024, 15:40, ИА Амител

Солнечная активность / Фото: pxhere.com
Солнечная активность / Фото: pxhere.com

На Землю в ближайшее время может обрушиться очередная магнитная буря. Это следует из прогноза, опубликованного на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Источником может стать активная область на Солнце, которая вскоре нацелится на нашу планету. По данным ученых, она уже произвела одну вспышку класса X.

О том, что магнитная буря может накрыть планету 9 августа 2024 года и насколько мощной она может быть, - в материале amic.ru.

1

Будет ли магнитная буря 9 августа 2024 года?

Точно неизвестно, но такая вероятность есть. В прогнозе лаборатории на 9 августа указано, что в течение дня геомагнитные колебания будут усиливаться, а затем перейдут в настоящую магнитную бурю.
Безусловно, это не стопроцентный прогноз, и все может измениться в любой момент. Но исключать прихода на Землю магнитной бури 9 августа точно нельзя.
2

Какова вероятность, что 9 августа Землю всё-таки накроет магнитная буря?

По данным ученых, вероятность магнитной бури 9 августа 2024 года составляет 15%.
3

Из-за чего Земле угрожает магнитная буря 9 августа 2024 года?

Виной всему активная область № 3780 на Солнце, которая 4 августа появилась из-за края звезды. Ученые отмечают ее "пугающие" размеры: около 0.1 % от всей видимой поверхности Солнца. 5 августа исследователи уже зафиксировали вспышку класса X, которую произвела эта активная область.
"Помимо размера, область заслуживает внимания, так как движется в сторону линии Солнце-Земля, и окажется на ней примерно в пятницу-субботу этой недели", - говорится в сообщении лаборатории.
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Во сколько может начаться магнитная буря?

Следует из прогноза, что геомагнитная обстановка на планете начнет ухудшаться к 18.00 по московскому времени. С этого момента колебания перейдую в "красную зону", что свидетельствует о начале магнитной бури.
5

Насколько мощной может быть магнитная буря 9 августа 2024 года?

Согласно прогнозу, пик произойдет уже в субботу, 10 августа. Мощность геомагнитных возмущений составит 6 баллов. По классификации это обозначается как G2 - "средняя магнитная буря".
Впрочем, велика вероятность, что буря будет еще мощнее. Шанс сильного геомагнитного шторма оценивается в 45%.
6

Когда эта магнитная буря закончится и магнитосфера успокоится?

Судя по прогнозу, магнитная буря успокоится только на следующий день, к 18.00 по московскому времени. Таким образом, если данные ученых подтвердятся, магнитная буря в итоге продлится около суток.
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Что делать, чтобы не чувствовать себя плохо во время магнитной бури?

По мнению врачей, достаточно лишь жить в нормальном распорядке. Хорошо высыпаться, правильно питаться, не злоупотреблять алкоголем и пить достаточно воды. Также не нужно забывать про физическую активность. Медики уверены - это позволит вам оставаться в тонусе и не заметить воздействие магнитной бури.
И вообще, проблему магнитных бурь многие ученые считают преувеличенной. Научных доказательств, что космическая непогода сильно влияет на организм, до сих пор нет. Поэтому врачи советуют просто не накручивать себя лишний раз.
магнитные бури

Комментарии 10

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Гость

15:51:35 08-08-2024

Кошмар!!! И это все на фоне ретроградного Меркурия)

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Гость

16:45:47 08-08-2024

Гость (15:51:35 08-08-2024) Кошмар!!! И это все на фоне ретроградного Меркурия)... Полностью с Вами согласен, Юмористы -не знают как народ уже запугать)))))))))

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Гость

07:23:01 09-08-2024

Барнаульцы опять перепугаются до смерти!

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Мусик

09:28:21 09-08-2024

Гость (07:23:01 09-08-2024) Барнаульцы опять перепугаются до смерти! ... что только мы-то? остальным не довели?
пусть и остальные пугаются... вместе не так страшно.

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Гость

15:03:09 09-08-2024

Мусик (09:28:21 09-08-2024) что только мы-то? остальным не довели?пусть и остальные ...
Куры перестанут нестись, коровы доиться...

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Маргарита

15:07:40 10-08-2024

Хотите верьте, хотите нет, но это климатическое оружие, уже многие говорят об этом. Люди мрут от инфарктов и инсультов во время этих магнитных бурь!!!!

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ЕлеНик

19:12:09 10-08-2024

Я во время таких бурь - мясо!(((

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Ирина

00:05:59 11-08-2024

К сведению учёных: -" да, магнитная буря влияет на здоровье людей. У меня сын, 3 года, неврологический, он перед и во время магнитных бурь ведёт себя неадекватно, агрессивно, беспокойно, плохо спит, плачет во сне без причины, ломает режим сна и отдыха, плохо ест, капризничает. У меня болит голова, незначительно, но ощутимо скачет давление и беспокоят мышечные и суставные боли. Обостряются хронические болезни. Внимание рассеянное. Часто допускаю ошибки.

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Наталья

08:37:25 11-08-2024

Мне тоже плохо, обостряеются болячки, все вылазиет, нолова не варит, я не шучу, достали эти бури в этом году пик.

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Гость

15:21:53 11-08-2024

ЕлеНик (19:12:09 10-08-2024) Я во время таких бурь - мясо!(((... Я тоже, второй день уже лежу, грудь давит, тошнит

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