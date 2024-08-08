На линию "Солнце-Земля" выходит новая активная область, извергающая мощные вспышки

08 августа 2024, 15:40, ИА Амител

Солнечная активность / Фото: pxhere.com

На Землю в ближайшее время может обрушиться очередная магнитная буря. Это следует из прогноза, опубликованного на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Источником может стать активная область на Солнце, которая вскоре нацелится на нашу планету. По данным ученых, она уже произвела одну вспышку класса X.

О том, что магнитная буря может накрыть планету 9 августа 2024 года и насколько мощной она может быть, - в материале amic.ru.

1 Будет ли магнитная буря 9 августа 2024 года? Точно неизвестно, но такая вероятность есть. В прогнозе лаборатории на 9 августа указано, что в течение дня геомагнитные колебания будут усиливаться, а затем перейдут в настоящую магнитную бурю. Безусловно, это не стопроцентный прогноз, и все может измениться в любой момент. Но исключать прихода на Землю магнитной бури 9 августа точно нельзя.

2 Какова вероятность, что 9 августа Землю всё-таки накроет магнитная буря? По данным ученых, вероятность магнитной бури 9 августа 2024 года составляет 15%.

3 Из-за чего Земле угрожает магнитная буря 9 августа 2024 года? Виной всему активная область № 3780 на Солнце, которая 4 августа появилась из-за края звезды. Ученые отмечают ее "пугающие" размеры: около 0.1 % от всей видимой поверхности Солнца. 5 августа исследователи уже зафиксировали вспышку класса X, которую произвела эта активная область. "Помимо размера, область заслуживает внимания, так как движется в сторону линии Солнце-Земля, и окажется на ней примерно в пятницу-субботу этой недели", - говорится в сообщении лаборатории

4 Во сколько может начаться магнитная буря? Следует из прогноза, что геомагнитная обстановка на планете начнет ухудшаться к 18.00 по московскому времени. С этого момента колебания перейдую в "красную зону", что свидетельствует о начале магнитной бури.

5 Насколько мощной может быть магнитная буря 9 августа 2024 года? Согласно прогнозу, пик произойдет уже в субботу, 10 августа. Мощность геомагнитных возмущений составит 6 баллов. По классификации это обозначается как G2 - "средняя магнитная буря". Впрочем, велика вероятность, что буря будет еще мощнее. Шанс сильного геомагнитного шторма оценивается в 45%.

6 Когда эта магнитная буря закончится и магнитосфера успокоится? Судя по прогнозу, магнитная буря успокоится только на следующий день, к 18.00 по московскому времени. Таким образом, если данные ученых подтвердятся, магнитная буря в итоге продлится около суток.