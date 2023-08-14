Пытался остановить драку. Подробности смертельного избиения мужчины в Барнауле
Подозреваемый задержан, в ближайшее время следователи направят ходатайство в суд о заключении под стражу
14 августа 2023, 21:00, ИА Амител
Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины во дворе одного из жилых домов в Барнауле. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю, возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, которого подозревают в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
По версии следствия, утром 14 августа в компании молодых людей произошла драка. 59-летний мужчина, который находился в тот момент рядом, попытался урегулировать конфликт и сделал замечание.
"В ответ один из присутствующих стал избивать его, нанося множественные удары руками и ногами по телу и голове. Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть потерпевшего", – заявили в ведомстве.
Подозреваемый задержан, в ближайшее время следователи направят ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, что конфликт произошел возле дома на улице Веры Кащеевой, 16, напротив магазина "Мария-Ра". Свидетель рассказала, что на месте были полицейские и сотрудники скорой помощи.
21:16:18 14-08-2023
Бить таких надо до тех пор, пока шкура не станет мешком для поломанных костей. И отдать папке с мамкой для захоронения. Чтобы помнили.
06:24:16 15-08-2023
Гость (21:16:18 14-08-2023) Бить таких надо до тех пор, пока шкура не станет мешком для ... Ну вы предложили,)) сейчас набегут, защитники, правозащитники и будут доказывать, что у бедного преступники было трудное детство и психологическая травма, он мало играл в конструктор Лего, страшно больной и его надо понять, простить и пожалеть.((
21:25:59 14-08-2023
"Бог создал людей слабых и сильных, а полковник Кольт уравнял их шансы"... . И если нет у тебя, при себе револьвера, не делай посторонним замечания.
22:45:14 14-08-2023
Гость (21:25:59 14-08-2023) "Бог создал людей слабых и сильных, а полковник Кольт уравня... Рассуждения труса.
09:29:01 15-08-2023
Гость (22:45:14 14-08-2023) Рассуждения труса.... всех приучили. сиди и не отсвечивай. вот он не струсил. и кому сейчас счастье? семье его? все должно быть соразмеренно. и со здравым смыслом.
10:32:25 15-08-2023
Гость (09:29:01 15-08-2023) всех приучили. сиди и не отсвечивай. вот он не струсил. и ко... Все должно быть в рамках закона!
11:14:36 15-08-2023
Гость (10:32:25 15-08-2023) Все должно быть в рамках закона!... в рамках закона это как? убили 59 летнего человека. дали по многу лет отсидки. одного похоронили, другие отсидели и вышли. так по закону? это же БЕЗЗАКОНИЕ !!! - сбой в программе. к какому законы вы призываете?
07:27:02 15-08-2023
в компании молодых людей произошла драка --- почему эта компания Родину не защищает
08:18:33 15-08-2023
Да,пооскотинились.
09:54:16 15-08-2023
Гость (07:27:02 15-08-2023) в компании молодых людей произошла драка --- почему эта комп... Потому что они только стариков пинать смелые! А ехать на СВО у них очко жим-жим!
11:20:30 15-08-2023
Гость (09:29:01 15-08-2023) всех приучили. сиди и не отсвечивай. вот он не струсил. и ко... Рассуждения труса.
13:57:27 15-08-2023
Гость (11:20:30 15-08-2023) Рассуждения труса. ... Тому, кто обвиняет в "трусости рассуждения"- ну почему ты там не был, Храбрый? Вступился бы за дедушку, спас его.. Но по сути, Храбрый, ничего ты не понял. Нет у тебя "рассуждения", есть только кулаки..
12:01:08 15-08-2023
Гость (11:14:36 15-08-2023) в рамках закона это как? убили 59 летнего человека. дали по ... Отменит мораторий. Высшая мера наказания - расстрел!
13:17:57 15-08-2023
Гость (12:01:08 15-08-2023) Отменит мораторий. Высшая мера наказания - расстрел!... Причем на месте и без суда, просто без разговоров такой собаке - пулю в живот, и оставить на месте лежать пока не доедет скорая (желательно через соседний город.. ) Смерть от такой раны очень мучительная, шансов выжить без срочной медпомощи - ноль, знаю что говорю