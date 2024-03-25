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Рабочая неделя в правительстве Алтайского края началась с минуты молчания

Зампреды правительства края, министры и руководители управлений почтили память жертв теракта в "Крокус Сити Холле"

25 марта 2024, 12:00, ИА Амител

Минута молчания / Фото: правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко открыл еженедельное оперативное совещание с минуты молчания в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле", рассказали в правительстве региона.

"Участники оперативного совещания - зампреды правительства края, министры и руководители управлений - традиционно обсуждают итоги работы на прошедшей неделе и предстоящие планы", - говорится в сообщении.

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