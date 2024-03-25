Томенко: "Террористический акт в Подмосковье — наша общая трагедия"

Глава региона отметил, что люди в крае несли цветы к стихийным мемориалам в память о тех, кто погиб в "Крокусе"

25 марта 2024, 07:46, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко после завершения дня национального траура высказался о теракте в "Крокус Сити Холле". Пост он опубликовал в своих соцсетях.

Томенко отметил, что люди в регионе несли цветы к стихийным мемориалам, а также назвал теракт общей трагедией.

"Миллионы жителей России выражают соболезнования, сочувствие и поддержку тем, кто потерял близких или пострадал из-за страшного преступления. Так, объединившись, мы вместе противостоим бесчеловечной жестокости", - написал губернатор.

Пост он сопроводил видео, снятым у здания "Крокуса", на котором появилась проекция белых журавлей.

По последним данным, число жертв теракта возросло до 137 человек.