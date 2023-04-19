"Рабочая ситуация". Вице-спикер АКЗС дал оценку проблемных выборов глав районов

Депутат уверен: при голосовании за руководителей Павловского и Алтайского районов никаких критичных нарушений не было

19 апреля 2023, 15:15, Александра Черданцева

Денис Голобородько / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Выборы глав Павловского и Алтайского районов региона прошли непросто, но в рамках закона и никак негативно не повлияли на процесс формирования местной власти. Даже несмотря на то, что в одном районе затягивали конкурс, а в другом незаконно сняли кандидата. Мнение по поводу кампаний высказал вице-спикер и глава правового комитета Алтайского краевого Заксобрания, депутат "Единой России" Денис Голобородько в рамках онлайн-конференции.

Не критично

Парламентарий признал: процессы избрания глав в Павловском и Алтайском районе действительно проходили непросто.

"Во многом ситуацию, сложившуюся в процессе избрания глав в данных территориях, можно считать рабочей. Не считаю, что на данных конкурсах были допущены критичные нарушения, которые стали бы препятствием для возможности реализации пассивного избирательного права участниками процесса и повлияли на формирование органов местного самоуправления", – сказал Голобородько.

Он также подтвердил, что причиной для затягивания конкурса стали не только объективные причины, связанные с необходимостью проверки документов, но и субъективные.

"Конкурсным комиссиям пришлось проделать большой объём работы в силу объективных вопросов, возникающих при проверке документов и противоречий в позиции членов комиссий по некоторым вопросам. Во многом на это влияла конкуренция различных местных групп и методы их работы", – отметил депутат.

При этом он призвал не забывать и о других подобных выборах. Например, в Бурлинском и Смоленском районах, где "была нормальная здоровая конкуренция за пост главы".

Так-так, а что там с выборами-то?

Вот кого выбрали главами в районах-"хорошистах": в Бурлинском – Сергея Давыденко, избрание состоялось 19 декабря, в Смоленском – Людмилу Моисееву, 20 декабря.

Районы-"плохиши" выбирали долго и тяжело. Например, в Алтайском районе нового руководители должны были определить ещё в декабре. Но с конкурса сняли действующего на тот момент руководителя муниципалитета Сергея Черепанова. Своё право на участие он отстоял в суде, но после положительного решения сам снялся с выборов. А главой района лишь в начале марта выбрали заместителя Черепанова Виктора Тырышкина.

В Павловском районе за пост формально боролись пятеро, а реально – два кандидата: управделами администрации Оксана Бронза и бывший глава района, экс-депутат АКЗС Владимир Попов. Первую, по данным инсайдеров, поддерживал министр транспорта региона (а в прошлом тоже глава Павловского района) Антон Воронов. Попова – некоторые чиновники правительства. На явно затянутое согласование документов наложилось открытое противостояние внутри конкурсной комиссии. В итоге с небольшим перевесом победила Бронза, финальное заседание состоялось 20 марта.