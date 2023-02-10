Рабочие начали демонтаж новогоднего городка в Барнауле

Полностью завершить работы по демонтажу на улице Мало-Тобольской планируют к 17 февраля

10 февраля 2023, 16:05, ИА Амител





Демонтаж городка

Рабочие начали демонтаж новогоднего городка на улице Мало-Тобольской в Барнауле. Кадры с места опубликовало сообщество Barnaul 22.

Напомним, что полностью завершить работы по демонтажу планируют к 17 февраля. С пешеходного участка улицы снесут горки для катания, ледовые барельефы демонтируют. Гирлянды, световые фигуры и праздничную ель отправят на хранение до следующих новогодних праздников.