Рабочих мест станет больше. Три новых завода построят в Алтайском крае в 2023 году

Губернатор Виктор Томенко рассказал об успехах флагманских промышленных предприятий

25 мая 2023, 12:22, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Антон Червяков

Три новых завода появится в Алтайском крае в 2023 году, об этом губернатор Виктор Томенко сообщил во время отчёта работы правительства за 2022 год. В регионе сейчас идёт строительство отделочной фабрики Барнаульского меланжевого комбината, в Шипуновском районе возводят завод по производству активированного угля, а в Рубцовске идёт масштабная реконструкция обогатительной фабрики.

"Мы поддерживаем финансово и организационно предприятия, которые в непростое время находят пути для развития", – сказал Виктор Томенко.

Глава региона отметил, что большинство флагманских промышленных предприятий Алтайского крае смогли адаптироваться к санкционному давлению, перестроили свою работу и нашли новые логистические цепочки. Предприятия не только не закрылись, но на них регулярно появляются новые вакансии.