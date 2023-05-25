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Рабочих мест станет больше. Три новых завода построят в Алтайском крае в 2023 году

Губернатор Виктор Томенко рассказал об успехах флагманских промышленных предприятий

25 мая 2023, 12:22, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Антон Червяков
Виктор Томенко / Фото: Антон Червяков

Три новых завода появится в Алтайском крае в 2023 году, об этом губернатор Виктор Томенко сообщил во время отчёта работы правительства за 2022 год. В регионе сейчас идёт строительство отделочной фабрики Барнаульского меланжевого комбината, в Шипуновском районе возводят завод по производству активированного угля, а в Рубцовске идёт масштабная реконструкция обогатительной фабрики.

"Мы поддерживаем финансово и организационно предприятия, которые в непростое время находят пути для развития", – сказал Виктор Томенко.

Глава региона отметил, что большинство флагманских промышленных предприятий Алтайского крае смогли адаптироваться к санкционному давлению, перестроили свою работу и нашли новые логистические цепочки. Предприятия не только не закрылись, но на них регулярно появляются новые вакансии.

Виктор Томенко Алтайский край промышленность
Читайте также в сюжете: Отчёт губернатора Алтайского края за 2022 год

Комментарии 20

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Гость

12:49:40 25-05-2023

На этих-то предприятиях не хватает рабочих(((ГЛАВНОЕ,НЕ КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ МЕСТ,А УРОВЕНЬ ЗАРПЛАТЫ В КРАЕ!

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Гость

12:56:49 25-05-2023

А платить-то на этих новых заводах собираются? Или как обычно - говорим одно, делаем другое?

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Гость

13:03:23 25-05-2023

Заводы, это громко сказано, на сегодняшний день территория одиного советского завода вмещает в себя кучу сегодняшних заводов.)))

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Гость

16:43:14 25-05-2023

Гость (13:03:23 25-05-2023) Заводы, это громко сказано, на сегодняшний день территория о... И что ? Для вас территория важнее? Сейчас оборудование современное , не требующее огромных площадей и кучи обслуживающего персонала

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Гость

13:32:48 25-05-2023

А управление в москве будет? Если как в Нортеке, то лучше сразу сравнять всё с землей.

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Гость

08:55:28 27-05-2023

Гость (13:32:48 25-05-2023) А управление в москве будет? Если как в Нортеке, то лучше ср... ЛЮБО!!

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гость

13:50:31 25-05-2023

Главная проблема в оплате труда и системной жадности работодателя, который денег добавляет только в самом крайнем случае, когда уже ослу видно - очереди за забором нет и все смены на линиях закрыты переработкой в полтора раза и более.

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Гость

14:45:21 25-05-2023

Прекрасная новость. Может на оборонку будут работать. Тогда бронь будет. Ну если это правда

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Гость

16:44:21 25-05-2023

Гость (14:45:21 25-05-2023) Прекрасная новость. Может на оборонку будут работать. Тогда ... завод по изготовлению активированного угля? на оборонку? или меланжевый комбинат? или ГОК?

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Ольга

18:06:15 25-05-2023

Самая дешёвая рабочая сила в России теперь а Алтайском крае. Вот и рентабельным стал край наконец то.

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1

21:47:59 25-05-2023

Громко сказано, особенно про шипуновский цех. Да ладно, хоть что то

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Гость

07:10:39 26-05-2023

Гость (13:32:48 25-05-2023) А управление в москве будет? Если как в Нортеке, то лучше ср... А что в Нортеке не так?

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Геннадий

10:37:29 26-05-2023

Я понимаю , что завод , это например Химволокно , ЗСВ , Полиэкс , Шинный , а это что ? Фабрики?

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Инна

12:31:01 26-05-2023

Не менее важный вопрос, кто будет там работать. Сейчас огромная нехватка квалифицированных рабочих. Зарплаты не конкурентоспособные, квалифицированные кадры уезжают из края.

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Гость

08:54:24 27-05-2023

Инна (12:31:01 26-05-2023) Не менее важный вопрос, кто будет там работать. Сейчас огром... Да при ЖИДКАх всегда так, по ихнему!!

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Комсомолец

17:02:31 26-05-2023

Все празтащили и развалили а теперь браво рапартуем что что то будем строить

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Олег

20:54:01 26-05-2023

Моторный завод. ХБК.521. Химволокно-это заводы. А это семечки.

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Юрий

08:01:07 27-05-2023

Олег (20:54:01 26-05-2023) Моторный завод. ХБК.521. Химволокно-это заводы. А это семечк... Это действительно семечки. Мелкие частные Шарашки, которые будут диктовать свои условия и Зарплаты.

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Гость

10:14:57 27-05-2023

Гость (12:56:49 25-05-2023) А платить-то на этих новых заводах собираются? Или как обычн... 25 т.р и хватит с вас

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Света

14:11:14 27-05-2023

Какие заводы,почему не сказал?

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