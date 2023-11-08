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Рабочий упал вместе со столбом в центре Барнаула

Опора не выдержала веса и повалилась вместе с мужчиной

08 ноября 2023, 17:20, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

В центре Барнаула рабочий упал вместе со столбом, на котором он находился. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Все случилось на пересечении Партизанской и Циолковского. Мужчина забрался на столб для проведения работ, но опора не выдержала и упала. 

Момент падения попал на запись видеорегистратора. Неизвестно, пострадал ли рабочий в результате инцидента.

Барнаул

Комментарии 2

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Элен без ребят

19:16:27 08-11-2023

хоть бы живой остался и не инвалидом, прикованным к кровати...

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ЕА

20:36:56 08-11-2023

Судя по площадке инспекции по труду надо заняться "Ростелекомом".

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