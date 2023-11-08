Рабочий упал вместе со столбом в центре Барнаула
Опора не выдержала веса и повалилась вместе с мужчиной
08 ноября 2023, 17:20, ИА Амител
Кадр из видео
В центре Барнаула рабочий упал вместе со столбом, на котором он находился. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
Все случилось на пересечении Партизанской и Циолковского. Мужчина забрался на столб для проведения работ, но опора не выдержала и упала.
Момент падения попал на запись видеорегистратора. Неизвестно, пострадал ли рабочий в результате инцидента.
19:16:27 08-11-2023
хоть бы живой остался и не инвалидом, прикованным к кровати...
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Судя по площадке инспекции по труду надо заняться "Ростелекомом".