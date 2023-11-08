Рабочий упал вместе со столбом в центре Барнаула

Опора не выдержала веса и повалилась вместе с мужчиной

08 ноября 2023, 17:20, ИА Амител

Кадр из видео

В центре Барнаула рабочий упал вместе со столбом, на котором он находился. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Все случилось на пересечении Партизанской и Циолковского. Мужчина забрался на столб для проведения работ, но опора не выдержала и упала.

Момент падения попал на запись видеорегистратора. Неизвестно, пострадал ли рабочий в результате инцидента.