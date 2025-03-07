НОВОСТИОбщество

Рабочую неделю предложили ограничить 30 часами для увеличения рождаемости

Также инициатива включает еще несколько нововведений

07 марта 2025, 16:20, ИА Амител

Работник в офисе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru
Работник в офисе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

В Госдуму внесли новый проект Трудового кодекса, предлагающий ограничить продолжительность рабочей недели 30 часами, пишет "Парламентская газета".

Проект подготовила КПРФ. В пояснительной записке говорится, что такие новые условия труда направлены на улучшение демографической ситуации.

Кроме того, для одиноких родителей детей младше четырнадцати лет устанавливается право на сокращенное рабочее время (на один час). Также вводится запрет на привлечение беременных женщин в первые месяцы после родов к работе с ненормированным рабочим днем.

Для женщин, работающих в сельской местности, установлена норма о повышении для них на 30% размера оплаты труда на работах, где по условиям труда рабочий день разделен на части (с перерывом более двух часов).

Инспекторы БГЭС за работой / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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НОВОСТИОбщество
инициативы КПРФ

Комментарии 10

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Алексей

17:08:31 07-03-2025

А кормить за кой родившихся детей?

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Костя

17:14:52 07-03-2025

Перестаньте народ кошмарить всякой чепухой. Не будет увеличения рождаемости.

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Гость

17:23:22 07-03-2025

а еще мир во всем мире и победивший коммунизм ))
кпрф в какой-то своем мире живет, никак с реальным не связанном )

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Гость

17:39:50 07-03-2025

Гость (17:23:22 07-03-2025) а еще мир во всем мире и победивший коммунизм ))кпрф в к... Оне все в своих мирах живут-причем безбедно

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Кхм...

17:47:59 07-03-2025

А инициаторы не сказали, где "осчастливленным" людям взять деньги, которые они потеряют в результате их ограничительной инициативы? Подыскать себе вторую работу, что ли? Да уж, полегчает здорово.
😁
"Работники" вы наши, как вы нам дороги...

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Гость

20:17:52 07-03-2025

В предложении "гуманистов" был бы резон, если бы обратно пропорционально сокращению рабочей недели возрастала почасовая зарплата работников, вдохновляемых на "увеличение рождаемости"! Иначе планируемый "плюс" обернётся более крупным минусом - похудением кошелька псевдо "льготников"...

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соска

21:04:33 07-03-2025

и так ни кто не работает . просиживают время

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Олег

22:01:40 07-03-2025

Бредят что ли или в ином мире живут.
Все пашут сколько пашется.
Для примера, пару тройку рабочих мест бы привели, где их инициативы применимы.

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Musik

09:29:53 09-03-2025

Олег (22:01:40 07-03-2025) Бредят что ли или в ином мире живут.Все пашут сколько па... В сбере можно. Для начотделов и выше.

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Александр

14:05:43 09-03-2025

Походу инициатива направлена,что б денег на контрацепцию не хватало...у меня родился ребёнок пару месяцев назад,проблема одна,жилье...было бы жилье сразу за вторым бы пошли

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