Рабочую неделю предложили ограничить 30 часами для увеличения рождаемости

Также инициатива включает еще несколько нововведений

07 марта 2025, 16:20, ИА Амител

Работник в офисе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

В Госдуму внесли новый проект Трудового кодекса, предлагающий ограничить продолжительность рабочей недели 30 часами, пишет "Парламентская газета".

Проект подготовила КПРФ. В пояснительной записке говорится, что такие новые условия труда направлены на улучшение демографической ситуации.

Кроме того, для одиноких родителей детей младше четырнадцати лет устанавливается право на сокращенное рабочее время (на один час). Также вводится запрет на привлечение беременных женщин в первые месяцы после родов к работе с ненормированным рабочим днем.

Для женщин, работающих в сельской местности, установлена норма о повышении для них на 30% размера оплаты труда на работах, где по условиям труда рабочий день разделен на части (с перерывом более двух часов).