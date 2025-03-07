Рабочую неделю предложили ограничить 30 часами для увеличения рождаемости
Также инициатива включает еще несколько нововведений
07 марта 2025, 16:20, ИА Амител
В Госдуму внесли новый проект Трудового кодекса, предлагающий ограничить продолжительность рабочей недели 30 часами, пишет "Парламентская газета".
Проект подготовила КПРФ. В пояснительной записке говорится, что такие новые условия труда направлены на улучшение демографической ситуации.
Кроме того, для одиноких родителей детей младше четырнадцати лет устанавливается право на сокращенное рабочее время (на один час). Также вводится запрет на привлечение беременных женщин в первые месяцы после родов к работе с ненормированным рабочим днем.
Для женщин, работающих в сельской местности, установлена норма о повышении для них на 30% размера оплаты труда на работах, где по условиям труда рабочий день разделен на части (с перерывом более двух часов).
17:08:31 07-03-2025
А кормить за кой родившихся детей?
17:14:52 07-03-2025
Перестаньте народ кошмарить всякой чепухой. Не будет увеличения рождаемости.
17:23:22 07-03-2025
а еще мир во всем мире и победивший коммунизм ))
кпрф в какой-то своем мире живет, никак с реальным не связанном )
17:39:50 07-03-2025
Гость (17:23:22 07-03-2025) а еще мир во всем мире и победивший коммунизм ))кпрф в к... Оне все в своих мирах живут-причем безбедно
17:47:59 07-03-2025
А инициаторы не сказали, где "осчастливленным" людям взять деньги, которые они потеряют в результате их ограничительной инициативы? Подыскать себе вторую работу, что ли? Да уж, полегчает здорово.
😁
"Работники" вы наши, как вы нам дороги...
20:17:52 07-03-2025
В предложении "гуманистов" был бы резон, если бы обратно пропорционально сокращению рабочей недели возрастала почасовая зарплата работников, вдохновляемых на "увеличение рождаемости"! Иначе планируемый "плюс" обернётся более крупным минусом - похудением кошелька псевдо "льготников"...
21:04:33 07-03-2025
и так ни кто не работает . просиживают время
22:01:40 07-03-2025
Бредят что ли или в ином мире живут.
Все пашут сколько пашется.
Для примера, пару тройку рабочих мест бы привели, где их инициативы применимы.
09:29:53 09-03-2025
Олег (22:01:40 07-03-2025) Бредят что ли или в ином мире живут.Все пашут сколько па... В сбере можно. Для начотделов и выше.
14:05:43 09-03-2025
Походу инициатива направлена,что б денег на контрацепцию не хватало...у меня родился ребёнок пару месяцев назад,проблема одна,жилье...было бы жилье сразу за вторым бы пошли