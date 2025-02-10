"Противоречит экономике". Эксперт оценил идею четырехдневной рабочей недели

Политолог Баранов заявил amic.ru, что такие предложения могут снизить производительность труда и вызвать коллапс экономики

10 февраля 2025, 16:15, ИА Амител

Инспекторы БГЭС за работой / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Идея ввести четырехдневную рабочую неделю на словах выглядит привлекательно, но ее реализация войдет в противоречие с нынешними экономическими реалиями, заявил amic.ru политолог, публицист, редактор портала "Форум мск", профсоюзный деятель Анатолий Баранов.

Как известно, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб (фракция "Единая Россия") сообщила ТАСС, что намерена по окончании СВО предложить законопроект о введении в качестве эксперимента 36-часовой рабочей недели. По ее словам, эксперимент можно провести в течение одного-двух лет, при согласии работодателей.



"Сокращенная 36-часовая рабочая неделя, как показывает практика, уже возможна. Начиная с периода ковида многие работодатели убедились в том, что при предоставлении дополнительных часов отдыха для своих работников производительность труда не падает. Более того, люди стараются более интенсивно поработать в течение недели, чтобы в пятницу уйти после полудня, к примеру", – заявила Бессараб.



Ранее другой депутат Госдумы Сардана Авксентьева предложила изучить возможность введения в стране четырехдневной рабочей недели по примеру Японии. По ее словам, "для многих работающих матерей это станет спасением".

"Конечно, работать четыре дня вроде бы лучше, чем пять. Но, с другой стороны, в нашей стране традиционно низкая производительность труда, при этом не стоит путать ее с эффективностью. Потому что люди производят продукт, который оценивается дешево. В условиях отсутствия роста производительности труда зарплата тоже расти не будет. Поэтому уменьшение рабочей недели негативно скажется на производительности труда, соответственно, снизятся и зарплаты", – пояснил Анатолий Баранов.

Конечно, работники могут выходить на работу пятый день в неделю, который будет оплачиваться им как сверхурочный, что предусмотрено Трудовым кодексом РФ, продолжает эксперт.