"Противоречит экономике". Эксперт оценил идею четырехдневной рабочей недели
Политолог Баранов заявил amic.ru, что такие предложения могут снизить производительность труда и вызвать коллапс экономики
10 февраля 2025, 16:15, ИА Амител
Идея ввести четырехдневную рабочую неделю на словах выглядит привлекательно, но ее реализация войдет в противоречие с нынешними экономическими реалиями, заявил amic.ru политолог, публицист, редактор портала "Форум мск", профсоюзный деятель Анатолий Баранов.
Как известно, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб (фракция "Единая Россия") сообщила ТАСС, что намерена по окончании СВО предложить законопроект о введении в качестве эксперимента 36-часовой рабочей недели. По ее словам, эксперимент можно провести в течение одного-двух лет, при согласии работодателей.
"Сокращенная 36-часовая рабочая неделя, как показывает практика, уже возможна. Начиная с периода ковида многие работодатели убедились в том, что при предоставлении дополнительных часов отдыха для своих работников производительность труда не падает. Более того, люди стараются более интенсивно поработать в течение недели, чтобы в пятницу уйти после полудня, к примеру", – заявила Бессараб.
Ранее другой депутат Госдумы Сардана Авксентьева предложила изучить возможность введения в стране четырехдневной рабочей недели по примеру Японии. По ее словам, "для многих работающих матерей это станет спасением".
"Конечно, работать четыре дня вроде бы лучше, чем пять. Но, с другой стороны, в нашей стране традиционно низкая производительность труда, при этом не стоит путать ее с эффективностью. Потому что люди производят продукт, который оценивается дешево. В условиях отсутствия роста производительности труда зарплата тоже расти не будет. Поэтому уменьшение рабочей недели негативно скажется на производительности труда, соответственно, снизятся и зарплаты", – пояснил Анатолий Баранов.
Конечно, работники могут выходить на работу пятый день в неделю, который будет оплачиваться им как сверхурочный, что предусмотрено Трудовым кодексом РФ, продолжает эксперт.
"Но основная масса предприятий эту меру просто не потянет и будет банкротиться. В результате мы рискуем получить экономический крах. Я, как профсоюзный деятель, конечно, стремлюсь оказывать давление на работодателя с целью улучшить положение работников. Но я понимаю, что нельзя воздействовать до такой степени, чтобы предприятие схлопнулось. Поэтому говорить о четырехдневной рабочей неделе можно лишь в том случае, когда уверен, что это не снизит производительность труда, не убьет производство и, в конечном счете, не ударит по интересам самих трудящихся", – подытожил Анатолий Баранов.
16:25:00 10-02-2025
в нашей стране традиционно низкая производительность труда
- По своему окружению судит?
16:49:38 10-02-2025
Глупо рассуждать о "спорте высоких достижений", имея "гепатит" и "цирроз печени".
19:24:04 10-02-2025
Догоним и перегоним! А может два рабочих, а остальные выходные..
00:44:52 11-02-2025
Всех на удалёнку! Особенно сантехников и дворников!
08:41:24 11-02-2025
Сколько не работай ,им всегда будет мало.Люди как дешёвый расходный материал.Бездонную бочку добром не наполнишь.
15:25:24 11-02-2025
На самозанятых, контрактниках по ГПХ, сдельщиках и прочих волонтерах это вообще никак не отразится. И при текущих нормах врачам, учителям, водителям, пилотам и т.п. не положено по 2 смены в день работать, но ничто и не мешает.