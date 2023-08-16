Производитель подсолнечного масла "Диво Алтая” расширяет свою команду

16 августа 2023, 10:05, ИА Амител LjN8KDAvn

Где найти работу, чтобы все шло как по маслу? Такую, чтобы и условия хорошие, и коллектив сплоченный, и зарплата достойная? А приходите на производство масла, говорят в компании "Диво Алтая", здесь все это есть. И компания как раз расширяется.

Один из крупнейших производителей подсолнечного масла в Сибири, уже более 30 лет поставляющий на рынок продукцию высокого качества, продолжает наращивать производство и ищет сотрудников.

Какие специалисты нужны?

В компании открыты следующие вакансии:

менеджер по продажам;

слесарь;

электрик;

водитель-экспедитор;

оператор котельной;

электрик КИПиА;

наладчик оборудования;

грузчик;

уборщица.

"У нас ценят труд", – рассказывают на предприятии. Сотрудников ждет официальное трудоустройство и бесплатное питание. А также развитая корпоративная культура, или попросту, – дружный и веселый коллектив. И обязательно – служебный транспорт, ведь производство располагается в поселке Новые зори Павловского района. Доехать до места работы из Барнаула проблемой не будет.

Какой нужен опыт и какая зарплата?

Работать здесь интересно – производственные площадки современные, оснащены высокотехнологичным оборудованием. Внедрены бережные технологии производства и используется только качественное сырье – продукция компании отправляется на экспорт в семь стран.

И зарплата здесь достойная. Например, менеджер по продажам получает оклад и процент от продаж, вместе это от 50 тыс. рублей на руки. Оплата специалистам рабочих профессий – также "в рынке".

А опыт может быть разным. Например, на должность слесаря-наладчика автоматизированной линии ищут сотрудника, знакомого с работой механика, наладчика, электромеханика или слесаря КИПиА.

На производстве "Диво Алтая" уже работают порядка 180 специалистов. Сейчас здесь очень ждут профессионалов своего дела и тех, кто готов им стать. Узнать подробную информацию можно по телефону: 8-913-230-1268.

ООО "Диво Алтая"

Адрес: Алтайский край, Павловский район, поселок Новые Зори, ул. Промышленная, 5в

Телефон: 8-913-230-1268

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