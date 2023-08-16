Работа – "диво"! Известное алтайское предприятие ищет сотрудников
Производитель подсолнечного масла "Диво Алтая” расширяет свою команду
16 августа 2023, 10:05, ИА Амител LjN8KDAvn
Где найти работу, чтобы все шло как по маслу? Такую, чтобы и условия хорошие, и коллектив сплоченный, и зарплата достойная? А приходите на производство масла, говорят в компании "Диво Алтая", здесь все это есть. И компания как раз расширяется.
Один из крупнейших производителей подсолнечного масла в Сибири, уже более 30 лет поставляющий на рынок продукцию высокого качества, продолжает наращивать производство и ищет сотрудников.
Какие специалисты нужны?
В компании открыты следующие вакансии:
-
менеджер по продажам;
-
слесарь;
-
электрик;
-
водитель-экспедитор;
-
оператор котельной;
-
электрик КИПиА;
-
наладчик оборудования;
-
грузчик;
-
уборщица.
"У нас ценят труд", – рассказывают на предприятии. Сотрудников ждет официальное трудоустройство и бесплатное питание. А также развитая корпоративная культура, или попросту, – дружный и веселый коллектив. И обязательно – служебный транспорт, ведь производство располагается в поселке Новые зори Павловского района. Доехать до места работы из Барнаула проблемой не будет.
Какой нужен опыт и какая зарплата?
Работать здесь интересно – производственные площадки современные, оснащены высокотехнологичным оборудованием. Внедрены бережные технологии производства и используется только качественное сырье – продукция компании отправляется на экспорт в семь стран.
И зарплата здесь достойная. Например, менеджер по продажам получает оклад и процент от продаж, вместе это от 50 тыс. рублей на руки. Оплата специалистам рабочих профессий – также "в рынке".
А опыт может быть разным. Например, на должность слесаря-наладчика автоматизированной линии ищут сотрудника, знакомого с работой механика, наладчика, электромеханика или слесаря КИПиА.
На производстве "Диво Алтая" уже работают порядка 180 специалистов. Сейчас здесь очень ждут профессионалов своего дела и тех, кто готов им стать. Узнать подробную информацию можно по телефону: 8-913-230-1268.
ООО "Диво Алтая"
Адрес: Алтайский край, Павловский район, поселок Новые Зори, ул. Промышленная, 5в
Телефон: 8-913-230-1268
Сайт
10:14:45 16-08-2023
У меня тут знакомый работал до мобилизации, в принципе был доволен. Жаль что погиб
10:36:27 16-08-2023
Там нужна медкнижка. Если врачей не любишь (по пустякам), нафиг такое удовольствие. Отказался, хотя нормально подходил по компетенциям.
11:30:10 16-08-2023
Гость (10:36:27 16-08-2023) Там нужна медкнижка. Если врачей не любишь (по пустякам), на... Врачей не надо любить, у них необходимо лечиться. И на производстве пищевых продуктов нельзя без медкнижки. Может ты сифилитик какой...
11:00:09 16-08-2023
Они забыли написать, что у них работают практически без выходных и рабочий день ненормированный и переработку платить не хотят. Если задерживаешься это бесплатно, если отпросился на 2 часа, сразу высчитают из зарплаты. Трудовой Кодекс нарушается по полной программе.... А так да, зарплата нормальная, вовремя выплачивается, но если ты заболел, будешь ходить на работу с открытым больничным, подлечится не дадут....
11:32:30 16-08-2023
Гость (11:00:09 16-08-2023) Они забыли написать, что у них работают практически без выхо... Если у вас есть хоть один подобный факт, и есть человек, который сможет подтвердить ваши слова, то вам следует обратиться в Трудовую инспекцию (Барнаул, Пионеров, 24а). Работодатели накажут на очень серьезные деньги. Повторюсь, если то что вы говорите является фактом. Зачастую это просто огульное обвинение.
13:53:46 16-08-2023
Гость (11:32:30 16-08-2023) Если у вас есть хоть один подобный факт, и есть человек, кот... Вы верите в то, что по словам двух человек, Трудовая инспекция приедет и что то сможет сделать??? Проверит табеля, начисления и на бумаге все будет красиво, а как она на самом деле установит факт необоснованного нарушения рабочего времени? На крайний случай все можно подогнать под производственную необходимость. Просто там так изо дня в день и ничего не меняется уже много лет...
14:04:26 16-08-2023
Гость (11:32:30 16-08-2023) Если у вас есть хоть один подобный факт, и есть человек, кот... И вообще почему такие предприятия не проверяет Трудовая инспекция, приезжали бы внезапно, делали запрос документов и смотрели как и что, глядишь и побаивались, больше порядка бы было. А так людей превращают в рабов...
11:53:17 16-08-2023
Гость (11:00:09 16-08-2023) Они забыли написать, что у них работают практически без выхо... Дык если график не нормированный, откуда переработке взяться!?)))
12:26:41 16-08-2023
Гость (11:53:17 16-08-2023) Дык если график не нормированный, откуда переработке взяться... Не может быть ненормированного рабочего дня, продолжительность рабочего времени в неделю определено твоим трудовым договором. Если в трудовом договоре нет указания по продолжительности рабочего времени в часах, то этот договор ничтожен. И в любом случае продолжительность не может отличаться от той, что прописана в ТК РФ - 48 часов в неделю. Всё что сверх - сверхурочная оплата.
11:19:31 16-08-2023
Они забыли написать, что у них работают практически без выходных и рабочий день ненормированный----- работа - диво, условия - тоже))
12:27:57 16-08-2023
Гость (11:19:31 16-08-2023) Они забыли написать, что у них работают практически без выхо... Вранье! На всех пищевых предприятиях есть выходные.