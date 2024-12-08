Работа международного аэропорта Дамаска полностью прекращена

СМИ утверждают, что город находится под контролем боевиков

08 декабря 2024, 09:59, ИА Амител

Международный аэропорт Дамаска прекратил работу после того, как все сотрудники покинули свои рабочие места. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное радио Sham FM.

Тем временем телеканал Al Hadath пишет, что боевики взяли Дамаск под контроль. Они достигли центральной площади и захватили штаб-квартиру сирийского государственного телевидения.

Ливанский телеканал Al Mayadeen перед этим заявил, что сирийские боевики вошли в город Хомс и заняли все его районы. От Хомса до Дамаска всего 150 км. Позднее СМИ писали, что в сирийской столице слышны выстрелы.