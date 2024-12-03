Затягивают "Петлю анаконды". Эксперты оценили вспышки конфликтов в Грузии и Сирии

Наблюдатели убеждены, что ситуация в мире все больше напоминает Карибский кризис 1962-го

03 декабря 2024, 10:10, ИА Амител

Протесты в Грузии / Фото: unsplash.com / Tbel Abuseridze

Наблюдаемая в последние дни в различных регионах мира эскалация напряженности (бои в зоне СВО, обострение протестных акций в Грузии, очередная вспышка противостояния в Сирии) далеко не случайна – эти и многие другие события являются эпизодами в конфликте России и Запада, уверены опрошенные amic.ru эксперты.

Напряжение в Грузии будет расти

По словам директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова, геополитическая ситуация в ближайшее время будет накаляться.

"Даже если на первый взгляд связи между событиями не просматривается, по факту она улавливается. Вспыхнувшие очаги напряженности могут иметь продолжение во многих местах: в Африке, где у России сильно расширилась зона влияния, и в Приднестровье. Мы же видим, что сейчас творится в Грузии, где напряжение, на мой взгляд, будет нарастать", – поделился он своим мнением с amic.ru.

Как известно, в Грузии президент Саломе Зурабишвили сообщила, что не намерена слагать полномочия, срок которых истекает в декабре. По ее словам, в республике "легитимного парламента нет, а нелегитимный парламент не может избрать нового президента".

"Поэтому никакой инаугурации быть не может, и мой мандат действует до тех пор, пока не будет законно избранного парламента", – заявила она в видеообращении к своим сторонникам.

Участники протестов в Грузии в столкновениях с силовиками используют петарды, камни, бутылки, СМИ также сообщали о найденных на месте стычек бутылках от "коктейлей Молотова". В ответ правоохранители применяют спецтехнику, водометы.

Как известно, участники массовых выступлений в этой стране требуют отменить результаты прошедших в октябре парламентских выборов, на которых убедительную победу одержала правящая партия "Грузинская мечта".

Теория Болтона в действии

Примечательно, что протесты грузинской оппозиции разгорелись после состоявшегося в конце ноября заседания совета Украина – НАТО, где страны западного альянса подтвердили свою поддержку Киеву, а уходящий президент США Байден вскоре негласно запросил у конгресса 24 млрд долларов на помощь украинской стороне.

"Все срежиссировано и делается, чтобы выйти в дальнейшем на переговоры с более сильными позициями", – убежден Антон Орлов.

По мнению политолога, члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, процесс разжигания конфликтов, безусловно, не случаен, однако не связан исключительно с украинским кризисом.

"Все это звенья одной цепи, эта идея высказывалась в разное время под разными названиями – "Стратегия "Петля анаконды", теория малых конфликтов Джона Болтона – бывшего советника президента США по национальной безопасности в первый срок Трампа. Их суть – в окружении России большим количеством малых конфликтов. Украина здесь – всего лишь один из этих конфликтов. Просто он более значимый в силу военного масштаба и геополитической значимости самой Украины", – рассказал он amic.ru.

По словам эксперта, основная цель развязываемых конфликтов заключается в сдерживании главных стратегических противников Соединенных Штатов – России и Китая:

"Исходя из этого, можно предположить обострение в Африке, Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке. Все эти столкновения будут достаточно кровавыми, но при этом не настолько значимыми, чтобы вынудить противника к использованию ядерного оружия".

Сирия как кровоточащая рана

Кстати, один из ближневосточных конфликтов снова вспыхнул в Сирии, где боевики антиправительственных радикальных исламистских группировок взяли город Алеппо и некоторые другие населенные пункты. Впрочем, президента Башара Асада они свергнуть не смогут, считает Безпалько:

"Думаю, он держится достаточно крепко. Главная задача боевиков – постоянно поддерживать этот конфликт в состоянии кровоточащей раны, не дать купировать все его очаги. Их отбросят обратно в Идлиб, может, с ними договорятся. Не исключено, что снова там появятся патрули на основе тех же Астанинских соглашений. А потом, в какой-то момент все снова взорвется. Потому что это выгодно, так как требует оттягивания наших ресурсов".

Что касается ситуации вокруг Приднестровья, где ряд наблюдателей прогнозировали обострение после президентских выборов в Молдавии, по мнению Антона Орлова, там вспышка может произойти в крайнем случае:

"Это, скорее, запасная карта, которую могут использовать западные страны, если другие варианты не сработают. Им гораздо проще и безопаснее для Европы поджечь Грузию, чем Приднестровье, находящееся слишком близко к европейским границам. К тому же на территории ПМР находится российский военный контингент, что может сделать конфликт еще более непредсказуемым".

Антон Орлов уверен, что эскалация будет продолжаться вплоть до инаугурации избранного президентом США Дональда Трампа: