Работа общественного транспорта изменится в Бийске на праздники

Тариф на поездку в трамвае в ночь с 31 декабря на 1 января составит 28 рублей

26 декабря 2023, 21:03, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В новогоднюю ночь в Бийске изменится схема работы общественного транспорта. Об этом сообщает "Бийскгортранс". С 31 декабря 2023 года на 1 января 2024 года будет организовано движение трамваев по следующим маршрутам: № 3С "Коммунарский" – "Садовое кольцо" с 23:00 часов 31 декабря 2023 года до 02:00 часов 1 января 2024 года с интервалом движения 37 минут;

с 02:00 часов до 03:16 часов 1 января 2024 года с интервалом движения 1 час 16 минут. № 5 "Коммунарский" – "Льнокомбинат" с 22:48 часов 31 декабря 2023 года до 02:17 часов 1 января 2024 года с интервалом движения 30 минут;

с 02:17 часов до 03:17 часов 1 января 2024 года с интервалом движения 1 час 00 минут. № 7С "Лесозавод" – "Садовое кольцо" с 23:00 часов 31 декабря 2023 года до 02:00 часов 1 января 2024 года с интервалом движения 42-46 минут;

с 02:00 часов до 03:26 часов 1 января с интервалом движения 1 час 26 минут. Стоимость проезда на трамвае в новогоднюю ночь составит 28 рублей.