Работа общественного транспорта изменится в Бийске на праздники
Тариф на поездку в трамвае в ночь с 31 декабря на 1 января составит 28 рублей
26 декабря 2023, 21:03, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В новогоднюю ночь в Бийске изменится схема работы общественного транспорта. Об этом сообщает "Бийскгортранс".
С 31 декабря 2023 года на 1 января 2024 года будет организовано движение трамваев по следующим маршрутам:
№ 3С "Коммунарский" – "Садовое кольцо"
- с 23:00 часов 31 декабря 2023 года до 02:00 часов 1 января 2024 года с интервалом движения 37 минут;
- с 02:00 часов до 03:16 часов 1 января 2024 года с интервалом движения 1 час 16 минут.
№ 5 "Коммунарский" – "Льнокомбинат"
- с 22:48 часов 31 декабря 2023 года до 02:17 часов 1 января 2024 года с интервалом движения 30 минут;
- с 02:17 часов до 03:17 часов 1 января 2024 года с интервалом движения 1 час 00 минут.
№ 7С "Лесозавод" – "Садовое кольцо"
- с 23:00 часов 31 декабря 2023 года до 02:00 часов 1 января 2024 года с интервалом движения 42-46 минут;
- с 02:00 часов до 03:26 часов 1 января с интервалом движения 1 час 26 минут.
Стоимость проезда на трамвае в новогоднюю ночь составит 28 рублей.
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