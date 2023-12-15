Работает не со словами, а со смыслом. Появилась нейросеть, заменяющая переводчики
Бесплатный сервис работает в том числе и с PDF-файлами
15 декабря 2023, 08:00, ИА Амител
Сегодня на каждом шагу говорят об искусственном интеллекте, но что он собой представляет и что приносит на деле – мало кто знает. В эфире "Бизнес ФМ Барнаул" запустили новую рубрику – "Ручной искусственный интеллект". Ее ведущий Александр Алексенцев не будет рассказывать о страшилках, а докажет, что нейросети можно использовать во благо человека.
Знали ли вы, что благодаря нейронным сетям в мире текстовых переводов, с одного языка на другой, случилась настоящая революция? Процесс перевода благодаря им стал легче, ведь работают они не с простыми словами, а с векторами. По ним нейронная сеть понимает смысл сообщения и выполняет задачу.
Благодаря этому сеть просто возвращает наш текст обратно, но на другом языке. И это не просто перевод слов – это перевод смысла.
Сервис, работающий по этому принципу, – Deepl. Он не просто бесплатный, он еще и невероятно точный. Работать он может не только с сообщениями, но и с PDF-файлами, при этом сохраняя форматирование.
08:51:51 15-12-2023
т.е. раньше только со словами...? А для чего тогда придумали тэги?
10:00:40 15-12-2023
Попытался установить для windows-антивирус возмутился.Отказался.
10:19:00 15-12-2023
Давай давай, впусти козла в огород!? Капустку стеречь!?
10:46:34 15-12-2023
Что значит появилась? Пользуюсь уже минимум полгода, отличный помощник
18:54:16 17-12-2023
Deepl- у этому уже 100 лет.