Работает не со словами, а со смыслом. Появилась нейросеть, заменяющая переводчики

Бесплатный сервис работает в том числе и с PDF-файлами

15 декабря 2023, 08:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сегодня на каждом шагу говорят об искусственном интеллекте, но что он собой представляет и что приносит на деле – мало кто знает. В эфире "Бизнес ФМ Барнаул" запустили новую рубрику – "Ручной искусственный интеллект". Ее ведущий Александр Алексенцев не будет рассказывать о страшилках, а докажет, что нейросети можно использовать во благо человека.

Знали ли вы, что благодаря нейронным сетям в мире текстовых переводов, с одного языка на другой, случилась настоящая революция? Процесс перевода благодаря им стал легче, ведь работают они не с простыми словами, а с векторами. По ним нейронная сеть понимает смысл сообщения и выполняет задачу.

Благодаря этому сеть просто возвращает наш текст обратно, но на другом языке. И это не просто перевод слов – это перевод смысла.

Сервис, работающий по этому принципу, – Deepl. Он не просто бесплатный, он еще и невероятно точный. Работать он может не только с сообщениями, но и с PDF-файлами, при этом сохраняя форматирование.