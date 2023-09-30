НОВОСТИПолитика

В России захотели выносить приговоры при помощи ИИ

Этот вопрос сенаторы обсудят с судьями

30 сентября 2023, 17:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В России хотят выносить приговоры и решать другие вопросы в рамках судебной системы с помощью искусственного интеллекта, пишет ТАСС.

По словам сенатора Артема Шейкина, данную тему члены совета по развитию цифровой экономики Совфеда обсудят с Верховным судом РФ. Также в планах затронуть вопрос дипфейков в области уголовного права.

Политик привел в пример Китай, где суды активно используют экспертную систему на базе ИИ. Она подсказывает судьям подходящие законодательные акты, варианты решения и дает рекомендации относительно приговора. При этом окончательное решение по делу за человеком.

Ранее сообщили, что с 2024 года за мусорными полигонами в России будет следить нейросеть.

Политика нейросети

Комментарии 7

Avatar Picture
Константин

20:17:15 30-09-2023

Где-то я это слышал.... "Судья Дред"?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:34:59 30-09-2023

К примеру можно кого обматерить,тот запишет,отнесёт флэшку судье.Тот прослушает и приговорит заплатить по цифровой карте штраф.Очень удобно.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

23:33:55 30-09-2023

Бред

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

23:36:31 30-09-2023

Если всё началось с левых SIM карт то теперь люди будут создавать полноценные фейковые аватары для защиты от ИИ правосудия

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:59:25 30-09-2023

Новости из ада.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:21:11 01-10-2023

Что они там курят? Как можно доверить глючной технологии, котую не возможно пощупать руками и привлечь к ответственности за неправильное решение, судьбу разумного человека? Когда вы отработаете ИИ на "кошечках" то тогда можно будет подумать об таких действиях и то сомнительны такие пассажи.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:11:06 01-10-2023

Ещё в детстве, в 60-е годы прошлого века слышал песню - Судить нас будут электро прокуроры, сажать нас будут в электро лагеря....

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров