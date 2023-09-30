В России захотели выносить приговоры при помощи ИИ
Этот вопрос сенаторы обсудят с судьями
30 сентября 2023, 17:28, ИА Амител
В России хотят выносить приговоры и решать другие вопросы в рамках судебной системы с помощью искусственного интеллекта, пишет ТАСС.
По словам сенатора Артема Шейкина, данную тему члены совета по развитию цифровой экономики Совфеда обсудят с Верховным судом РФ. Также в планах затронуть вопрос дипфейков в области уголовного права.
Политик привел в пример Китай, где суды активно используют экспертную систему на базе ИИ. Она подсказывает судьям подходящие законодательные акты, варианты решения и дает рекомендации относительно приговора. При этом окончательное решение по делу за человеком.
Ранее сообщили, что с 2024 года за мусорными полигонами в России будет следить нейросеть.
20:17:15 30-09-2023
Где-то я это слышал.... "Судья Дред"?
20:34:59 30-09-2023
К примеру можно кого обматерить,тот запишет,отнесёт флэшку судье.Тот прослушает и приговорит заплатить по цифровой карте штраф.Очень удобно.
23:33:55 30-09-2023
Бред
23:36:31 30-09-2023
Если всё началось с левых SIM карт то теперь люди будут создавать полноценные фейковые аватары для защиты от ИИ правосудия
23:59:25 30-09-2023
Новости из ада.
01:21:11 01-10-2023
Что они там курят? Как можно доверить глючной технологии, котую не возможно пощупать руками и привлечь к ответственности за неправильное решение, судьбу разумного человека? Когда вы отработаете ИИ на "кошечках" то тогда можно будет подумать об таких действиях и то сомнительны такие пассажи.
10:11:06 01-10-2023
Ещё в детстве, в 60-е годы прошлого века слышал песню - Судить нас будут электро прокуроры, сажать нас будут в электро лагеря....