В России захотели выносить приговоры при помощи ИИ

Этот вопрос сенаторы обсудят с судьями

30 сентября 2023, 17:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России хотят выносить приговоры и решать другие вопросы в рамках судебной системы с помощью искусственного интеллекта, пишет ТАСС.

По словам сенатора Артема Шейкина, данную тему члены совета по развитию цифровой экономики Совфеда обсудят с Верховным судом РФ. Также в планах затронуть вопрос дипфейков в области уголовного права.

Политик привел в пример Китай, где суды активно используют экспертную систему на базе ИИ. Она подсказывает судьям подходящие законодательные акты, варианты решения и дает рекомендации относительно приговора. При этом окончательное решение по делу за человеком.

Ранее сообщили, что с 2024 года за мусорными полигонами в России будет следить нейросеть.