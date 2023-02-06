"Работает ОМОН!" В Сибири кот криками спас спящих хозяев от грабителей

Хозяйка квартиры и её сожитель проснулись от шума, который устроил кот

06 февраля 2023, 17:47, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru / Виктория Минаева

В Новосибирской области кот разбудил хозяев во время ограбления, пишет "КП-Новосибирск".

Инцидент произошёл в ноябре 2022 года.

"Хозяйка квартиры и её сожитель проснулись от шума, который устроил кот в соседней комнате. Они вышли в зал и увидели двух мужчин в чёрных масках. Один из них закричал: "Работает ОМОН". После этого они выбежали из квартиры с мешком за плечами", – рассказали изданию в прокуратуре.

Хозяева кинулись в погоню. Один из грабителей бросил мешок и скрылся вместе с подельником. Как выяснилось, жулики пытались украсть 35 кг меди на сумму более 12 тыс. рублей.

Правоохранители задержали 32-летнего местного жителя. Накануне его приговорили к двум годам лишения свободы. Товарищ проходил по делу как свидетель.