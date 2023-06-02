Работайте и отдыхайте. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 2 июня
В первую пятницу июня астрологи рекомендуют не падать духом
02 июня 2023, 06:47, Анастасия Бичакова
Фото: pixabay.com
2 июня следует качественно поработать и хорошо отдохнуть. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака – на amic.ru.
1
Овен
Для Овнов 2 июня – удачный день, чтобы решить давние проблемы, в том числе со здоровьем. Если вам в этом понадобится помощь, не бойтесь обращаться за ней к близким и друзьям. Будьте смелее.
2
Телец
Не заставляйте себя "сворачивать горы". Работайте в спокойном темпе и тогда ваши старания не окажутся напрасными.
3
Близнецы
Не ссорьтесь с окружающими. Конфликт, начавшийся в этот день, может затянуться надолго.
4
Рак
В эту пятницу постарайтесь не поддаваться соблазнам. Проявите силу воли во всём и ваш день обязательно сложится удачно.
5
Лев
Будьте внимательнее на работе. Сегодня она должна принести вам много хороших новостей.
6
Дева
Отношения Дев с неприятелями 2 июня обострятся. К этому лучше отнестись философски: избегайте перепалок и будьте дипломатичными.
7
Весы
У Весов сегодня может всё пойти не по плану. Но не отчаивайтесь, это поможет отвлечься от рутины.
8
Скорпион
Скорпионам рекомендуется взять отгул и сменить обстановку – например, поехать на отдых или просто сходить погулять. Не перегружайте себя и наберитесь сил для новых свершений.
9
Стрелец
Сосредоточьтесь на работе и не принимайте никаких спонтанных решений. Этот день не подходит для того, чтобы кардинально изменить жизнь.
10
Козерог
Не бойтесь совершать необдуманные поступки, в том числе в любви. Но не переборщите, иначе это может обернуться неприятностями.
11
Водолей
Водолеев 2 июня ждёт удача и исполнение заветных желаний.
12
Рыбы
Остерегайтесь скандалов и не делайте поспешных выводов. Всё может быть иначе, чем вы думаете.
Комментарии 0