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Работайте и отдыхайте. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 2 июня

В первую пятницу июня астрологи рекомендуют не падать духом

02 июня 2023, 06:47, Анастасия Бичакова

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

2 июня следует качественно поработать и хорошо отдохнуть. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака – на amic.ru.

1

Овен

Для Овнов 2 июня – удачный день, чтобы решить давние проблемы, в том числе со здоровьем. Если вам в этом понадобится помощь, не бойтесь обращаться за ней к близким и друзьям. Будьте смелее.
2

Телец

Не заставляйте себя "сворачивать горы". Работайте в спокойном темпе и тогда ваши старания не окажутся напрасными.
3

Близнецы

Не ссорьтесь с окружающими. Конфликт, начавшийся в этот день, может затянуться надолго.
4

Рак

В эту пятницу постарайтесь не поддаваться соблазнам. Проявите силу воли во всём и ваш день обязательно сложится удачно.
5

Лев

Будьте внимательнее на работе. Сегодня она должна принести вам много хороших новостей.

6

Дева

Отношения Дев с неприятелями 2 июня обострятся. К этому лучше отнестись философски: избегайте перепалок и будьте дипломатичными.
7

Весы

У Весов сегодня может всё пойти не по плану. Но не отчаивайтесь, это поможет отвлечься от рутины.
8

Скорпион

Скорпионам рекомендуется взять отгул и сменить обстановку – например, поехать на отдых или просто сходить погулять. Не перегружайте себя и наберитесь сил для новых свершений.

9

Стрелец

Сосредоточьтесь на работе и не принимайте никаких спонтанных решений. Этот день не подходит для того, чтобы кардинально изменить жизнь.
10

Козерог

Не бойтесь совершать необдуманные поступки, в том числе в любви. Но не переборщите, иначе это может обернуться неприятностями.
11

Водолей

Водолеев 2 июня ждёт удача и исполнение заветных желаний.
12

Рыбы

Остерегайтесь скандалов и не делайте поспешных выводов. Всё может быть иначе, чем вы думаете.
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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