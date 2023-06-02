В первую пятницу июня астрологи рекомендуют не падать духом

02 июня 2023, 06:47, Анастасия Бичакова

Фото: pixabay.com

2 июня следует качественно поработать и хорошо отдохнуть. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака – на amic.ru.

1 Овен Для Овнов 2 июня – удачный день, чтобы решить давние проблемы, в том числе со здоровьем. Если вам в этом понадобится помощь, не бойтесь обращаться за ней к близким и друзьям. Будьте смелее.

2 Телец Не заставляйте себя "сворачивать горы". Работайте в спокойном темпе и тогда ваши старания не окажутся напрасными.

3 Близнецы Не ссорьтесь с окружающими. Конфликт, начавшийся в этот день, может затянуться надолго.

4 Рак В эту пятницу постарайтесь не поддаваться соблазнам. Проявите силу воли во всём и ваш день обязательно сложится удачно.

5 Лев Будьте внимательнее на работе. Сегодня она должна принести вам много хороших новостей.

6 Дева Отношения Дев с неприятелями 2 июня обострятся. К этому лучше отнестись философски: избегайте перепалок и будьте дипломатичными.

7 Весы У Весов сегодня может всё пойти не по плану. Но не отчаивайтесь, это поможет отвлечься от рутины.

8 Скорпион Скорпионам рекомендуется взять отгул и сменить обстановку – например, поехать на отдых или просто сходить погулять. Не перегружайте себя и наберитесь сил для новых свершений.

9 Стрелец Сосредоточьтесь на работе и не принимайте никаких спонтанных решений. Этот день не подходит для того, чтобы кардинально изменить жизнь.

10 Козерог Не бойтесь совершать необдуманные поступки, в том числе в любви. Но не переборщите, иначе это может обернуться неприятностями.

11 Водолей Водолеев 2 июня ждёт удача и исполнение заветных желаний.