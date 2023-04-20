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Коридор затмений 2023: почему может быть плохо и как справиться с тревогой?

Коридор затмений – астрономическое явление, которое может влиять на самочувствие, работоспособность и успех в делах

20 апреля 2023, 17:28, Анастасия Бичакова

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаульский астропсихолог Лилия Лавлинская рассказала, почему в коридор затмений человек может чувствовать себя плохо – как морально, так и физически. Эксперт назвала способы, как справиться с неприятным состоянием.

На Землю надвигается коридор затмений. Хотя, по некоторым данным, это уже произошло 13 апреля. В этот период многие люди жалуются на тревогу, сонливость, бардак в работе и личной жизни.

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Что такое коридор затмений и когда он будет весной 2023?

Коридор затмений – это период между двумя ближайшими затмениями, солнечным и лунным.

Считается, что он начинается в четверг, 20 апреля, и закончится 5 мая, то есть ровно в даты затмений. День в день.

Хотя некоторые астрологи всё-таки настаивают, что явление началось 13 апреля, за неделю до солнечного затмения. А завершиться коридор, по их словам, должен 12 мая – через неделю после лунного затмения.

В общем, взгляд на сроки – разный. Но многие уже жалуются на "странное состояние", вероятно, связанное с коридором затмений. Наша редакция – не исключение: часть команды в последние дни стала жаловаться на тревогу, апатию и рассеянность.

Наша собеседница, барнаульский астропсихолог Лилия Лавлинская рассказала amic.ru о причинах подобного состояния в коридор затмений.

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Почему в коридор затмений человеку может быть плохо?

В коридор затмений человеку может быть плохо и тяжело, так как в это время происходит соединение Солнца и Луны друг с другом и с третьей планетой, отвечающей за миссию человека в этом мире, – ту, с которой он родился. Некоторые люди уже в самом начале этого явления испытывают дискомфорт и начинают задумываться о смысле жизни, говорит Лилия Лавлинская.
С точки зрения астрологии 20 апреля особенно тяжёлая ситуация. По сути, это новолуние, соединяющееся с кармической планетой (Восходящим лунным узлом): "Вселенная требует, чтобы мы менялись".
Эксперт считает, что в такие периоды активируются трансформационные энергии. Они "высвечивают" глубинные программы, которые человеку следует изменить. Но если человек пока не готов меняться, то ему может быть некомфортно.
В период окончания коридора затмений, 5 мая, тоже может быть тяжело. В это время активируется уже Нисходящий лунный узел, то есть люди могут задумываться о том, что оставят после себя – в будущем.
"На уровне энергии [в коридор затмений] работают низкие вибрации. Люди к этим вибрациям восприимчивы и негативно реагируют на них", – уточняет астропсихолог.
 
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Как справиться с тяжёлым состоянием в коридор затмений?

По словам Лилии Лавлинской, справиться с тяжёлым состоянием в коридор затмений поможет духовное развитие. Если человек хочет им заниматься, то это наиболее благоприятное время, чтобы найти в себе "негативные программы", которые не дают достичь желаемой цели.

Это можно попытаться изменить. Но только при желании.

"Если человек не стремится к духовному росту, то можно тихонько переждать коридор затмений", – отмечает наша собеседница.

Астропсихолог добавила, что если затмение оказывает воздействие на гороскоп человека, то влияние дел, которые он начнёт во время коридора затмений, может продлиться 18,5 года. Такова астрология.

А если затмения не влияют на натальную карту, то довольно сильное воздействие начатых с 20 апреля по 5 мая дел может ощущаться во время коридора и порядка девяти месяцев после него.

Фото: barnaul.org

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