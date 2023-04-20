Коридор затмений 2023: почему может быть плохо и как справиться с тревогой?

Коридор затмений – астрономическое явление, которое может влиять на самочувствие, работоспособность и успех в делах

20 апреля 2023, 17:28, Анастасия Бичакова

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаульский астропсихолог Лилия Лавлинская рассказала, почему в коридор затмений человек может чувствовать себя плохо – как морально, так и физически. Эксперт назвала способы, как справиться с неприятным состоянием.

На Землю надвигается коридор затмений. Хотя, по некоторым данным, это уже произошло 13 апреля. В этот период многие люди жалуются на тревогу, сонливость, бардак в работе и личной жизни.

1 Что такое коридор затмений и когда он будет весной 2023? Коридор затмений – это период между двумя ближайшими затмениями, солнечным и лунным. Считается, что он начинается в четверг, 20 апреля, и закончится 5 мая, то есть ровно в даты затмений. День в день. Хотя некоторые астрологи всё-таки настаивают, что явление началось 13 апреля, за неделю до солнечного затмения. А завершиться коридор, по их словам, должен 12 мая – через неделю после лунного затмения. В общем, взгляд на сроки – разный. Но многие уже жалуются на "странное состояние", вероятно, связанное с коридором затмений. Наша редакция – не исключение: часть команды в последние дни стала жаловаться на тревогу, апатию и рассеянность. Наша собеседница, барнаульский астропсихолог Лилия Лавлинская рассказала amic.ru о причинах подобного состояния в коридор затмений.

2 Почему в коридор затмений человеку может быть плохо? В коридор затмений человеку может быть плохо и тяжело, так как в это время происходит соединение Солнца и Луны друг с другом и с третьей планетой, отвечающей за миссию человека в этом мире, – ту, с которой он родился. Некоторые люди уже в самом начале этого явления испытывают дискомфорт и начинают задумываться о смысле жизни, говорит Лилия Лавлинская. С точки зрения астрологии 20 апреля особенно тяжёлая ситуация. По сути, это новолуние, соединяющееся с кармической планетой (Восходящим лунным узлом): "Вселенная требует, чтобы мы менялись". Эксперт считает, что в такие периоды активируются трансформационные энергии. Они "высвечивают" глубинные программы, которые человеку следует изменить. Но если человек пока не готов меняться, то ему может быть некомфортно. В период окончания коридора затмений, 5 мая, тоже может быть тяжело. В это время активируется уже Нисходящий лунный узел, то есть люди могут задумываться о том, что оставят после себя – в будущем. "На уровне энергии [в коридор затмений] работают низкие вибрации. Люди к этим вибрациям восприимчивы и негативно реагируют на них", – уточняет астропсихолог.