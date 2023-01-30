Работающих пенсионеров в России предложили освободить от уплаты страховых взносов

При этом будет отменено право на ежегодный перерасчёт размера страховой пенсии

30 января 2023, 16:31, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

Депутаты от ЛДПР внесут на рассмотрение в Госдуму законопроект об освобождении работающих пенсионеров от уплаты страховых взносов. Об этом сообщают "Известия".

"... Действующее пенсионное законодательство в отношении работающих пенсионеров содержит механизм двойного ограничения размера страховой пенсии, что является несправедливым", – отмечают авторы инициативы.

Представители фракции предлагают вывести работающих пенсионеров из числа застрахованных, что позволит в будущем индексировать их страховую пенсию и соответствующую ей фиксированную выплату.

При этом будет отменено право на ежегодный перерасчёт размера страховой пенсии.