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Работающих пенсионеров в России предложили освободить от уплаты страховых взносов

При этом будет отменено право на ежегодный перерасчёт размера страховой пенсии

30 января 2023, 16:31, ИА Амител

Фото: unsplahs.com
Фото: unsplahs.com

Депутаты от ЛДПР внесут на рассмотрение в Госдуму законопроект об освобождении работающих пенсионеров от уплаты страховых взносов. Об этом сообщают "Известия".

"... Действующее пенсионное законодательство в отношении работающих пенсионеров содержит механизм двойного ограничения размера страховой пенсии, что является несправедливым", – отмечают авторы инициативы.

Представители фракции предлагают вывести работающих пенсионеров из числа застрахованных, что позволит в будущем индексировать их страховую пенсию и соответствующую ей фиксированную выплату.

При этом будет отменено право на ежегодный перерасчёт размера страховой пенсии.

 

Комментарии 14

  • законопроект об освобождении работающих пенсионеров от уплаты страховых взносов - деточки, страховые взносы платят не пенсионеры, а их работодатели.
    30 января, Гость   Ответить
  • деточки, страховые взносы платят не пенсионеры, а их работодатели. 13 минут назад, Гость Ответить-------------- деточка, не суть важно! Ну, работодатели не будут платить! Что, они зарплату пенсам от этого увеличат?
    30 января, Гость   Ответить
  • Сверщилось! Долго и настойчиво работающие пенсы жаловались, что им не индексируют пенсию! Допросились! Теперь ни у кого не будет возможности заработать дополнительные баллы! Зато регулярно будут индексировать. Сколько там в этом году? 4,8% вроде. Кошка скребёт на свой хребёт...
    30 января, Гость   Ответить
  • Гость, никто ничего не увеличит, может разве что охотнее будут их брать на работу
    30 января, Гость   Ответить
  • может разве что охотнее будут их брать на работу------------- охотники, ау!!!
    30 января, Гость   Ответить
  • Ну, работодатели не будут платить! - ну так новость-то подана так, что-де пенсионеров от какой-то выплаты освободили) И под этим соусом им отменяют перерасчет. Кто-то либо не знает законов страны, в которой живет, либо держит всех вокруг за идиотов. И второе, сдается мне, вернее.
    30 января, Гость   Ответить
  • Главное в этой новости, что предложение поступило, от ЛДПР. Ни кто его не поддержит
    30 января, Гость   Ответить
  • Да какая разница. ЛДПР на этом звёздочки и зарабатывает. Типа мы-то вон предлагаем, а нас бреют.
    30 января, Гость   Ответить
  • Если бы ЛДПР предложили понизить пенсионный возраст, то да, шансов мало. А вот этот проектик правительство вполне может посчитать перспективным.
    30 января, Гость   Ответить
  • ни у кого не будет возможности заработать дополнительные баллы - а что, их можно увеличить? Максимально ТРИ балла! У меня это пожизненно 214 рублей.
    30 января, Гость   Ответить
  • Может и поддержат, но не особо это выгодно будет пенсионерам
    30 января, Гость   Ответить
  • Да разве дело в баллах? Человек уже вышедший на пенсию но продолжает дальше работать , вновь платит страховые в пенсионный фонд. Пенсионер получает пенсию , работает и платит страховые ? Вот бы всем так !
    31 января, Гость   Ответить
  • Может индексировать пенсии начнут?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Может индексировать пенсии начнут?
    01 февраля, Гость   Ответить
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