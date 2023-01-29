Материнский капитал в России проиндексируют на 11,9%

Размер выплаты для семей с одним ребёнком составит 586 946,72 рубля

29 января 2023, 18:49, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о том, что с 1 февраля в России проиндексируют материнский капитал. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

После индексации на 11,9% размер выплаты для семей с одним ребёнком оставит 586 946,72 рубля. При рождении второго ребёнка размер выплаты увеличится на 188 681,53 рубля.

Также Володин рассказал, что на 11,9% увеличится размер некоторых выплат и пособий. В частности, пособия по уходу за ребёнком и единовременного пособия при рождении ребёнка.

Ранее сообщалось, что Госдума на заседании 18 января отклонила законопроект, предлагающий установить МРОТ в размере 20 тысяч рублей.