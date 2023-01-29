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Материнский капитал в России проиндексируют на 11,9%

Размер выплаты для семей с одним ребёнком составит 586 946,72 рубля

29 января 2023, 18:49, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о том, что с 1 февраля в России проиндексируют материнский капитал. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

После индексации на 11,9% размер выплаты для семей с одним ребёнком оставит 586 946,72 рубля. При рождении второго ребёнка размер выплаты увеличится на 188 681,53 рубля.

Также Володин рассказал, что на 11,9% увеличится размер некоторых выплат и пособий. В частности, пособия по уходу за ребёнком и единовременного пособия при рождении ребёнка.

Ранее сообщалось, что Госдума на заседании 18 января отклонила законопроект, предлагающий установить МРОТ в размере 20 тысяч рублей.

 

Комментарии 4

  • Может Виктор Петрович и муниципалам проиндексирует ЗП на 11,9% с 1 января 2023 года? А то за 20 тысяч в месяц как то тяжеловато служить народу.
    29 января, Гость   Ответить
  • А то за 20 тысяч в месяц как то тяжеловато служить народу.---а на 22 300 намного легче станет?
    30 января, Гость   Ответить
  • Уж ЛУЧШЕ, ЧЕМ НИЧЕГО! А так-то надо "подрасти" з/п!!! В рамках цивилизованной России
    30 января, Гость   Ответить
  • МСК - проект Путина, который он сам ежегодно в ручном режиме продлевает и контролирует повышение. ЗП муниципалов и федералов тема намного серьезней, финблок найдёт 100500 оправданий, чтобы не повышать. Либо повысит оклады но срежет надбавки и доплаты, а отчитается что повысил ЗП. финблок+ЦБ = цитадель компрадоров.
    30 января, Гость   Ответить
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