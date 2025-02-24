Работают кинологи. ТЦ "Огни" в Барнауле эвакуировали
Предположительно, речь идет о лжеминировании
24 февраля 2025, 15:46, ИА Амител
Посетителей эвакуировали еще из одного барнаульского ТЦ – на этот раз полиция и кинологи работают в "Огнях". Кадры с места происшествия сделал корреспондент amic.ru.
На записи видно, что люди ожидают снаружи, пока по территории ходят правоохранители. Предположительно, причиной стало очередное ложное сообщение о минировании.
Напомним, что 24 февраля в Алтайском крае зафиксирована волна ложных сообщений о минировании мест массового скопления людей и социально значимых объектов. В частности, утром людей эвакуировали из ТЦ "Пионер".
Как отмечали в Антитеррористической комиссии региона (АТК), правоохранители проверяют объекты и ищут преступников, а строения обследуются взрывотехниками и кинологами.
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