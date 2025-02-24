Работают кинологи. ТЦ "Огни" в Барнауле эвакуировали

Предположительно, речь идет о лжеминировании

24 февраля 2025, 15:46, ИА Амител

Посетителей эвакуировали еще из одного барнаульского ТЦ – на этот раз полиция и кинологи работают в "Огнях". Кадры с места происшествия сделал корреспондент amic.ru.

На записи видно, что люди ожидают снаружи, пока по территории ходят правоохранители. Предположительно, причиной стало очередное ложное сообщение о минировании.

Напомним, что 24 февраля в Алтайском крае зафиксирована волна ложных сообщений о минировании мест массового скопления людей и социально значимых объектов. В частности, утром людей эвакуировали из ТЦ "Пионер".

Как отмечали в Антитеррористической комиссии региона (АТК), правоохранители проверяют объекты и ищут преступников, а строения обследуются взрывотехниками и кинологами.