В Алтайском крае зафиксировали волну ложных минирований

Правоохранители проверяют объекты и ищут преступников, а здания обследуются взрывотехниками и кинологами

24 февраля 2025, 14:34, ИА Амител

Телефон / Фото: unsplash.com / Julian Hochgesang

В Алтайском крае зафиксирована волна ложных сообщений о минировании мест массового скопления людей и социально значимых объектов. Об этом сообщает Антитеррористическая комиссия региона (АТК).

Специалисты зарегистрировали 24 февраля множество сообщений и звонков со стороны злоумышленников – их целью стали различные здания, в том числе торговые центры и школы. Правоохранители проверяют объекты и ищут преступников, а строения обследуются взрывотехниками и кинологами.

"Распространение ложных сообщений зафиксировано и в других регионах. Злоумышленники стараются увеличить нагрузку на экстренные службы и правоохранительную систему", – добавили в комиссии.

Правоохранители подчеркивают важность сохранения спокойствия. Информационные ресурсы призвали верифицировать информацию в официальных источниках и не способствовать распространению дезинформации.

Ранее очевидцы сообщили об эвакуации барнаульского ТЦ "Пионер". Через некоторое время посетителей запустили обратно, а здание проверили кинологи.