Работникам органов местного самоуправления рассказали, как трудиться эффективнее

Специалистам представили механизм обучения бережливым технологиям в офисных процессах

21 апреля 2023, 15:05, ИА Амител

Александр Вагенлейтер / Фото: КАУ "АЦКР"

11 апреля в центре "Мой бизнес" прошёл обучающий семинар для специалистов органов местного самоуправления. Руководитель Регионального центра компетенций Алтайского края (РЦК) Александр Вагенлейтер рассказал им о механизме обучения бережливым технологиям в офисных процессах, а также представил "Фабрику офисных процессов".

Такие технологии помогают экономить время и финансы, лучше выполнять свою работу. Но чтобы им обучиться и успешно применять, недостаточно просто прочитать или прослушать информацию. Лучше попробовать коллективные способы обучения, включающие самостоятельную работу по применению инструментов бережливого производства с глубоким анализом и обсуждениями, например, в рамках "Фабрики офисных процессов".

"Фабрика офисных процессов" – это учебная площадка в рамках нацпроекта "Производительность труда", где участники получают практический опыт применения инструментов бережливого производства по принципу "обучения действием". И происходит оно через решение непривычных и нестандартных задач, анализ своего практического опыта и опыта коллег. Участники анализируют показатели, которые визуализированы на информационном стенде, обнаруживают и формулируют проблемы в процессе, разрабатывают решения и воплощают их на практике и многое другое.

"В нашем регионе действует две “Фабрики” – производственных и офисных процессов, участниками которых уже стали более 1100 человек. “Фабрики” помогают переносить теорию в практические действия, развивают коммуникативные навыки и командную работу, мотивируют на внедрение в работу предприятия инструментов бережливого производства", – рассказал Александр Вагенлейтер.

Отметим, что обучающий семинар для специалистов органов местного самоуправления проходил в рамках совещания "О деятельности Министерства экономического развития Алтайского края в 2022 году и задачах на 2023 год". В его работе участие приняли представители федеральных и краевых ведомств, органов местного самоуправления, бизнеса, общественных организаций – всего около 100 человек. На семинаре также рассматривались вопросы инвестиционного развития, стратегического планирования на муниципальном уровне, и изменения законодательства в сфере закупок.

"Фабрика процессов" и "Фабрика офисных процессов" функционируют на базе центра "Мой бизнес", реализующего нацпроект "Малое и среднее предпринимательство". Принять участие могут представители предприятий – участников нацпроекта "Производительность труда", субъектов малого предпринимательства, учебных заведений, органов исполнительной власти, местного самоуправления, подведомственные организации и прочие участники по согласованию. Подать заявку можно по телефону (3852) 20-65-56 или электронной почте rck22@alregn.ru.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.