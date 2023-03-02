Завод котельного оборудования стал частью национального проекта "Производительность труда"

02 марта 2023, 14:01, ИА Амител

Барнаульский завод котельного оборудования на "Фабрике процессов" / Фото: АЦКР

Представители Барнаульского завода котельного оборудования (ООО "НПО "БЗКО") прошли обучение на "Фабрике процессов". 21 февраля команда предприятия – участника нацпроекта "Производительность труда" научились применять инструменты бережливого производства.

Участие приняли как специалисты, так и руководители подразделений, включая генерального директора предприятия Алексея Квашнина. Они решали нестандартные задачи по оптимизации производственных процессов, а затем оценивали результативность своей деятельности в инфоцентре через набор производственных и экономических показателей.

"Очень многое зависит от того, как руководитель ставит задачу исполнителю, от слаженности команды, оптимизации процессов, правильно выбранного инструмента и средств индивидуальной защиты, и это лишь малая часть для достижения выбранных целей и исполнения их совместно с командой. Было интересно, за что и хотим сказать вам спасибо", – отметил директор по производству и по совместительству руководитель программы внедрения мероприятий нацпроекта Роман Радионов.

Напомним, "Фабрика процессов" – это учебно-производственная площадка, на которой участники в реальном производственном процессе учатся применять инструменты бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности производства.

Обучение проходит на основе моделирования процессов сборки "Пульта управления регулятора давления газа Venio-C". Это реальный производственный процесс на ООО "Энгельсское приборостроительное объединение "Сигнал" в Саратовской области.

Процесс состоит из нескольких этапов, во время которых сотрудникам предлагается провести сборку 10 изделий за 20 минут в течение трёх производственных смен, улучшая свои показатели с помощью инструментов бережливого производства в каждой последующей смене.

"Фабрика процессов" функционирует на базе центра "Мой бизнес" в рамках нацпроекта "Производительность труда". Воспользоваться этим инструментом могут субъекты МСП, в том числе не входящие в периметр нацпроекта "Производительность труда". Подать заявку на участие можно по телефону (3852) 20-65-56 или электронной почте rck22@alregn.ru.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.