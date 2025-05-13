Работники опеки отделались выговорами за младенца, впавшего в кому под Новосибирском
Прокуратура выявила нарушения в работе специалистов
13 мая 2025, 18:00, ИА Амител
Прокуратура установила бездействие должностных лиц органов опеки, которые курировали новосибирскую семью, где ребенок впал в кому. Как сообщает "КП-Новосибирск", в результате должностные лица получили дисциплинарные наказания.
Напомним, что инцидент произошел в конце февраля 2024 года. Мать двоих детей не усмотрела за трехмесячным сыном. Мальчик выпал из кроватки, ударился головой и впал в кому. Спасти ребенка удалось лишь чудом. Следователи возбудили уголовное дело в отношении матери по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Опека ограничила мать в родительских правах, а детей отдали дедушке, который сейчас пытается лишить дочь родительских прав.
Прокуратура озвучила результаты проведенных проверок. В первую очередь они коснулись работы комиссии по делам несовершеннолетних и органов опеки администрации Каргатского района.
"В ходе проверки был установлен факт бездействия должностных лиц отдела опеки и попечительства при работе с семьей. Также выявлено отсутствие проведения координационной работы с органами системы профилактики Каргатского района со стороны должностных лиц КДН", – заявили в ведомстве.
Главе Каргатского района вынесли представление. К дисциплинарной ответственности привлекли начальника отдела опеки и главного специалиста по делам несовершеннолетних: первому сделали выговор, а второму – устное замечание. В работе сотрудников ПДН тоже обнаружились нарушения: начальнику местного отделения МВД вынесли представление, а старший инспектор ПДН получил замечание.
20:23:33 13-05-2025
к таким мамам должна быть приставлена ПАТРОНАНАЯ медсестра и специалист из Опеки. тое 2 няни!! от государства, дада, требуйте услуги, знайте свои права. Патронаж от поликлиники КАЖДЫЙ день ходить обязан,
08:00:59 14-05-2025
Гость (20:23:33 13-05-2025) к таким мамам должна быть приставлена ПАТРОНАНАЯ медсестра и...
Только бы попрошайничать!
13:27:40 14-05-2025
А мать тогда в каком качестве нужна? Детородного органа? Так тогда давайте вещи своими именами будем называть
16:34:38 14-05-2025
Гость (13:27:40 14-05-2025) А мать тогда в каком качестве нужна? Детородного органа? Так...
Сейчас поколение способных только ножонки раздвигать как раз приближается к детородному возрасту. Вот где будет просто атас!!!
10:53:14 14-05-2025
Прокуратура считает, что опека, комиссия по делам несовершеннолетних, подразделение по делам несовершеннолетних полиции должны были по очереди дежурить в семье, абы чего не произошло?