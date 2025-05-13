Работники опеки отделались выговорами за младенца, впавшего в кому под Новосибирском

Прокуратура выявила нарушения в работе специалистов

13 мая 2025, 18:00, ИА Амител

Кроватка, из которой выпал младенец / Фото: прокуратура Новосибирской области

Прокуратура установила бездействие должностных лиц органов опеки, которые курировали новосибирскую семью, где ребенок впал в кому. Как сообщает "КП-Новосибирск", в результате должностные лица получили дисциплинарные наказания.

Напомним, что инцидент произошел в конце февраля 2024 года. Мать двоих детей не усмотрела за трехмесячным сыном. Мальчик выпал из кроватки, ударился головой и впал в кому. Спасти ребенка удалось лишь чудом. Следователи возбудили уголовное дело в отношении матери по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Опека ограничила мать в родительских правах, а детей отдали дедушке, который сейчас пытается лишить дочь родительских прав.

Прокуратура озвучила результаты проведенных проверок. В первую очередь они коснулись работы комиссии по делам несовершеннолетних и органов опеки администрации Каргатского района.

"В ходе проверки был установлен факт бездействия должностных лиц отдела опеки и попечительства при работе с семьей. Также выявлено отсутствие проведения координационной работы с органами системы профилактики Каргатского района со стороны должностных лиц КДН", – заявили в ведомстве.

Главе Каргатского района вынесли представление. К дисциплинарной ответственности привлекли начальника отдела опеки и главного специалиста по делам несовершеннолетних: первому сделали выговор, а второму – устное замечание. В работе сотрудников ПДН тоже обнаружились нарушения: начальнику местного отделения МВД вынесли представление, а старший инспектор ПДН получил замечание.