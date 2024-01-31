Работники завода "Русская кожа Алтай" проходят обучение по нацпроекту

Их уже познакомили с основами бережливого производства

31 января 2024, 18:15, ИА Амител

Обучение на кожевенном заводе / Фото: ackr22.ru

Тренеры Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (далее РЦК) провели обучение на ООО "Русская кожа Алтай". В январе 2024 года в рамках национального проекта "Производительность труда" работников познакомили с темами "Основы бережливого производства", "Реализация проектов по улучшениям на предприятиях", "5С", "Производственный анализ" для всех членов рабочей группы.

Компания готовится к активной фазе реализации нацпроекта по оптимизации выбранного потока. Обучение позволит сделать процесс более эффективным.

Тема "Основы бережливого производства" нацелена на анализ рядовыми сотрудниками своих действий на всех стадиях производства продукции. Они оценивают работу, которая добавляется и не добавляет ценности готовой продукции. Это позволяет минимизировать или исключить потери, а также снизить количество ненужного труда.

Новые знания по теме "Реализация проектов по улучшениям на предприятиях" помогают понять методологию проектной деятельности, разобраться в этапах реализации проекта на предприятии, научиться формулировать проблемы, снижающие эффективность работы, а также составлять планы по их решению.

Обучение по системе "5С" дает сотрудникам понимание основ методики по обустройству безопасного, удобного и эффективного рабочего пространства, направленное на увеличение ценности продукта, в том числе и за счет снижения издержек.

Тренинг "Производственный анализ" помогает сотрудникам анализировать причины невыполнения или перевыполнения (что тоже относится к потерям) сменного задания и корректировать свои действия.

"Познавательную серию курсов по бережливому производству прослушал в рамках проекта производительность труда. Тренер РЦК очень грамотно и интересно доносил информацию. Полученные знания, безусловно, пригодятся в оптимизации производственных процессов", – отметил по итогам обучения ведущий технолог и руководитель рабочей группы предприятия Александр Тимирязев.

Напомним, в рамках реализации нацпроекта сотрудники компании совместно с экспертами РЦК проводят оптимизацию выбранного пилотного потока, улучшение производственной системы, а также организуют проектный офис на предприятии для формирования системы непрерывных улучшений. Старт этих работ запланирован на 31 января. Подведение итогов совместной работы по методике реализации адресных мероприятий в рамках нацпроекта с конкретными результатами будет проведено в июне текущего года.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.



Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).



Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.