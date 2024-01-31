Работники завода "Русская кожа Алтай" проходят обучение по нацпроекту
Их уже познакомили с основами бережливого производства
31 января 2024, 18:15, ИА Амител
Тренеры Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (далее РЦК) провели обучение на ООО "Русская кожа Алтай". В январе 2024 года в рамках национального проекта "Производительность труда" работников познакомили с темами "Основы бережливого производства", "Реализация проектов по улучшениям на предприятиях", "5С", "Производственный анализ" для всех членов рабочей группы.
Компания готовится к активной фазе реализации нацпроекта по оптимизации выбранного потока. Обучение позволит сделать процесс более эффективным.
- Тема "Основы бережливого производства" нацелена на анализ рядовыми сотрудниками своих действий на всех стадиях производства продукции. Они оценивают работу, которая добавляется и не добавляет ценности готовой продукции. Это позволяет минимизировать или исключить потери, а также снизить количество ненужного труда.
- Новые знания по теме "Реализация проектов по улучшениям на предприятиях" помогают понять методологию проектной деятельности, разобраться в этапах реализации проекта на предприятии, научиться формулировать проблемы, снижающие эффективность работы, а также составлять планы по их решению.
- Обучение по системе "5С" дает сотрудникам понимание основ методики по обустройству безопасного, удобного и эффективного рабочего пространства, направленное на увеличение ценности продукта, в том числе и за счет снижения издержек.
- Тренинг "Производственный анализ" помогает сотрудникам анализировать причины невыполнения или перевыполнения (что тоже относится к потерям) сменного задания и корректировать свои действия.
"Познавательную серию курсов по бережливому производству прослушал в рамках проекта производительность труда. Тренер РЦК очень грамотно и интересно доносил информацию. Полученные знания, безусловно, пригодятся в оптимизации производственных процессов", – отметил по итогам обучения ведущий технолог и руководитель рабочей группы предприятия Александр Тимирязев.
Напомним, в рамках реализации нацпроекта сотрудники компании совместно с экспертами РЦК проводят оптимизацию выбранного пилотного потока, улучшение производственной системы, а также организуют проектный офис на предприятии для формирования системы непрерывных улучшений. Старт этих работ запланирован на 31 января. Подведение итогов совместной работы по методике реализации адресных мероприятий в рамках нацпроекта с конкретными результатами будет проведено в июне текущего года.
Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.
Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).
Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.
18:40:52 31-01-2024
Комиссарам пиджаки шьют?
22:38:06 31-01-2024
Гость (18:40:52 31-01-2024) Комиссарам пиджаки шьют?... До сих пор тренинги проводят.🤣
06:24:47 01-02-2024
Тупиковые производственные теории вероятного противника по прежнему продолжают разрушать немногие работающие предприятия реального сектора. Печально.