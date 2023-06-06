Сотрудников алтайской компании научили работать экономнее

В ООО "Компания Сибтара" провели обучение в рамках национального проекта

06 июня 2023, 14:44, ИА Амител

Работники "Сибтары" / Фото: ackr22.ru

Тренеры Регионального центра компетенций организовали для работников компании "Сибтара" обучение по нацпроекту "Производительность труда". С 16 по 19 мая 2023 года им дали знания, которые помогут повысить производительность труда и снизить потери при производстве.

Чему учили компанию?

РЦК провёл обучение по темам:

"Основы бережливого производства"Здесь сотрудники проводят анализ своих действий на всех стадиях производства продукции. И определяют, какие действия добавляют ценности готовой продукции, а какие – нет. Это необходимо, чтобы минимизировать или исключить потери, а также сократить ненужный труд. "Реализация проектов по улучшениям на предприятиях"Участникам рабочей группы рассказали о методологии проектной деятельности, помогли разобраться в этапах реализации проекта на предприятии, научиться формулировать проблемы, снижающие эффективность работы, а также составлять планы по их решению. "5С"Знакомство с системой даёт сотрудникам понимание основ методики по обустройству безопасного, удобного и эффективного рабочего пространства. "Производственный анализ"Этот тренинг помогает анализировать основные причины невыполнения или перевыполнения (что тоже относится к потерям на производстве) сменного задания. И понять, как этого избежать. "Декомпозиция целей"Сотрудники получили новые знания по целеполаганию, мотивации, взаимосвязи результативности разных подразделений с финансовыми результатами всей организации. А также познакомились с методикой формирования дерева целей на основе показателей менеджмента и их привязки к картам показателей эффективности для сотрудников.

Информации было много и это хорошо, подчеркнул заместитель директора по производству "Сибтары" Алексей Липезин. Он призвал сотрудников активнее получать и пользоваться новыми знаниями.

"Сибтара" – один из крупнейших производителей в Сибири тарного картона и гофропродукции. Участником нацпроекта "Производительность труда" компания стала весной 2023 года. И теперь учится бережливому производству и увеличению производительности труда.

Как стать участником нацпроекта?

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.