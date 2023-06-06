Сотрудников алтайской компании научили работать экономнее
В ООО "Компания Сибтара" провели обучение в рамках национального проекта
06 июня 2023, 14:44, ИА Амител
Тренеры Регионального центра компетенций организовали для работников компании "Сибтара" обучение по нацпроекту "Производительность труда". С 16 по 19 мая 2023 года им дали знания, которые помогут повысить производительность труда и снизить потери при производстве.
Чему учили компанию?
РЦК провёл обучение по темам:
- "Основы бережливого производства"Здесь сотрудники проводят анализ своих действий на всех стадиях производства продукции. И определяют, какие действия добавляют ценности готовой продукции, а какие – нет. Это необходимо, чтобы минимизировать или исключить потери, а также сократить ненужный труд.
- "Реализация проектов по улучшениям на предприятиях"Участникам рабочей группы рассказали о методологии проектной деятельности, помогли разобраться в этапах реализации проекта на предприятии, научиться формулировать проблемы, снижающие эффективность работы, а также составлять планы по их решению.
- "5С"Знакомство с системой даёт сотрудникам понимание основ методики по обустройству безопасного, удобного и эффективного рабочего пространства.
- "Производственный анализ"Этот тренинг помогает анализировать основные причины невыполнения или перевыполнения (что тоже относится к потерям на производстве) сменного задания. И понять, как этого избежать.
- "Декомпозиция целей"Сотрудники получили новые знания по целеполаганию, мотивации, взаимосвязи результативности разных подразделений с финансовыми результатами всей организации. А также познакомились с методикой формирования дерева целей на основе показателей менеджмента и их привязки к картам показателей эффективности для сотрудников.
Информации было много и это хорошо, подчеркнул заместитель директора по производству "Сибтары" Алексей Липезин. Он призвал сотрудников активнее получать и пользоваться новыми знаниями.
"Сибтара" – один из крупнейших производителей в Сибири тарного картона и гофропродукции. Участником нацпроекта "Производительность труда" компания стала весной 2023 года. И теперь учится бережливому производству и увеличению производительности труда.
Как стать участником нацпроекта?
Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.
Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).
Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.
16:11:35 06-06-2023
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