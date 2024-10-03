Работодателей хотят обязать оплачивать сотрудникам проезд

Авторы инициативы отметили, что иногда люди едут на работу, когда общественный транспорт не ходит

03 октября 2024, 08:32, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/725236

Группа депутатов ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложила новый закон. Он обяжет работодателей оплачивать проезд сотрудников до работы и обратно, если нет возможности добраться на общественном транспорте.

Проект закона внесут в Госдуму 3 октября, пишет РИА Новости.

В документе говорится, что работодатель должен оплачивать проезд, если сотрудник работает ночью, если в местности нет развитого общественного транспорта или существуют другие проблемы с транспортом.

Авторы закона поговорили с избирателями и выяснили, что многие люди сталкиваются с проблемой, когда им приходится возвращаться домой с работы поздно ночью и платить за такси. В это время общественный транспорт не ходит.

Один из разработчиков инициативы, депутат Евгений Марков, считает, что работодатель должен платить за проезд и этот пункт должен быть прописан в договоре, чтобы сотрудники не зависели от его честности.