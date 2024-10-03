Работодателей хотят обязать оплачивать сотрудникам проезд
Авторы инициативы отметили, что иногда люди едут на работу, когда общественный транспорт не ходит
03 октября 2024, 08:32, ИА Амител
Группа депутатов ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложила новый закон. Он обяжет работодателей оплачивать проезд сотрудников до работы и обратно, если нет возможности добраться на общественном транспорте.
Проект закона внесут в Госдуму 3 октября, пишет РИА Новости.
В документе говорится, что работодатель должен оплачивать проезд, если сотрудник работает ночью, если в местности нет развитого общественного транспорта или существуют другие проблемы с транспортом.
Авторы закона поговорили с избирателями и выяснили, что многие люди сталкиваются с проблемой, когда им приходится возвращаться домой с работы поздно ночью и платить за такси. В это время общественный транспорт не ходит.
Один из разработчиков инициативы, депутат Евгений Марков, считает, что работодатель должен платить за проезд и этот пункт должен быть прописан в договоре, чтобы сотрудники не зависели от его честности.
09:14:55 03-10-2024
Ага. Ну так они и разбежались проезд оплачивать. А с Южного утром попробуйте уехать на 51-м и 59-м маршрутах.
10:37:31 03-10-2024
Есть необходимость оплатить туалетную бумагу. Тогда у работадателя не будет проблем с кадрами
11:13:07 03-10-2024
Какая хорошая идея
12:30:29 03-10-2024
Ребят!, сразу смотришь от кого инициатива и всё встает на свои места !!! ЛДПР их девиз - дешёвый популизм, много шума и пшик на выходе!
Нормальные компании и без законов давно своих сотрудников возят или компенсируют!
Как эти думцы далеки от реальной действительности......