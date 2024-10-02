"Устроить бойню". На Алтае приняли спорный закон о маркировке и умерщвлении собак
Теперь всех собак нужно будет регистрировать, а агрессивных разрешат убивать
02 октября 2024, 13:00, Александра Черданцева
Депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания на сессии 2 октября приняли закон "О регулировании отдельных отношений в области обращения с животными на территории Алтайского края". В нем прописали обязательную регистрацию собак, работу пунктов временного содержания, а также условия, при которых агрессивную собаку разрешено умерщвлять. Закон сложный, долго обсуждаемый и до сих пор не поддержанный некоторыми депутатами. За его принятие проголосовали 44 народных избранника из 66, присутствовавших на заседании. Десять были против, один не голосовал и еще один воздержался. Рассказываем, что это за закон и почему о нем так много спорят.
Деньги псу под хвост
Сейчас в регионе работают по системе ОСВВ: отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Этим занимаются немногочисленные приюты. По словам председателя комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергея Серова, несколько лет реализации этого федерального закона показали: система неэффективна, она не решила проблему с собаками.
"У нас примерно 4,9 тысячи безнадзорных собак. Мы их отлавливаем и возвращаем в среду обитания, плюс люди выкидывают ненужных животных. За четыре года в регионе по ОСВВ отловили 10 тысяч собак, потратив на это 114 млн рублей. А у нас только постоянный рост численности. Бюджетные деньги, простите, псу под хвост. Стаи собак представляют угрозу и опасность для людей, они нападают на сельхозживотных, птиц", – отметил важность проблемы Серов.
Он добавил, что собака – источник переноса 27 инфекционных заболеваний. Только за 2024 год было выявлено 15 случаев бешенства. В двух случаях больные собаки покусали детей.
Теперь в законе прописали три концептуально новые меры. Первая – маркировка и регистрация собак. Это будет обязательно для всех владельцев с 1 января 2025 года. За отказ от прохождения процедуры полагается штраф от трех до пяти тысяч рублей (правда, только с 1 июля 2025 года).
"Учитывая, что существует высокий уровень отказа от домашних животных, которые пополняют ряды безнадзорных, регистрация и маркирование собак очень важны. Регистрация домашних животных будет бесплатной, маркирование – за счет владельцев. За нарушение требований об обязательной регистрации и маркировании собак планируется ввести административную ответственность", – сказал Сергей Серов.
Подробнее о том, кто и как будет это делать, читайте в материале "На Алтае ввели чипирование собак. Сколько это стоит, куда идти и будут ли штрафы?"
Вторая важная мера в законе – создание пунктов временного содержания. Власти региона говорят, что создать ПВС будет проще, чем приют. Это особенно важно для районов и городов, где некуда девать собак. Теперь по закону в таких пунктах могут делать все то же самое, что и в приютах: отлов, доставка в приют, осмотр, ветеринарная помощь, содержание, десятидневный карантин, маркирование, вакцинация, стерилизация, поиск владельцев, возвращение в место обитания.
И третий, самый спорный пункт закона, – умерщвление агрессивных и нежизнеспособных собак. В первом случае речь идет о животных, которые проявили немотивированную агрессивность или причинили вред здоровью или жизни человека. Во втором – если собака имеет опасные для человека инфекции, испытывает непереносимую боль, имеет неизлечимое заболевание.
Умерщвлять собаку будут только после проведения освидетельствования ветеринаром (кстати, его смогут делать и в пунктах временного содержания) и, как указано в пояснительной записке к закону, "гуманными медикаментозными методами". Этот вопрос снова стал поводом для бурной дискуссии.
"Метод из прошлого века"
Собачьим вопросом в АКЗС занялись еще несколько лет назад, но долгое время не могли выработать единого подхода. Даже и в случае этого закон обсуждали долго и бурно. Почти все предложенные депутатами поправки, в том числе и оппозиционных фракций, приняли. Однако во втором чтении закона, который и прошел 2 октября, дискуссия снова и снова шла об одной и той же моральной стороне вопроса: имеет ли право человек убивать даже агрессивное животное? И решит ли это проблему?
Член фракции ЛДПР Людмила Цивилева уверена, что нет.
"Мы к чему идем? Цивилизация развивается, а метод решения проблемы как в начале прошлого века", – заявила депутат.
Мысль продолжила член фракции "Справедливая Россия – За правду" Евгения Боровикова. Она уверена, что вся проблема в бездействии властей.
"Приютов нет, самовыгул не остановлен, социальной рекламы нет, работа с населением не ведется. Не сделано ничего, за убоем чиновники хотят скрыть свое бездействие. Тотальное и безразборное уничтожение животных противоречит принципам гуманности. У вас денег нет на строительство приютов? Но это не оправдание, чтобы устроить бойню и сбагрить все на плечи волонтеров. Собака не виновата, надо наказывать хозяев, вводить вплоть до уголовной ответственности", – выступила Боровикова.
"Коммунист России" Сергей Матасов припомнил коллегам, что Владимир Ленин был большим почитателем котов, а Иосиф Сталин приказал нести пса – участника ВОВ Джульбарса по Красной площади на своей шинели. А современные власти лишь работают со следствием, а не с причиной проблемы. Он призвал отказаться от разрешения умерщвления и ввести обязательную стерилизацию домашних животных.
Член фракции КПРФ Андрей Чернобай считает, что эвтаназия – инструмент лишь для контроля численности, но самой проблемы не решит. И может спровоцировать у молодежи еще больше жестокости по отношению к животным.
"Мы сами виноваты"
В поддержку закона выступил глава фракции "Единая Россия" Сергей Приб. Он раскритиковал коллег за популистские речи. И напомнил, что все эти "за" и "против" в стенах АКЗС обсуждали уже не единожды. Как гендиректор АО "Алтайкрайэнерго" он рассказал, что от компании в регионе работает 240 контролеров. Они проверяют уличные объекты и часто становятся жертвами агрессивных собак. Чтобы их защитить, организация постоянно покупает электрошокеры и перцовые баллончики. Людей надо защитить, особенно детей, настаивает депутат.
"Закон нужно принимать, мы должны оградить детей от укусов. А ваши спичи просто останутся здесь. Мы и так слишком далеко зашли с обсуждением", – сказал Приб.
О важности закона сказали и члены фракции КПРФ Антон Арцибашев и Вячеслав Лаптев. Последний отметил негативную роль в этом зоозащитников, которые все время выступают против.
"Я вот не встретил пока ни одного живого зоозащитника. Это маленькая, маргинальная группа. А ведь население поддерживает закон и очень его ждет", – подчеркнул Лаптев.
В поддержку выступает фракция ЛДПР (видимо, кроме Цивилевой). Глава депутатского объединения Владимир Семенов призвал парламентариев проявить мужество и принять сложный и спорный закон.
"Мы сами виноваты в том, что довели ситуацию до сегодняшнего дня, что раньше не приняли должных мер. Зоозащитники возвели проблему в отдельную историю, чтобы просто показать себя. Ну так пусть возьмут к себе на поруки собаку, которую признали немотивированно агрессивной", – отметил Семенов.
На этом обсуждение закончили, закон приняли. Кто и как будет умерщвлять собак, расскажем в одном из следующих материалов.
13:07:31 02-10-2024
Всех собак и кошек не участвующих в племенной деятельности под кастрацию и стерилизацию . Запретить размещение на Авито и с других СМИ и соцсетях объявления о вязках.....а то на пивко и сигареты деньги есть, а на стерилазцию кошек и кастрацию котов денеХ нет.
22:34:59 02-10-2024
Гость (13:07:31 02-10-2024) Всех собак и кошек не участвующих в племенной деятельности п... Больше ничего не надо? С какого перепуга я должен свою собаку стерилизовать или кастрировать. Ладно чип, но с остальным перебор. Вы бродячих сначала все простерилизуйте, а то есть стая, приезжают, отлавливают, а в итоге остается одна или две не стерилизованные, которые спрятались/убежали/не догнали. И вот они то и начинают снова приносить еще 5-10 щенков и т.д...Ну а там пошло поехало снова по кругу.
13:21:49 02-10-2024
Где модно узнать пофамильный список голосовавшиз? Кто и как ?
Одно скажу, больше за КПРФ не проголосую никогда!
13:33:45 02-10-2024
депутат Лаптев сказал, "что зоозащитники это маленькая группа маргиналов?" вот еще одно высказывание "слуги народа" про часть этого народа. А кто же тогда ворующие чиновники и депутаты, уважаемые патриоты надо полагать, их то он видел судя по всему.
15:15:16 02-10-2024
Гость (13:33:45 02-10-2024) депутат Лаптев сказал, "что зоозащитники это маленькая групп... Именно это сказал член КПРФ.вот и пусть идет лесом вместе со своей партией.
Они итак только на протестном голосовании что- то набирали, а теперь будет полный аут и поделом. Они только хорошо играют роль " за народ", а их позиция по многим вопросам в последнее время, в том числе в крае, говорит о другом.
Зря они так...Хорошо знаю о чем говорю.
13:51:25 02-10-2024
Лаптев, хочешь увидеть живого зоозащитника - приходи на митинг 7 ноября...Я тебя найду...И тогда мнение населения к таким "законам" дойдет до его творцов...Постараюсь без мата...Более идиотского творения представить себе трудно...Как маркировка и регистрация поможет в вопросе с бродячими собаками и покусами? У маркированой собаки автоматически крыша над головой появится и регулярное питание? Жертва будет маркировку спрашивать у собаки? А может собакам запретят покидать место происшествия? Или визитку оставит? Может у маркированых агрессия снизится к людям, которые их отлавливают и стерилизуют?
14:42:06 02-10-2024
Гость (13:51:25 02-10-2024) Лаптев, хочешь увидеть живого зоозащитника - приходи на мити... Владельцев таких агрессивных собак будут привлекать к ответственности и это уже отличная новость. Все бродячие собаки некогда имели владельцев. Вот владельцы и должны отвечать за свои поступки и поведение своих собак.
15:16:54 02-10-2024
Гость (14:42:06 02-10-2024) Владельцев таких агрессивных собак будут привлекать к ответс... " все бродячие собаки когда- то имели владельцев"----'ч
Самим то не смешно!?
15:39:14 02-10-2024
Гость (14:42:06 02-10-2024) Владельцев таких агрессивных собак будут привлекать к ответс... Сам то понял что сказал? Владельцев агрессивных собак будут привлекать к ответственности? А сейчас без этого не привлекают? Если есть владелец и он собаку выгуливает без поводка и намордника и пес покусал кого то, сейчас без этого закона не привлекают? Как это в борьбе с бродячими поможет? Сейчас их уже стерилизованных и маркированных стаи по городу...И тем, кто это делает голову надо отрывать за ненадобностью...Наловят собак, стерилизуют и выпускают в незнакомом районе. И вот они носятся, неприкаяные, не зная куда податься...
15:08:12 02-10-2024
Гость (13:51:25 02-10-2024) Лаптев, хочешь увидеть живого зоозащитника - приходи на мити... Суть мер в том, чтобы усложнить появление собак у безответственных граждан. Чипированную собаку так просто на улицу не выбросишь, тебя найдут и накажут. А чтобы завести - нужно чипировать, что опять-таки кого-то остановит.
15:30:01 02-10-2024
Гость (15:08:12 02-10-2024) Суть мер в том, чтобы усложнить появление собак у безответст... Какая чушь...Что остановит владельца? Перекусил проволочку и выбросил "серьгу" на помойку...А если еще проще - никто не будет чипировать вовсе...У властей "месячные" по борьбе с собаководами пройдут, отчитаются и забьют на маркировку...Любому понятно, что это напрасное разбазаривание бюджета...
16:07:05 02-10-2024
Гость (15:30:01 02-10-2024) Какая чушь...Что остановит владельца? Перекусил проволочку и... чип будут в кости черепа загонять щенку. Чтобы вырвать чип надо будет половину собачьей башки расковырять
16:59:46 02-10-2024
Гость (16:07:05 02-10-2024) чип будут в кости черепа загонять щенку. Чтобы вырвать чип н... Ню-ню...Пломбу пластиковую в ухо закрепят и всё...А чип по желанию...Кто будет чипировать если не уверен в своих чувствах к животному? Ну и уже совсем неприятное последствие, что если таки будут санкции, то животных будут тупо убивать и захоранивать...Голь на выдумки хитра...
23:20:33 02-10-2024
Гость (15:08:12 02-10-2024) Суть мер в том, чтобы усложнить появление собак у безответст... и вы ещё не депутат?
15:41:00 02-10-2024
Желаю каждому, проголосовавшему "за" после реинкарнации родиться бездомной собакой...
15:58:03 02-10-2024
Наконец-то депутаты приняли закон, защищающий людей! Спасибо Лаптеву, Серову, Прибу, Семенову и всем здравомыслящим депутатам!
17:03:42 02-10-2024
Гость (15:58:03 02-10-2024) Наконец-то депутаты приняли закон, защищающий людей! Спасиб... Почем плотют за отзыв?
19:31:11 02-10-2024
Гость (17:03:42 02-10-2024) Почем плотют за отзыв? ... А ты пишешь по заказу за деньги? Ищешь дополнительный заработок? Уже настрочил против депутатов из КПРФ, а что же обошел ЕР и ЛДПР, ведь они тоже голосовали за закон? Я же просто счастлива, что депутаты разных партий объединились и наконец-то сделали что-то для людей, приняли закон, который защитит меня и моих детей от нападения бесхозных собак.
02:05:06 03-10-2024
Гость (19:31:11 02-10-2024) А ты пишешь по заказу за деньги? Ищешь дополнительный зарабо... Трудно поверить, что против убийства выступают совершенно разные люди?
Так вот про КПРФ это ко мне, а не к предыдущему оратору. Хочешь знать- отвечаю.
1.Никогда мой голос не был отдан ЕР и жириновцам.
2. Я из тех, кто голосовал за КПРФ.
Кстати у меня есть номер их газеты, 1- 2 годичной давности, где поднимался этот вопрос. Жаль нельзя сюда скрин фото добавить. Тогда бы вопросов не было. Но коммунисты то знают о чем речь.
Посмотрим сколько они голосов наберут на следующих выборах( или там уже процент определен для вмех?)))
Хочу сказать спасибо тем 10, которые не побоялись и не поддались всеобщей истерии и не поддержали это. Они оказались гораздо большими людьми, чем некоторые широко распиаренные" двуличные любители животных.
10:29:59 03-10-2024
Гость (19:31:11 02-10-2024) А ты пишешь по заказу за деньги? Ищешь дополнительный зарабо... Я всю жизнь голосовал за КПРФ...Но с каждым годом вижу, что это бессмысленно. Вы даже праздник свой отстоять не можете...На каждом митинге резолюции составляете, а отчитаться за прошлые - НИКОГДА!!! Демонстрацию запретили - печалька...Музыку запретили - ну что ж поделать?...А где "вечный бой, покой нам только снится"? Сплошной "одобрямс"...Стыдно, товарищи!
11:40:21 03-10-2024
Дюша (10:29:59 03-10-2024) Я всю жизнь голосовал за КПРФ...Но с каждым годом вижу, что ... +100500
Значит нас так думающих много.
10:34:24 03-10-2024
Гость (19:31:11 02-10-2024) А ты пишешь по заказу за деньги? Ищешь дополнительный зарабо... Что тебя защитит? Как тебя защитит чип на бездомной голодной, озлобленной на людей за издевательство собаке? Голову включай!!! Давай зэков прочипируем и выпустим на свободу...Вот радости то будет убитым от того, что убийцу возможно найдут по чипу...
16:03:50 02-10-2024
чип нужен и не только для возврата агрессивной бродячей собаки хозяину
дело в том что осенью-зимой на пригородных трассах барнаульцы из машин выбрасывают в снег собак. До города в мороз им точно не дойти это домашиние хилые собаки и умирают они страшно. Например на трассе ближе к конюхам остановилась машина весной в минус 20 и выбросили беременную самку домашнюю. Это видел свидетель но не стал подбирать собаку потому что в эту зиму их каждый день так выбрасывали. Другой свидетель видел эту собаку через четыре дня. Она была уже с отмороженными лапами и ползла по направлению к городу. Такие случи должны расследоваться но без чипа установить хозяина и наказать невозможно
16:53:20 02-10-2024
Холмс (16:03:50 02-10-2024) чип нужен и не только для возврата агрессивной бродячей соба... Свидетель мог бы позвонить в полицию и сообщить номер автомобиля. Сфотографировать собаку.
16:54:48 02-10-2024
Холмс (16:03:50 02-10-2024) чип нужен и не только для возврата агрессивной бродячей соба... Чушь...Это никак не остановит...С чего вы взяли, что такие хозяева будут маркировать питомцев?
17:04:12 02-10-2024
Дюша (16:54:48 02-10-2024) Чушь...Это никак не остановит...С чего вы взяли, что такие х... уверен. Эти животные были все ухоженные. То есть их покупали и о них заботились. Потом самка забеременела пришлась не ко двору или укусила или настроение поменялось. Посадили ее в лимузин отвезли подальше и выкинули в снег. Чтобы замерзла. Так многие делают к сожалению. И за это нужен серьезный штраф или вообще тюрьма на пару месяцев. Но только по словам о машине не докажешь что она там была. Владелец легко с адвокатом вас отфутболит в суде а вот чип это конкретный ему попадос
10:43:30 03-10-2024
холмс (17:04:12 02-10-2024) уверен. Эти животные были все ухоженные. То есть их покупали... Пипец...А представь, что человек любил свою собаку, прочипировал...А та убежала и по какой то причине умерла...Или его собаку сосед повесил из мести...А хозяин будет отвечать "по всей строгости Закона"...
16:22:43 02-10-2024
Чип это маленькая "рисинка" из стекла, ставится под кожу и никак не вредит и не мешает собаке, бирки и клейма это болезненно и временно.
Что за бред вы пишите про чип в костях. Из под кожи вы тоже его фиг найдёте, даже у кота его сложно нащупать через кожу, а уж тем более вытащить.
Поголовная идентификация и учет всех собак это верное начало без чего не обойтись.
17:02:22 02-10-2024
Владислав (16:22:43 02-10-2024) Чип это маленькая "рисинка" из стекла, ставится под кожу и н... Безаккогольное пиво - первый шаг к резиновой женщине...А данное деяние - первый шаг к маркировке людей...Даже не сомневайтесь.
17:05:05 02-10-2024
Народ! Список мы найдем...Никто из проголосовавших "за" не должен больше попасть в ЗакСобрание!
21:07:18 02-10-2024
Гость (17:05:05 02-10-2024) Народ! Список мы найдем...Никто из проголосовавших "за" не д... Буду впредь голосовать только за тех, кто был "ЗА"! Кто за людей!
21:22:10 02-10-2024
Гость (17:05:05 02-10-2024) Народ! Список мы найдем...Никто из проголосовавших "за" не д... Ну-ну, Мы Николай второй?
21:56:23 02-10-2024
Закон стоит доработать, а в целом норм.
А защитнитничкам: когда вас чуть не задерёт стая диких псов в 200 метрах от остановки автобуса, благо перцовка была, только тогда, возможно, задумаетесь.
10:52:57 03-10-2024
Барнаулец проходил (21:56:23 02-10-2024) Закон стоит доработать, а в целом норм. А защитнитничкам... Я живу в загородном поселке..У нас там есть стая бездомных собак...Прочипирпованная...Она никуда не исчезла и по сути им никто не мешает напасть на людей...Но я не против их проживания...Я их подкармливаю и они всегда жизнерадостно меня встречают...Они не пускают на территорию пришлых собак...Они не проявляют агрессии к жителям...Всё дело в отношении. У нас в прошлом году некоторые на собрании ставили вопрос убрать собак, типо боятся за себя и детей...А вы не пробовали вместо агрессии с ними подружиться? Покормить, приласкать? Сами научитесь себя вести и всё будет ХО-РО-ШО!!!
23:25:52 05-10-2024
Дюша (10:52:57 03-10-2024) Я живу в загородном поселке..У нас там есть стая бездомн... Никого не трогал, торопился на автобус, пока не окружили "милые" собачки. Хрен их знает, может кошкой пахло. А с такой логикой получается, всегда носи с собой корм и всех подряд задабривай, так что-ли?
22:54:42 02-10-2024
Ну вот и решили проблему. Теперь, перед тем как выкинуть собаку на улицу , хозяин прочипирует её. Всё просто. И гениально.
23:02:03 02-10-2024
По гениальности это может сравниться с ограничением скорости самокатов.
09:55:52 03-10-2024
отловили 10 тысяч собак, потратив на это 114 млн рублей.. А на больных детей с миру по нитке собираем. Не сходится. Кто-то говорит неправду.
13:40:39 03-10-2024
Отстреливать, нечего выдумывать. Мыловарни открыть, польта шить, рукавицы ребятишкам, собачьи унты полярникам. Бизнес порешает.