"Устроить бойню". На Алтае приняли спорный закон о маркировке и умерщвлении собак

Теперь всех собак нужно будет регистрировать, а агрессивных разрешат убивать

02 октября 2024, 13:00, Александра Черданцева

Собака. Домашнее животное / Фото : Amic.ru

Депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания на сессии 2 октября приняли закон "О регулировании отдельных отношений в области обращения с животными на территории Алтайского края". В нем прописали обязательную регистрацию собак, работу пунктов временного содержания, а также условия, при которых агрессивную собаку разрешено умерщвлять. Закон сложный, долго обсуждаемый и до сих пор не поддержанный некоторыми депутатами. За его принятие проголосовали 44 народных избранника из 66, присутствовавших на заседании. Десять были против, один не голосовал и еще один воздержался. Рассказываем, что это за закон и почему о нем так много спорят.

Деньги псу под хвост

Сейчас в регионе работают по системе ОСВВ: отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Этим занимаются немногочисленные приюты. По словам председателя комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергея Серова, несколько лет реализации этого федерального закона показали: система неэффективна, она не решила проблему с собаками.

"У нас примерно 4,9 тысячи безнадзорных собак. Мы их отлавливаем и возвращаем в среду обитания, плюс люди выкидывают ненужных животных. За четыре года в регионе по ОСВВ отловили 10 тысяч собак, потратив на это 114 млн рублей. А у нас только постоянный рост численности. Бюджетные деньги, простите, псу под хвост. Стаи собак представляют угрозу и опасность для людей, они нападают на сельхозживотных, птиц", – отметил важность проблемы Серов.

Он добавил, что собака – источник переноса 27 инфекционных заболеваний. Только за 2024 год было выявлено 15 случаев бешенства. В двух случаях больные собаки покусали детей.

Теперь в законе прописали три концептуально новые меры. Первая – маркировка и регистрация собак. Это будет обязательно для всех владельцев с 1 января 2025 года. За отказ от прохождения процедуры полагается штраф от трех до пяти тысяч рублей (правда, только с 1 июля 2025 года).

"Учитывая, что существует высокий уровень отказа от домашних животных, которые пополняют ряды безнадзорных, регистрация и маркирование собак очень важны. Регистрация домашних животных будет бесплатной, маркирование – за счет владельцев. За нарушение требований об обязательной регистрации и маркировании собак планируется ввести административную ответственность", – сказал Сергей Серов.

Подробнее о том, кто и как будет это делать, читайте в материале "На Алтае ввели чипирование собак. Сколько это стоит, куда идти и будут ли штрафы?"

Вторая важная мера в законе – создание пунктов временного содержания. Власти региона говорят, что создать ПВС будет проще, чем приют. Это особенно важно для районов и городов, где некуда девать собак. Теперь по закону в таких пунктах могут делать все то же самое, что и в приютах: отлов, доставка в приют, осмотр, ветеринарная помощь, содержание, десятидневный карантин, маркирование, вакцинация, стерилизация, поиск владельцев, возвращение в место обитания.

И третий, самый спорный пункт закона, – умерщвление агрессивных и нежизнеспособных собак. В первом случае речь идет о животных, которые проявили немотивированную агрессивность или причинили вред здоровью или жизни человека. Во втором – если собака имеет опасные для человека инфекции, испытывает непереносимую боль, имеет неизлечимое заболевание.

Умерщвлять собаку будут только после проведения освидетельствования ветеринаром (кстати, его смогут делать и в пунктах временного содержания) и, как указано в пояснительной записке к закону, "гуманными медикаментозными методами". Этот вопрос снова стал поводом для бурной дискуссии.

"Метод из прошлого века"

Собачьим вопросом в АКЗС занялись еще несколько лет назад, но долгое время не могли выработать единого подхода. Даже и в случае этого закон обсуждали долго и бурно. Почти все предложенные депутатами поправки, в том числе и оппозиционных фракций, приняли. Однако во втором чтении закона, который и прошел 2 октября, дискуссия снова и снова шла об одной и той же моральной стороне вопроса: имеет ли право человек убивать даже агрессивное животное? И решит ли это проблему?

Член фракции ЛДПР Людмила Цивилева уверена, что нет.

"Мы к чему идем? Цивилизация развивается, а метод решения проблемы как в начале прошлого века", – заявила депутат.

Мысль продолжила член фракции "Справедливая Россия – За правду" Евгения Боровикова. Она уверена, что вся проблема в бездействии властей.

"Приютов нет, самовыгул не остановлен, социальной рекламы нет, работа с населением не ведется. Не сделано ничего, за убоем чиновники хотят скрыть свое бездействие. Тотальное и безразборное уничтожение животных противоречит принципам гуманности. У вас денег нет на строительство приютов? Но это не оправдание, чтобы устроить бойню и сбагрить все на плечи волонтеров. Собака не виновата, надо наказывать хозяев, вводить вплоть до уголовной ответственности", – выступила Боровикова.

"Коммунист России" Сергей Матасов припомнил коллегам, что Владимир Ленин был большим почитателем котов, а Иосиф Сталин приказал нести пса – участника ВОВ Джульбарса по Красной площади на своей шинели. А современные власти лишь работают со следствием, а не с причиной проблемы. Он призвал отказаться от разрешения умерщвления и ввести обязательную стерилизацию домашних животных.

Член фракции КПРФ Андрей Чернобай считает, что эвтаназия – инструмент лишь для контроля численности, но самой проблемы не решит. И может спровоцировать у молодежи еще больше жестокости по отношению к животным.

"Мы сами виноваты"

В поддержку закона выступил глава фракции "Единая Россия" Сергей Приб. Он раскритиковал коллег за популистские речи. И напомнил, что все эти "за" и "против" в стенах АКЗС обсуждали уже не единожды. Как гендиректор АО "Алтайкрайэнерго" он рассказал, что от компании в регионе работает 240 контролеров. Они проверяют уличные объекты и часто становятся жертвами агрессивных собак. Чтобы их защитить, организация постоянно покупает электрошокеры и перцовые баллончики. Людей надо защитить, особенно детей, настаивает депутат.

"Закон нужно принимать, мы должны оградить детей от укусов. А ваши спичи просто останутся здесь. Мы и так слишком далеко зашли с обсуждением", – сказал Приб.

О важности закона сказали и члены фракции КПРФ Антон Арцибашев и Вячеслав Лаптев. Последний отметил негативную роль в этом зоозащитников, которые все время выступают против.

"Я вот не встретил пока ни одного живого зоозащитника. Это маленькая, маргинальная группа. А ведь население поддерживает закон и очень его ждет", – подчеркнул Лаптев.

В поддержку выступает фракция ЛДПР (видимо, кроме Цивилевой). Глава депутатского объединения Владимир Семенов призвал парламентариев проявить мужество и принять сложный и спорный закон.

"Мы сами виноваты в том, что довели ситуацию до сегодняшнего дня, что раньше не приняли должных мер. Зоозащитники возвели проблему в отдельную историю, чтобы просто показать себя. Ну так пусть возьмут к себе на поруки собаку, которую признали немотивированно агрессивной", – отметил Семенов.

На этом обсуждение закончили, закон приняли. Кто и как будет умерщвлять собак, расскажем в одном из следующих материалов.