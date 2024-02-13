Работодателей хотят обязать платить сотрудникам за сверхурочную работу

Соответствующий законопроект внесла ЛДПР

13 февраля 2024, 17:03, ИА Амител

Леонид Слуцкий / Фото: ЛДПР

Многих россиян беспокоит проблема сверхурочной работы: работа есть, а оплата бывает далеко не всегда. О том, что вопрос уже достиг точки кипения, заявили в ЛДПР.

"Сегодня важно навести порядок с оплатой сверхурочных работ. Мы внесем соответствующий законопроект в Государственную Думу", – заявил руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

Только в 2023 году в Трудовую инспекцию по вопросам заработных плат обратилось более 168 тысяч человек. Зарплата – более трети (32%) от всех жалоб. Множество просьб о помощи от граждан поступает и в общественные приемные ЛДПР. А также в мобильные приемные партии, которые в рамках всероссийского опроса граждан проводят анкетирование, обнажая масштаб проблем людей.

Сейчас первые два часа сверхурочной работы оплачиваются в полуторном размере, а последующие – в двойном. Точнее, якобы в двойном, говорят в партии. Ведь начальник не всегда может назвать это "переработкой" и оплатить труд подчиненного "большим спасибо".

В итоге люди оказываются в бесправной ситуации. А тратят не только время, но и силы, что приводит к усталости, стрессу и проблемам со здоровьем.

"Некоторые так много работают, что потом по больницам бегают. Все должно быть умеренно", – говорил основатель ЛДПР Владимир Жириновский еще в 2018 году, обращая внимание на проблему, ставшую предельно актуальной сегодня.

"Хорошие условия труда, достойная зарплата, просто человеческое отношение к людям – все это приводит к выдающимся результатам, к качественной продукции", – уверен и действующий лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

Принятие законопроекта станет победой для каждого, кто уважает свой труд.