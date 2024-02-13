Работодателей хотят обязать платить сотрудникам за сверхурочную работу
Соответствующий законопроект внесла ЛДПР
13 февраля 2024, 17:03, ИА Амител
Многих россиян беспокоит проблема сверхурочной работы: работа есть, а оплата бывает далеко не всегда. О том, что вопрос уже достиг точки кипения, заявили в ЛДПР.
"Сегодня важно навести порядок с оплатой сверхурочных работ. Мы внесем соответствующий законопроект в Государственную Думу", – заявил руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.
Только в 2023 году в Трудовую инспекцию по вопросам заработных плат обратилось более 168 тысяч человек. Зарплата – более трети (32%) от всех жалоб. Множество просьб о помощи от граждан поступает и в общественные приемные ЛДПР. А также в мобильные приемные партии, которые в рамках всероссийского опроса граждан проводят анкетирование, обнажая масштаб проблем людей.
Сейчас первые два часа сверхурочной работы оплачиваются в полуторном размере, а последующие – в двойном. Точнее, якобы в двойном, говорят в партии. Ведь начальник не всегда может назвать это "переработкой" и оплатить труд подчиненного "большим спасибо".
В итоге люди оказываются в бесправной ситуации. А тратят не только время, но и силы, что приводит к усталости, стрессу и проблемам со здоровьем.
"Некоторые так много работают, что потом по больницам бегают. Все должно быть умеренно", – говорил основатель ЛДПР Владимир Жириновский еще в 2018 году, обращая внимание на проблему, ставшую предельно актуальной сегодня.
"Хорошие условия труда, достойная зарплата, просто человеческое отношение к людям – все это приводит к выдающимся результатам, к качественной продукции", – уверен и действующий лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
Принятие законопроекта станет победой для каждого, кто уважает свой труд.
17:22:33 13-02-2024
Кгхм... Так в ТК это уже есть. Ст. 152. Какой еще волшебный законопроект они хотят внести? Чтобы что? Работодатель соблюдал законы? Так если он их не соблюдает, то и дальше не будет. Популизм чистой воды.
17:38:52 13-02-2024
Гость (17:22:33 13-02-2024) Кгхм... Так в ТК это уже есть. Ст. 152. Какой еще волшебный ... есть то он есть, да кто ж его зъесть... я так понимаю, что речь идет о фиксации времени сверхурочных работ и соответственной оплаты по ТК. на прошлой работе при "свежем директоре дебиле", при графике 8-17 чуть ли не каждый день приходилось оставаться часов до 8-9 вечера. но того балбеса служебная машина домой увозила, а я самостоятельно уезжал. еще и в выходные выдергивал периодически. налевал ему на стол, уволился и сейчас чуйствую себя великолепно!!! мелкие переработки если и бывают раз в месяц на полчасика, то я их даже не замечаю. вечера и выходные с семьей и там где мы хотим.
18:08:24 13-02-2024
Гость (17:38:52 13-02-2024) есть то он есть, да кто ж его зъесть... я так понимаю, что р... Ну кто и как это проконтролирует, если сейчас закон можно не исполнять? Что, лично Слуцкий будет ходить и проверять вашего бывшего директора, или? Или забубенят впридачу к ГИТ еще пару-тройку структур с дармоедами? Зачем лепить закон на закон, если понятно, что достаточно того, чтобы исполнялся существующий? А на итого они себе очки наберут, а воз останется на месте.
11:00:08 14-02-2024
Гость (17:38:52 13-02-2024) при графике 8-17 чуть ли не каждый день приходилось оставаться часов до 8-9 вечера. Вот ща такая ж фигня, начальник говорит, что он нас не заставляет оставаться, а то-что все задачи не успеваем делать, это от того что сами распределить задачи по рабочему дню не умеем!?))))))))) И какую ответственность он за это понесет? Хотя задач столько что за 8-ми часовой день их физически не сделаешь!? И как быть в таком случае? НУ кроме увольнения.
11:12:16 14-02-2024
Гость (11:00:08 14-02-2024) Вот ща такая ж фигня, начальник говорит, что он нас не заста... Как показывает практика, постоянный аврал и переработки возникают по двум причинам - либо нехватка персонала (обычно запланированная, то есть собственник считает, что с работой должны справляться имеющиеся сотрудники), либо неумение или нежелание организовать рабочий процесс (чаще, опять же, со стороны руководства, ибо работник в любом случае не отобьется от навязанных дурацких процедур либо количества работы). И первая, и вторая причина обычно не лечатся, это стиль работы предприятия. Боюсь, в данном случае вариант не сидеть по вечерам один - увольнение. Работодатель не будет издавать приказ на сверхурочную работу, а если вы не сделаете того, что вам предписано и будете уходить вовремя, скорее всего, попытается уволить по статье. Так что...
12:52:26 14-02-2024
Гость (11:00:08 14-02-2024) Вот ща такая ж фигня, начальник говорит, что он нас не заста... Всё работает на эксплуататора.Вот такую систему и строй нам навязали.Попробуй добейся своих прав.Замучаешься.
17:33:53 13-02-2024
При Капитализме это всё демагогия!
18:00:53 13-02-2024
а может все таки попробовать начать наказывать реально за не соблюдение уже написанных законов,а не заниматься надуванием щек
06:03:00 14-02-2024
не работайте сверхурочно без приказа.