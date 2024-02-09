"Люди сделают правильный выбор". Главное о визите Леонида Слуцкого в Барнаул

Лидер ЛДПР стал вторым кандидатом в президенты, посетившим регион перед мартовскими выборами

09 февраля 2024, 10:03, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

8 февраля в Барнаул приехал лидер ЛДПР, кандидат в президенты Леонид Слуцкий. Алтайский край для него стал 16 субъектом, в который политик нанес визит в рамках избирательной кампании. О том, что делал в регионе глава либерал-демократов и о чем говорил, – в материале amic.ru.

Проверка торговых сетей и визит на предприятия

Свою поездку в Барнаул Леонид Слуцкий начал с посещения одного из магазинов крупной торговой сети – лидер либерал-демократов проверил, как производители соблюдают требования о маркировке товаров.

"Мы видим, что производители выпускают товары по 900 мл вместо литра или по 90 граммов вместо 100, указывая это на упаковке очень мелким шрифтом. Однако цены при уменьшении объема и веса товаров не меняются. Покупатель, особенно немолодой, не обращает на это внимания", – сообщил Слуцкий.

Лидер партии назвал недопустимым такое отношение производителей и продавцов к покупателям, "учитывая и без того непростую экономическую ситуацию".

Кандидат в президенты напомнил, что партия уже вносила на рассмотрение Госдумы законопроект, который обяжет производителей изменить ценники на продукты питания, то есть писать на них стоимость продуктов за 1 кг или 1 л. Но документ не нашел поддержки среди большинства депутатов. Лидер ЛДПР сообщил, что партия "не остановится и вновь вынесет на рассмотрение законопроект, защищающий потребителей".

В чем суть закона о маркировке продуктов?

Требования к указанию массы продуктов прописаны в п. 3.5. 4 ГОСТ Р 51074-2003. Согласно положению, для жидких фасованных продуктов производители должны указывать объем, для других продуктов – массу нетто. По закону продавец не обязан указывать одновременно цену и за упаковку, и за килограмм/литр. По мнению лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, это позволяет производителям манипулировать мнением потребителей. Партийцы настаивают на установлении эталонной цены за литр и килограмм.

Затем Слуцкий отправился на предприятие "Молочная сказка" Барнаульского молочного комбината, входящее в 30 крупнейших предприятий России. Депутат обратил внимание, что сейчас в стране на федеральном уровне не осталось отечественных производств, "однако в регионах они есть, и их нужно поддерживать".

"Вопросы детского питания должны находиться в центре внимания государственной политики. Эта сфера требует постоянного контроля. Допускать производство некачественных продуктов для питания подрастающего поколения недопустимо. Такие предприятия нужно поддерживать, регулярно общаться с коллективами, обеспечивать достойные условия труда и заработную плату. Такой подход будет способствовать и здоровому детству, и укреплению продовольственной безопасности страны в целом", – подчеркнул глава партии.





Еще одним объектом, который посетил в Барнауле Леонид Слуцкий в рамках предвыборного тура, стал Алтайский научно-исследовательский институт технологии машиностроения, входящий в состав Алтайских машиностроительных заводов "Алмаз". Гендиректор Алексей Подкопаев провел для главы ЛДПР экскурсию по цехам. Либерал-демократ интересовался тонкостями работы завода, а также условиями труда и отдыха сотрудников.

"Производство передовое и еще раз доказывает, что наше российское сельхозмашиностроение было и остается на высоте", – оценил масштабы лидер партии.

Слуцкий добавил, что будет добиваться поддержки подобных производств. Вот только какие это будут меры, лидер партии не сообщил.

"Мы не будем изобретать велосипед. Руководство знает, что им надо, – будет отталкиваться от этого", – тут же пояснил Слуцкий.







"Борю Надеждина давно знаю"



Ответил политик на вопрос и о предвыборной программе, с которой он будет бороться за кресло президента. По словам Слуцкого, пока документ находится в процессе формирования. В его основу лягут обращения людей, пообещал он.

"Нам сейчас надо восстанавливать то, чтобы было утрачено за три с лишним десятка лет постсоветского периода", – обозначил партиец.

Прокомментировал политик и отказ в регистрации кандидатов выдвинутого "Гражданской инициативой" Бориса Надеждина и лидера "Коммунистов России" Сергея Малинковича.

"Я не хочу злорадствовать. Требования к кандидатам в президенты жесткие, но их надо соблюдать. Боря Надеждин, я его давно знаю, но здесь ничего личного – надо соблюдать [требования]", – сообщил он.

При этом на вопрос о том, сколько процентов голосов избирателей Слуцкий планирует получить на предстоящих выборах, он не ответил, но выразил надежду, "что люди сделают правильный выбор".

Напомним, выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. Центризбирком зарегистрировал четырех кандидатов: самовыдвиженца, действующего главу государства Владимира Путина и трех представителей парламентских партий: Леонида Слуцкого (глава ЛДПР), вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова. Кандидат от "Гражданской инициативы" Борис Надеждин и лидер "Коммунистов России" Сергей Малинкович не смогли пройти регистрацию.