Работодатели в России стали реже увольнять сотрудников за посты в соцсетях
25% компаний признались, что отказывались принимать людей на работу из-за их профилей
05 апреля 2023, 15:41, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Российские работодатели стали вдвое реже увольнять сотрудников за посты в социальных сетях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на портал Superjob.
Согласно опросу, в 2020 году 10% компаний увольняли сотрудников из-за того, что они писали в соцсети, в 2023 году этот показатель сократился до 5%. Около 18% работодателей признались, что просматривают посты сотрудников.
25% компаний отказывали соискателям из-за их профилей в интернете.
16:17:12 05-04-2023
Какое отношение имеет пост в соцсети к профессионализму?
20:55:23 05-04-2023
прямое. Если по профилю видно что человек странный - зачем мне лишние заморочки с ним - пусть его кто нибудь другой приютит. Мне нужны ответственные люди. А те у кого в профилях вечеринки, гулянки, или котолампа - мимо
23:03:12 05-04-2023
Гость (20:55:23 05-04-2023)прямое. Если по профилю видно что человек странный - зачем ... Это его личная жизнь, главное его профессиональные качества, хорошие профессионалы это дефицит и разбрасываться ими, это финансовые потери.
21:50:05 05-04-2023
Если по профилю видно что человек странный-надо закрытый профиль делать, чтоб такая шляпа не смотрела.