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Работодатели в России стали реже увольнять сотрудников за посты в соцсетях

25% компаний признались, что отказывались принимать людей на работу из-за их профилей

05 апреля 2023, 15:41, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Российские работодатели стали вдвое реже увольнять сотрудников за посты в социальных сетях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на портал Superjob.

Согласно опросу, в 2020 году 10% компаний увольняли сотрудников из-за того, что они писали в соцсети, в 2023 году этот показатель сократился до 5%. Около 18% работодателей признались, что просматривают посты сотрудников.

25% компаний отказывали соискателям из-за их профилей в интернете. 

Комментарии 4

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Гость

16:17:12 05-04-2023

Какое отношение имеет пост в соцсети к профессионализму?

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Гость

20:55:23 05-04-2023

прямое. Если по профилю видно что человек странный - зачем мне лишние заморочки с ним - пусть его кто нибудь другой приютит. Мне нужны ответственные люди. А те у кого в профилях вечеринки, гулянки, или котолампа - мимо

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Гость

23:03:12 05-04-2023

Гость (20:55:23 05-04-2023)прямое. Если по профилю видно что человек странный - зачем ... Это его личная жизнь, главное его профессиональные качества, хорошие профессионалы это дефицит и разбрасываться ими, это финансовые потери.

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Гость

21:50:05 05-04-2023

Если по профилю видно что человек странный-надо закрытый профиль делать, чтоб такая шляпа не смотрела.

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