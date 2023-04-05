Работодатели в России стали реже увольнять сотрудников за посты в соцсетях

25% компаний признались, что отказывались принимать людей на работу из-за их профилей

05 апреля 2023, 15:41, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российские работодатели стали вдвое реже увольнять сотрудников за посты в социальных сетях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на портал Superjob.

Согласно опросу, в 2020 году 10% компаний увольняли сотрудников из-за того, что они писали в соцсети, в 2023 году этот показатель сократился до 5%. Около 18% работодателей признались, что просматривают посты сотрудников.

25% компаний отказывали соискателям из-за их профилей в интернете.