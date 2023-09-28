Эксперты отметили, что трудоустраивать инвалидов необходимо, однако есть некоторые сложности

28 сентября 2023, 14:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Для стимулирования занятости инвалидов предложили господдержку для компаний и индивидуальных предпринимателей, готовых трудоустроить людей с ограниченными возможностями, пишет "Парламентская газета".

Согласно проекту постановления кабмина, подготовленного Минтрудом, государство поможет материально в сумме от 4,5 до 6 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ).

"От 105 до 140 тысяч рублей. Выплаты разделят на несколько частей", – уточняет издание.

Если инвалида возьмут сверх квоты*, установленной региональным законодательством, то такая компания получит 4,5 МРОТ: через месяц перечислят один МРОТ, после трех месяцев – еще полтора, через полгода – еще два.

*Сейчас в компаниях, в которых работает больше 35 человек, должны быть места для трудоустройства инвалидов. Для этого есть квота – от 2 до 4%, в зависимости от общего числа сотрудников.Если работодатель сам является инвалидом и берет на работу инвалида, то размер поддержки будет шесть МРОТ: через месяц перечислят один МРОТ, через три месяца – еще два, через полгода – еще три.

Эксперты отметили, что поддержка работодателей, которые трудоустраивают инвалидов, очень важна, однако есть некоторые сложности. Например, транспортная доступность – инвалиду, скорее всего, будет не просто добраться до места работы.

Еще одна сложность: профессиональные компетенции, ведь не всегда люди с инвалидностью могут получить достойное образование. А третья сложность заключается в личной мотивации, поскольку если инвалид работает, то он получает меньше социальных выплат.