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Работу алтайского соццентра "Рубикон" суд приостановил на 90 дней

Нарушения санитарных норм обнаружил Роспотребнадзор

06 декабря 2024, 14:40, ИА Амител

Работу алтайского соццентра "Рубикон" приостановил суд на 90 дней / Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Алтайскому краю
Работу алтайского соццентра "Рубикон" приостановил суд на 90 дней / Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Алтайскому краю

Частный социальный центр "Рубикон" в Калманском районе, где семь постояльцев умерли от отравления, закрыли на 90 суток. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Алтайскому краю.

29 ноября сотрудники Роспотребнадзора выявили в соццентре многочисленные нарушения санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм. Организацию привлекли к административной ответственности по статье 6.6 КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения") и возбудили в ее отношении исполнительные производства. 

В течение 90 дней судебные приставы будут контролировать исполнение решения суда.

Также руководству "Рубикона" вручили постановления о возбуждении исполнительных производств и предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ ("Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта").

Алтайский край Происшествия
Читайте также в сюжете: Отравление постояльцев в частном соцприюте на Алтае

Комментарии 9

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Гость

15:03:19 06-12-2024

Рубикон пройден?

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Гость

15:23:54 06-12-2024

Чем отравили? Так никогда и не узнаем? Как дети в Красноярском крае, типа от дихлофоса...

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Санечек

15:47:17 06-12-2024

Приостановили? Во как...

  2 Нравится
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Юс

17:51:26 06-12-2024

А меня интересует, где всё это время будут находиться остальные постояльцы?

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Гость

17:55:51 06-12-2024

А постояльцев куда дели?

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Гость

18:28:15 06-12-2024

Гость (17:55:51 06-12-2024) А постояльцев куда дели?... Их Мусик съел.

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Юс

21:15:16 06-12-2024

Гость (18:28:15 06-12-2024) Их Мусик съел.... Мусик ждал гусика)))

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Гость

19:10:30 06-12-2024

Гость (17:55:51 06-12-2024) А постояльцев куда дели?... Постояльцев тоже приостановили. Некоторых насовсем

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А где

20:11:36 06-12-2024

Всё службы раньше были. Довели до такого состояния и погибли люди.

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