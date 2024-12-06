Работу алтайского соццентра "Рубикон" суд приостановил на 90 дней
Нарушения санитарных норм обнаружил Роспотребнадзор
06 декабря 2024, 14:40, ИА Амител
Частный социальный центр "Рубикон" в Калманском районе, где семь постояльцев умерли от отравления, закрыли на 90 суток. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Алтайскому краю.
29 ноября сотрудники Роспотребнадзора выявили в соццентре многочисленные нарушения санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм. Организацию привлекли к административной ответственности по статье 6.6 КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения") и возбудили в ее отношении исполнительные производства.
В течение 90 дней судебные приставы будут контролировать исполнение решения суда.
Также руководству "Рубикона" вручили постановления о возбуждении исполнительных производств и предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ ("Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта").
15:03:19 06-12-2024
Рубикон пройден?
15:23:54 06-12-2024
Чем отравили? Так никогда и не узнаем? Как дети в Красноярском крае, типа от дихлофоса...
15:47:17 06-12-2024
Приостановили? Во как...
17:51:26 06-12-2024
А меня интересует, где всё это время будут находиться остальные постояльцы?
17:55:51 06-12-2024
А постояльцев куда дели?
18:28:15 06-12-2024
Гость (17:55:51 06-12-2024) А постояльцев куда дели?... Их Мусик съел.
21:15:16 06-12-2024
Гость (18:28:15 06-12-2024) Их Мусик съел.... Мусик ждал гусика)))
19:10:30 06-12-2024
Гость (17:55:51 06-12-2024) А постояльцев куда дели?... Постояльцев тоже приостановили. Некоторых насовсем
20:11:36 06-12-2024
Всё службы раньше были. Довели до такого состояния и погибли люди.