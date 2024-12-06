Работу алтайского соццентра "Рубикон" суд приостановил на 90 дней

Нарушения санитарных норм обнаружил Роспотребнадзор

06 декабря 2024, 14:40, ИА Амител

Работу алтайского соццентра "Рубикон" приостановил суд на 90 дней / Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Алтайскому краю

Частный социальный центр "Рубикон" в Калманском районе, где семь постояльцев умерли от отравления, закрыли на 90 суток. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Алтайскому краю.

29 ноября сотрудники Роспотребнадзора выявили в соццентре многочисленные нарушения санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм. Организацию привлекли к административной ответственности по статье 6.6 КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения") и возбудили в ее отношении исполнительные производства.

В течение 90 дней судебные приставы будут контролировать исполнение решения суда.

Также руководству "Рубикона" вручили постановления о возбуждении исполнительных производств и предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ ("Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта").