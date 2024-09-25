Когда в Барнауле откроют движение транспорта по переулку Ядринцева?
Напомним, проезд закрыли на месяц
25 сентября 2024, 10:40, ИА Амител
Ограничение движения по переулку Ядринцева / Фото: amic.ru
В Барнауле из-за работ по строительству тепловой сети частично ограничено движение по переулку Ядринцева – на участке от здания № 70 до 72. Проезд закрыли с 21 сентября до 21:00 26 октября.
Маршрут автобуса № 41 проходит по улице Партизанской без заезда на Папанинцев в обоих направлениях.
Напомним, работы проходят поблизости и на других участках. Перекрытия продлили:
- по улице Чернышевского, в районе здания № 186, – до 30 сентября;
- по улице Чернышевского, от здания № 186 по улице Чернышевского до пересечения с переулком Ядринцева, – до 10 октября.
11:17:57 25-09-2024
А мы обрадовались, думали, что ливневую строить начали
12:24:05 25-09-2024
А когда откроют Аносова? Больше месяца полоса перекрыта и некоторые лихачи по встречке едут. Где наша доблестная ДПС? Скоро опять начнут автобусы "шерстить"?
12:58:53 25-09-2024
Больше интересно когда Семенова откроют наконец.
22:29:27 25-09-2024
На Чернышевского, могу точно сказать, движение будет возможно ещё нескоро. Улицу от переулка до переулка раскопали ещё две недели назад, но никаких работ там не ведётся. Пройти можно, но с трудом, но никакие аварийные службы (пожарные, газовики) или скорая или полиция проехать не могут. Трубы лежат, но никто их подключать не думает. А нужно ещё будет их уложить в лотки, накрыть, сделать гидроизоляцию и уж после этого закопать. А скоро дожди, и песчаную траншею начнёт заваливать, а она глубокая. Не исключены в спешке и аварии, Алгоритм в домах напротив уже дважды рвал водопровод.