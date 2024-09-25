Когда в Барнауле откроют движение транспорта по переулку Ядринцева?

Напомним, проезд закрыли на месяц

25 сентября 2024, 10:40, ИА Амител

Ограничение движения по переулку Ядринцева / Фото: amic.ru

В Барнауле из-за работ по строительству тепловой сети частично ограничено движение по переулку Ядринцева – на участке от здания № 70 до 72. Проезд закрыли с 21 сентября до 21:00 26 октября.

Маршрут автобуса № 41 проходит по улице Партизанской без заезда на Папанинцев в обоих направлениях.

Напомним, работы проходят поблизости и на других участках. Перекрытия продлили: