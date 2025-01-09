Работы по установке нового водовода в Барнауле закончатся только ночью
Жители Барнаула должны получить воду утром
09 января 2025, 20:37, ИА Амител
Сварочные работы по переврезке нового водовода в районе улицы Новороссийской продолжаются. Об этом рассказали в мэрии Барнаула.
Как сообщили в компании ООО "СоюзДонСтрой", завершение сварочных работ задерживается из-за дополнительных технических операций с некоторыми деталями.
"Сварочные работы ориентировочно будут завершены в ночное время", – сказано в сообщении.
Затем водоканал начнет заполнять систему водоснабжения. Это займет примерно пять-шесть часов.
На данный момент ООО "СоюзДонСтрой" смонтировало фасонные части трубопроводов на двух участках. В районе дома № 83 по Павловскому тракту выполнен монтаж тройника и двух задвижек диаметром 800 мм.
Также на пересечении Павловского тракта и улицы Новороссийской смонтированы крестовина и задвижка диаметром 600 мм. В настоящее время продолжается соединение водовода диаметром 800 мм.
20:40:39 09-01-2025
Почему я не удивлена, что как всегда сроки не соблюдены….
23:12:33 09-01-2025
Гость (20:40:39 09-01-2025) Почему я не удивлена, что как всегда сроки не соблюдены….... Наверное потому для этой организации соблюдение сроков подачи всегда было проблемой.
23:54:21 09-01-2025
Гость (23:12:33 09-01-2025) Наверное потому для этой организации соблюдение сроков подач... Какой организации?
07:05:10 10-01-2025
Гость (23:54:21 09-01-2025) Какой организации?... А ви таки не знаете?
06:40:27 10-01-2025
Гость (20:40:39 09-01-2025) Почему я не удивлена, что как всегда сроки не соблюдены….... Я с вечера 09.01.2025 г .звоню в Администрацию 37-16-75. Отвечает женщина-ВРЕТ КАК ДЫШИТ!!!Сейчас дадут,уже по одной ветке дали и вам через час! К зиме на самом деле не подготовились-вот в чем суть!. Только ВРАТЬ УМЕЮТ!!! И воду ни куда не подвозят!!!
20:48:22 09-01-2025
Как обычно, а, сказали, что до 17 часов управятся.
20:49:26 09-01-2025
Пятая часть города больше суток без воды, ещё в обед было ясно, что не успевают к сроку в 22 часа все закончить, - раз порекомендовали увеличить число работников...и что? Неужели нельзя было нормально организовать нормально весь процесс ремонта? У кого вообще возникла такая мысль в последний день праздников воду вырубать...
21:09:10 09-01-2025
что то сомневаюсь, что утром будет вода...
07:39:51 10-01-2025
Гость (21:09:10 09-01-2025) что то сомневаюсь, что утром будет вода...... а вы не сомневайтесь, ее нет!
08:59:58 10-01-2025
Гость (21:09:10 09-01-2025) что то сомневаюсь, что утром будет вода...... И вы оказались правы!
21:19:28 09-01-2025
Издевательство! Почему не сделать это было летом? Хоть на дачу можно было уехать. Ждали 22 часов- увы, как всегда...
21:21:43 09-01-2025
Спасибо, ага
21:35:48 09-01-2025
Вроде там большие штрафы, если население они оставили без воды!! Тем более свыше суток.
23:58:02 09-01-2025
Гость (21:35:48 09-01-2025) Вроде там большие штрафы, если население они оставили без во... Это там, в романах©))
21:41:03 09-01-2025
Хоть бы раз в срок сделали
21:49:26 09-01-2025
Вот бы на пару часов раньше)))
23:34:07 09-01-2025
Гость (21:49:26 09-01-2025) Вот бы на пару часов раньше))) ... Приятно видеть что не все еще утратили веру в чудеса!
21:53:20 09-01-2025
А у нас так и не отключали воду.. Хотя попадали под отключение... Куда теперь запас в 200 л девать? ... Горку залью, наверное)))
01:05:18 10-01-2025
Я (21:53:20 09-01-2025) А у нас так и не отключали воду.. Хотя попадали под отключен... Повезло. А у нас на Северо-Западной даже объявлений не было об отключении.
07:20:33 10-01-2025
Я (21:53:20 09-01-2025) А у нас так и не отключали воду.. Хотя попадали под отключен... Да погодите вы с горкой! Вечером 10 января вы сможете ее выгодно продать.
08:49:40 10-01-2025
Я (21:53:20 09-01-2025) А у нас так и не отключали воду.. Хотя попадали под отключен... Погодь горку заливать! У нас тоже не отключали, но могут ведь... Этим страдальцам дадут воду, про нас вспомнят и отключат!
08:59:13 10-01-2025
Гость (08:49:40 10-01-2025) Погодь горку заливать! У нас тоже не отключали, но могут вед... Будем страдать по очереди.
11:37:52 10-01-2025
Я (21:53:20 09-01-2025) А у нас так и не отключали воду.. Хотя попадали под отключен... Можно к Вам сходить и попить?
22:06:03 09-01-2025
Все как всегда через задницу
22:14:48 09-01-2025
Ну почему никогда не могут в назначенный срок сделать??? И никаких последствий для них не бывает!!!
23:07:52 09-01-2025
Барнаулец (22:14:48 09-01-2025) Ну почему никогда не могут в назначенный срок сделать??? И ... Вот потому что ничего за это им не бывает они и не могут.
22:36:20 09-01-2025
Что-тьо невероятно.Больше суток 150 тыс. человек без воды.Чем думали топ-менеджеры водоканала?Взялись бы хотя бы воду развозить. И как готовились топ-менеджеры, экономисты скорее всего по базовому образованию, что не просчитали все тонкости работы.Мы, двое пенсионеров, затратили на покупку воды в магазинах более 350 руб.Дело даже не в этой сумме, а просто видно, что не подготовились к работе. Топ-менеджеры водоканала много хвастались, как у них четко поставлена работа. Уровень руководства сегодня виден.
22:37:35 09-01-2025
А были такие кто поверил в то что воду дадут ровно через сутки?
22:45:38 09-01-2025
Кто то удивлен?
23:05:24 09-01-2025
Осенью, когда там прорвало, то сначала обещали сделать к полуночи, а сделали раньше .
Но всегда есть нюансы. Мало ли что непредвиденное могло сегодня произойти.
23:10:15 09-01-2025
Гость (23:05:24 09-01-2025) Осенью, когда там прорвало, то сначала обещали сделать к пол... Да-да, конечно. Они ведь раньше всегда в сроки укладывались а вот в этот раз что то пошло не так как всегда (ирония если что).
23:42:51 09-01-2025
Ой, для успокоения указали, что врда будет в 22ч и всё. Что то же нужно было указать, чтобы народ не шибко нервничал. Мне кажется, они изначально знали, что сроки будут увеличены. А теперь, что нам шашкой махать. Всё, процесс там идёт и нам остаётся только ждать.
А вода на исходе, что вечером уже нормально посуду не помыть и самим не помыться. Класс, что я могу сказать.
23:45:09 09-01-2025
А если не дадут? Куда детей? Люди утром проснутся и побегут проверять воду. Надеемся что дадут. Интересно какой штраф заплатят?
07:12:47 10-01-2025
гость (23:45:09 09-01-2025) А если не дадут? Куда детей? Люди утром проснутся и побегут ... Если бы их штрафовали тогда бы они относились к ремонту ответственней. Сроки ремонта не соблюдаются почти никогда, вопрос только в том на сколько он будет просрочен.
23:52:43 09-01-2025
А почему отключили горячую воду? В частности на Красноармейском, 81?
00:11:25 10-01-2025
А у меня слово Пенсионер, не ассоциируется со словом Нищий, и не надо плакать что 350 руб на воду потратили, меньше на водку пойдёт!
06:41:03 10-01-2025
Гость (21:09:10 09-01-2025) что то сомневаюсь, что утром будет вода...... Правильно сомневаетесь.Сейчас 06-35, а ворды нет. "специалисты -топ-менеджеры", что-нибудь разбираются в с ути своей основной для водоканала специальности.Или,каак большинство незнающих топ-менеджеров, могут ттолько подсчитывать зарплату в своих карманах.
ЛЮДМИЛЕ! Вот станешь больным пенсионером, тогда бы хотелось бы с ВАМИ поговорить.А пока я даже глупому человеку и отвечать не буду, ибо не поймете.Слишком маленький-маленькийф умишко! Меньше, чем у Буратино, если знаете,кто это такой.
00:12:32 10-01-2025
Спите спокойно, нытики.
Завтра посмотрим.
00:28:01 10-01-2025
В школу завтра значит опять не надо, лайк)
05:13:11 10-01-2025
Главное, что администрация держит на контроле. Руководство Водоканала и подрядной организации тоже держат на контроле. Все всё держат на контроле. Только результата ноль от такого контроля. Оставили огромное количество населения без воды, а потом у них что-то пошло не так. Может кто-то не свое место занимает.
05:48:47 10-01-2025
Утро!, воды нет. Будут работать школы и детские сады? Информации нет!
06:01:09 10-01-2025
Спасибо водоканалу и властям за "грамотно спланированные работы".
06:10:35 10-01-2025
Барнаул пробил очередное дно! Почему при таком масштабе не был проложен временный обходной водовод? Сэкономили? Прокуратура не желает заняться? Возбудиться по этому поводу?
07:11:42 10-01-2025
Горожане разгневаны! (06:10:35 10-01-2025) Барнаул пробил очередное дно! Почему при таком масштабе не б... Тут такие персонажи комментарии оставляют) просто прэлессно) мне вот даже интересно - а как вы себе представили «временный обходной водопровод»? Как он у вас в голове родился? И каким нужно обладать образованием, чтобы про такое лепить? Временный водовод на 800 мм?
07:23:25 10-01-2025
Гость (07:11:42 10-01-2025) Тут такие персонажи комментарии оставляют) просто прэлессно)... Если вы так здорово разбираетесь в таких делах, то не могли бы вы помочь водоканалу с этим вопросом? Они сами не справляются.
07:23:41 10-01-2025
Гость (07:11:42 10-01-2025) Тут такие персонажи комментарии оставляют) просто прэлессно)... У зам.главы администрации города по городскому хозяйству тоже не спецобразование по тонкостям городского хозяйства,которых воз и маленькая тележка,, а по базовому образованию он "врач по лечебному делу".
09:39:50 10-01-2025
Гость (07:11:42 10-01-2025)Тут такие персонажи комментарии оставляют) просто прэлессно) мне вот даже интересно - а как вы себе представили «временный обходной водопровод»? Как он у вас в голове родился? И каким нужно обладать образованием, чтобы про такое лепить? Временный водовод на 800 мм?... А ты, наверное, тот самый горе-теоретик этого ремонта? Горожане не обязаны знать ваши профессиональные тонкости, но для масштабных плановых работ нужна резервная схема снабжения, как хочешь делай её, если имеешь профильное образование, хоть вёдрами носите от одной трубы до другой. Это импотенция городской власти, и руководства соответствующих структур.
06:13:48 10-01-2025
в 95-97, при отключении воды был организован регулярный её подвоз во дворы, где народу она спокойно наливалась в ведра. Но ведь на это счетчики не поставишь, так и потратиться придется
06:15:20 10-01-2025
Время 6-15 10.01.2025 вода отсутствует. Не шмогли завершить работы?
06:28:32 10-01-2025
Да ладно не смогли бы просто, так ещё и тишина по этому поводу
06:45:17 10-01-2025
Гость (06:28:32 10-01-2025) Да ладно не смогли бы просто, так ещё и тишина по этому пово... А чего им шуметь с 6 утра? Спят ещё!
Часам к 10 придумают версию,почему не успели вовремя, и будет вам "сказание".
06:37:30 10-01-2025
Водоканал, подрядчики, где вода??? Мы без воды уже вторые сутки, подвоз воды не организован!! Ждите жалобу в Прокуратуру!!
06:50:49 10-01-2025
В Таро масть Кубков - стихия воды связана с обманом, махинациями, самообманом. Не врут картишки получается)
06:54:40 10-01-2025
Враньё! В городе второй день отменяют работу школы и детсады !!! Кто за это "планово" ответит или предлагают утереться и войти в их положение ?!
07:15:33 10-01-2025
А они когда то за это отвечали?
07:01:50 10-01-2025
Воды нет (с)
07:10:52 10-01-2025
Водичка, водичка, умой моё личико
07:15:04 10-01-2025
Мааааам, скинь попить!!!
07:17:53 10-01-2025
Жидкая история о Водоканале. Глава 1….
07:23:18 10-01-2025
Девочки, накидайте рецептов обеда без воды, пожалуйста
07:26:32 10-01-2025
Хотел с утра после смены виски со льдом накатить, теперь придётся без льда пивандрий, как обычно…
07:27:45 10-01-2025
Как мне теперь заговор на воду делать без воды???
08:06:20 10-01-2025
Баба Зоя (07:27:45 10-01-2025) Как мне теперь заговор на воду делать без воды???... Пусть слёзы несут, это даже лучше работает.
07:32:22 10-01-2025
Если в кране нет воды, значит выпили жи…
07:33:57 10-01-2025
Как всегда чинуши проявили импотентность. Ложь это их все! Вот я так думаю, что и к сегодняшним 22 часам они ничего не решат. Будут «держать все на контроле», но решать ничего не умеют. При Баварине такое вряд ли было бы возможно. Умел человек ставить и решать реальные задачи при всех отрицательных моментах и всякий житель знал фамилию хозяина города.
07:34:36 10-01-2025
Давали бы тогда выходной тем, у кого детские сады не работают. С утра написали - воды нет, не работаем. И что делать теперь?
07:36:34 10-01-2025
Вам же сказали, что работы завершаться ночью... и почему Вы решили, что 10.01. Про дату ни слова. А в целом все, как обычно - зачем информировать, от этого воды не прибавится. Не обижайте городских чиновников, они ведь ради Вас не спать по ночам...
07:37:19 10-01-2025
Мне детей теперь чем умывать? Молоком? Опять??
07:38:15 10-01-2025
А мэра опять этого же оставят? Тогда нам вообще хана. Лучше бы отключили в праздники. Горе руководители. Все распродали и теперь никакой власти не имеют. Позор!!!
07:40:18 10-01-2025
Вчера целую ванну набрал прозапас. Как в воду глядел
07:45:36 10-01-2025
Пророк (07:40:18 10-01-2025) Вчера целую ванну набрал прозапас. Как в воду глядел... А многих не предупредили. Они сейчас снежок во дворе набирают и топят его чтобы хоть какахи было чем смыть.
08:00:24 10-01-2025
Гость (07:45:36 10-01-2025) А многих не предупредили. Они сейчас снежок во дворе набираю... По мнению руководства страны населению смывать нечего
07:42:14 10-01-2025
Цирк уехал, клоуны остались. А если бы зима была как обычно, в январе крещенские морозы?? Кто вообще делает водопровод в январе, ну в цирке только, наверное
07:43:04 10-01-2025
Вчера покупали детскую ванну, но детей в ней так и не покупали…
07:45:24 10-01-2025
Читаю вчерашние новости об окончании ремонтных работ, получается это звездёжь чистой воды?
07:48:35 10-01-2025
Что за народ, не потерпеть, не подождать.
07:48:45 10-01-2025
А почему до сих пор нет заявления от Водоканала????? Они со вчера как будто в воду канули
07:54:27 10-01-2025
Степан (07:48:45 10-01-2025) А почему до сих пор нет заявления от Водоканала????? Они со ... Они предпочли залечь на дно.
07:56:52 10-01-2025
Степан (07:48:45 10-01-2025) А почему до сих пор нет заявления от Водоканала????? Они со ... Они еще вчера все поняли.
07:51:22 10-01-2025
Ситуация, конечно, не фонтан((((
08:11:05 10-01-2025
Фантанмас (07:51:22 10-01-2025) Ситуация, конечно, не фонтан((((... Фонтан обязательно будет. Вот только завершат работы, зароют и точно в том месте он и будет (фонтан)!
07:53:50 10-01-2025
А с представителями Водоканала уже ведутся переговоры? Какие их требования? Сколько людей в заложниках? Жертвы есть?
08:01:26 10-01-2025
у меня воду не отключали, но пойду на всякий случай - заполню ванную. Учитесь документировать свои расходы и предъявлять оф претензии поставщикам услуг. А то ворчат.
08:09:26 10-01-2025
Чукчи зимой не моются. а зима там 9 месяцев. намазался жиром и соскоблил ножем.
08:12:06 10-01-2025
Слов нет ... У нас на Калинина даже и не предупреждали, что воды не будет. Узнала об отключении из объявления фитнес клуба , что не будет работать в связи с работами водоканала. Хорошо, что всегда есть запас воды в 5 литровых бутылках, но уже заканчивается ... Грустно , что не могут просчитать форсмажор ...
08:34:44 10-01-2025
Мари (08:12:06 10-01-2025) Слов нет ... У нас на Калинина даже и не предупреждали, что... На северо-Западной и Георгия Исакова тоже не предупреждали
08:14:56 10-01-2025
10 января 2025, 07:44
В Барнауле завершаются работы по переврезке нового водовода.
Появилась новость на оф сайте Барнаула.
Возрадуйся народ, для Вас стараются, а Вы ....
В 09:00ч обещают закончить работы и 5-6 часов заполнять систему
08:25:16 10-01-2025
Гость (08:14:56 10-01-2025) 10 января 2025, 07:44В Барнауле завершаются работы по пе... Ну врут же опять наверняка.
08:50:20 10-01-2025
Гость (08:14:56 10-01-2025) 10 января 2025, 07:44В Барнауле завершаются работы по пе... Ага, а работаем мы с 8.00. 7 часов без туалета...
08:31:13 10-01-2025
А вот теперь представьте масштабы этой вакханалии которая происходит в деревнях и селах Алтайского края. Там уже не задают таких вопросов, когда будет, а почему вода не вкусная...а почему дома холодно. Там уже это норма. А тут большая деревня, люди привыкают к такому только, возмущаются еще.
08:32:12 10-01-2025
А когда начнут заполнять систему выяснится что она протекает ...
09:16:41 10-01-2025
Готовят к суровым условиям, не все же Донецку жить без воды и электричества.Надо и нас приучать к трудностям
Сегодня метель, отключат электричество и нам хана.
09:32:33 10-01-2025
Согласно теории Дарвина, народ наш должен в самое ближайшее время покрыться шерстяным покровом и горбы нарастить как у верблюдов, а потом еще как электрические угри научиться вырабатывать электроэнергию. Вот мечта наших чиновников. Но вот только тогда по внешним признакам сразу будет видно кто обычный человек, а кто чинуша. Ведь у них то все хорошо наверняка.
09:46:41 10-01-2025
Вот меня лично умиляет их «отмазка» в виде заявления о том, что они вынуждены якобы выполнять дополнительные работы из-за «технической конфигурации деталей»! А что они могут сказать о том, каким образом и за что они платили наши деньги, собранные за сомнительные услуги проектировщикам?! А там сумма наверняка не милосердная. Либо тупо лгут, либо денежки похищены и никто ничего реально не планировал и не проектировал. При современных методах проектирования с помощью ПК такого быть не может и техническая конфигурация частей известна была изначально, ведь с этого все и начинается, а уже после этого планируются дополнительные материалы и средства. Это я знаю наверняка. Значит лгут.
12:39:02 10-01-2025
Гость (09:46:41 10-01-2025) Вот меня лично умиляет их «отмазка» в виде заявления о том, ... Интересно, что бы они сказали в своё оправдание во времена Сталина? И что услышали бы в ответ перед расстрелом?
12:51:32 10-01-2025
На пр.Ленина в районе ТРЦ РОссия вода пошла в 12:35 час.Ура! Слава Водоканалу!