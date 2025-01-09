Работы по установке нового водовода в Барнауле закончатся только ночью

Жители Барнаула должны получить воду утром

09 января 2025, 20:37, ИА Амител

Реконструкция водовода в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Сварочные работы по переврезке нового водовода в районе улицы Новороссийской продолжаются. Об этом рассказали в мэрии Барнаула.

Как сообщили в компании ООО "СоюзДонСтрой", завершение сварочных работ задерживается из-за дополнительных технических операций с некоторыми деталями.

"Сварочные работы ориентировочно будут завершены в ночное время", – сказано в сообщении.

Затем водоканал начнет заполнять систему водоснабжения. Это займет примерно пять-шесть часов.

На данный момент ООО "СоюзДонСтрой" смонтировало фасонные части трубопроводов на двух участках. В районе дома № 83 по Павловскому тракту выполнен монтаж тройника и двух задвижек диаметром 800 мм.

Также на пересечении Павловского тракта и улицы Новороссийской смонтированы крестовина и задвижка диаметром 600 мм. В настоящее время продолжается соединение водовода диаметром 800 мм.