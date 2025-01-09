НОВОСТИОбщество

Работы по установке нового водовода в Барнауле закончатся только ночью

Жители Барнаула должны получить воду утром

09 января 2025, 20:37, ИА Амител

Реконструкция водовода в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Реконструкция водовода в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Сварочные работы по переврезке нового водовода в районе улицы Новороссийской продолжаются. Об этом рассказали в мэрии Барнаула.

Как сообщили в компании ООО "СоюзДонСтрой", завершение сварочных работ задерживается из-за дополнительных технических операций с некоторыми деталями.

"Сварочные работы ориентировочно будут завершены в ночное время", – сказано в сообщении.

Затем водоканал начнет заполнять систему водоснабжения. Это займет примерно пять-шесть часов.

На данный момент ООО "СоюзДонСтрой" смонтировало фасонные части трубопроводов на двух участках. В районе дома № 83 по Павловскому тракту выполнен монтаж тройника и двух задвижек диаметром 800 мм.

Также на пересечении Павловского тракта и улицы Новороссийской смонтированы крестовина и задвижка диаметром 600 мм. В настоящее время продолжается соединение водовода диаметром 800 мм.

Реконструкция водовода в Барнауле / Фото: barnaul.org

Власти Барнаула потребовали увеличить темп работ по переврезке нового водовода

Работы в металле планируют закончить до 17:00, после чего специалисты приступят к заполнению системы водоснабжения
НОВОСТИОбщество
Барнаул водоканал Водоснабжение

Комментарии 96

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Гость

20:40:39 09-01-2025

Почему я не удивлена, что как всегда сроки не соблюдены….

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Гость

23:12:33 09-01-2025

Гость (20:40:39 09-01-2025) Почему я не удивлена, что как всегда сроки не соблюдены….... Наверное потому для этой организации соблюдение сроков подачи всегда было проблемой.

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Гость

23:54:21 09-01-2025

Гость (23:12:33 09-01-2025) Наверное потому для этой организации соблюдение сроков подач... Какой организации?

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Гость

07:05:10 10-01-2025

Гость (23:54:21 09-01-2025) Какой организации?... А ви таки не знаете?

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Гость

06:40:27 10-01-2025

Гость (20:40:39 09-01-2025) Почему я не удивлена, что как всегда сроки не соблюдены….... Я с вечера 09.01.2025 г .звоню в Администрацию 37-16-75. Отвечает женщина-ВРЕТ КАК ДЫШИТ!!!Сейчас дадут,уже по одной ветке дали и вам через час! К зиме на самом деле не подготовились-вот в чем суть!. Только ВРАТЬ УМЕЮТ!!! И воду ни куда не подвозят!!!

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Точка

20:48:22 09-01-2025

Как обычно, а, сказали, что до 17 часов управятся.

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Разъяренный житель

20:49:26 09-01-2025

Пятая часть города больше суток без воды, ещё в обед было ясно, что не успевают к сроку в 22 часа все закончить, - раз порекомендовали увеличить число работников...и что? Неужели нельзя было нормально организовать нормально весь процесс ремонта? У кого вообще возникла такая мысль в последний день праздников воду вырубать...

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Гость

21:09:10 09-01-2025

что то сомневаюсь, что утром будет вода...

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Элен без ребят

07:39:51 10-01-2025

Гость (21:09:10 09-01-2025) что то сомневаюсь, что утром будет вода...... а вы не сомневайтесь, ее нет!

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Гость

08:59:58 10-01-2025

Гость (21:09:10 09-01-2025) что то сомневаюсь, что утром будет вода...... И вы оказались правы!

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Гость

21:19:28 09-01-2025

Издевательство! Почему не сделать это было летом? Хоть на дачу можно было уехать. Ждали 22 часов- увы, как всегда...

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Гость

21:21:43 09-01-2025

Спасибо, ага

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Гость

21:35:48 09-01-2025

Вроде там большие штрафы, если население они оставили без воды!! Тем более свыше суток.

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Гость

23:58:02 09-01-2025

Гость (21:35:48 09-01-2025) Вроде там большие штрафы, если население они оставили без во... Это там, в романах©))

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Wert

21:41:03 09-01-2025

Хоть бы раз в срок сделали

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Гость

21:49:26 09-01-2025

Вот бы на пару часов раньше)))

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Гость

23:34:07 09-01-2025

Гость (21:49:26 09-01-2025) Вот бы на пару часов раньше))) ... Приятно видеть что не все еще утратили веру в чудеса!

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Я

21:53:20 09-01-2025

А у нас так и не отключали воду.. Хотя попадали под отключение... Куда теперь запас в 200 л девать? ... Горку залью, наверное)))

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Гость

01:05:18 10-01-2025

Я (21:53:20 09-01-2025) А у нас так и не отключали воду.. Хотя попадали под отключен... Повезло. А у нас на Северо-Западной даже объявлений не было об отключении.

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Гость

07:20:33 10-01-2025

Я (21:53:20 09-01-2025) А у нас так и не отключали воду.. Хотя попадали под отключен... Да погодите вы с горкой! Вечером 10 января вы сможете ее выгодно продать.

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Гость

08:49:40 10-01-2025

Я (21:53:20 09-01-2025) А у нас так и не отключали воду.. Хотя попадали под отключен... Погодь горку заливать! У нас тоже не отключали, но могут ведь... Этим страдальцам дадут воду, про нас вспомнят и отключат!

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Гость

08:59:13 10-01-2025

Гость (08:49:40 10-01-2025) Погодь горку заливать! У нас тоже не отключали, но могут вед... Будем страдать по очереди.

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Гость

11:37:52 10-01-2025

Я (21:53:20 09-01-2025) А у нас так и не отключали воду.. Хотя попадали под отключен... Можно к Вам сходить и попить?

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вася

22:06:03 09-01-2025

Все как всегда через задницу

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Барнаулец

22:14:48 09-01-2025

Ну почему никогда не могут в назначенный срок сделать??? И никаких последствий для них не бывает!!!

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Гость

23:07:52 09-01-2025

Барнаулец (22:14:48 09-01-2025) Ну почему никогда не могут в назначенный срок сделать??? И ... Вот потому что ничего за это им не бывает они и не могут.

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Горожанин.

22:36:20 09-01-2025

Что-тьо невероятно.Больше суток 150 тыс. человек без воды.Чем думали топ-менеджеры водоканала?Взялись бы хотя бы воду развозить. И как готовились топ-менеджеры, экономисты скорее всего по базовому образованию, что не просчитали все тонкости работы.Мы, двое пенсионеров, затратили на покупку воды в магазинах более 350 руб.Дело даже не в этой сумме, а просто видно, что не подготовились к работе. Топ-менеджеры водоканала много хвастались, как у них четко поставлена работа. Уровень руководства сегодня виден.

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Гость

22:37:35 09-01-2025

А были такие кто поверил в то что воду дадут ровно через сутки?

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Гость

22:45:38 09-01-2025

Кто то удивлен?

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Гость

23:05:24 09-01-2025

Осенью, когда там прорвало, то сначала обещали сделать к полуночи, а сделали раньше .
Но всегда есть нюансы. Мало ли что непредвиденное могло сегодня произойти.

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Гость

23:10:15 09-01-2025

Гость (23:05:24 09-01-2025) Осенью, когда там прорвало, то сначала обещали сделать к пол... Да-да, конечно. Они ведь раньше всегда в сроки укладывались а вот в этот раз что то пошло не так как всегда (ирония если что).

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Гость

23:42:51 09-01-2025

Ой, для успокоения указали, что врда будет в 22ч и всё. Что то же нужно было указать, чтобы народ не шибко нервничал. Мне кажется, они изначально знали, что сроки будут увеличены. А теперь, что нам шашкой махать. Всё, процесс там идёт и нам остаётся только ждать.
А вода на исходе, что вечером уже нормально посуду не помыть и самим не помыться. Класс, что я могу сказать.

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гость

23:45:09 09-01-2025

А если не дадут? Куда детей? Люди утром проснутся и побегут проверять воду. Надеемся что дадут. Интересно какой штраф заплатят?

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Гость

07:12:47 10-01-2025

гость (23:45:09 09-01-2025) А если не дадут? Куда детей? Люди утром проснутся и побегут ... Если бы их штрафовали тогда бы они относились к ремонту ответственней. Сроки ремонта не соблюдаются почти никогда, вопрос только в том на сколько он будет просрочен.

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Гость

23:52:43 09-01-2025

А почему отключили горячую воду? В частности на Красноармейском, 81?

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Людмила

00:11:25 10-01-2025

А у меня слово Пенсионер, не ассоциируется со словом Нищий, и не надо плакать что 350 руб на воду потратили, меньше на водку пойдёт!

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Горожанин.

06:41:03 10-01-2025

Гость (21:09:10 09-01-2025) что то сомневаюсь, что утром будет вода...... Правильно сомневаетесь.Сейчас 06-35, а ворды нет. "специалисты -топ-менеджеры", что-нибудь разбираются в с ути своей основной для водоканала специальности.Или,каак большинство незнающих топ-менеджеров, могут ттолько подсчитывать зарплату в своих карманах.
ЛЮДМИЛЕ! Вот станешь больным пенсионером, тогда бы хотелось бы с ВАМИ поговорить.А пока я даже глупому человеку и отвечать не буду, ибо не поймете.Слишком маленький-маленькийф умишко! Меньше, чем у Буратино, если знаете,кто это такой.

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Musik

00:12:32 10-01-2025

Спите спокойно, нытики.
Завтра посмотрим.

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Гость

00:28:01 10-01-2025

В школу завтра значит опять не надо, лайк)

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Гость

05:13:11 10-01-2025

Главное, что администрация держит на контроле. Руководство Водоканала и подрядной организации тоже держат на контроле. Все всё держат на контроле. Только результата ноль от такого контроля. Оставили огромное количество населения без воды, а потом у них что-то пошло не так. Может кто-то не свое место занимает.

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Гость

05:48:47 10-01-2025

Утро!, воды нет. Будут работать школы и детские сады? Информации нет!

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гость

06:01:09 10-01-2025

Спасибо водоканалу и властям за "грамотно спланированные работы".

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Горожане разгневаны!

06:10:35 10-01-2025

Барнаул пробил очередное дно! Почему при таком масштабе не был проложен временный обходной водовод? Сэкономили? Прокуратура не желает заняться? Возбудиться по этому поводу?

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Гость

07:11:42 10-01-2025

Горожане разгневаны! (06:10:35 10-01-2025) Барнаул пробил очередное дно! Почему при таком масштабе не б... Тут такие персонажи комментарии оставляют) просто прэлессно) мне вот даже интересно - а как вы себе представили «временный обходной водопровод»? Как он у вас в голове родился? И каким нужно обладать образованием, чтобы про такое лепить? Временный водовод на 800 мм?

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Гость

07:23:25 10-01-2025

Гость (07:11:42 10-01-2025) Тут такие персонажи комментарии оставляют) просто прэлессно)... Если вы так здорово разбираетесь в таких делах, то не могли бы вы помочь водоканалу с этим вопросом? Они сами не справляются.

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Гость.

07:23:41 10-01-2025

Гость (07:11:42 10-01-2025) Тут такие персонажи комментарии оставляют) просто прэлессно)... У зам.главы администрации города по городскому хозяйству тоже не спецобразование по тонкостям городского хозяйства,которых воз и маленькая тележка,, а по базовому образованию он "врач по лечебному делу".

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Гость

09:39:50 10-01-2025

Гость (07:11:42 10-01-2025)Тут такие персонажи комментарии оставляют) просто прэлессно) мне вот даже интересно - а как вы себе представили «временный обходной водопровод»? Как он у вас в голове родился? И каким нужно обладать образованием, чтобы про такое лепить? Временный водовод на 800 мм?... А ты, наверное, тот самый горе-теоретик этого ремонта? Горожане не обязаны знать ваши профессиональные тонкости, но для масштабных плановых работ нужна резервная схема снабжения, как хочешь делай её, если имеешь профильное образование, хоть вёдрами носите от одной трубы до другой. Это импотенция городской власти, и руководства соответствующих структур.

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Гость

06:13:48 10-01-2025

в 95-97, при отключении воды был организован регулярный её подвоз во дворы, где народу она спокойно наливалась в ведра. Но ведь на это счетчики не поставишь, так и потратиться придется

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Гость

06:15:20 10-01-2025

Время 6-15 10.01.2025 вода отсутствует. Не шмогли завершить работы?

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Гость

06:28:32 10-01-2025

Да ладно не смогли бы просто, так ещё и тишина по этому поводу

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Гость

06:45:17 10-01-2025

Гость (06:28:32 10-01-2025) Да ладно не смогли бы просто, так ещё и тишина по этому пово... А чего им шуметь с 6 утра? Спят ещё!
Часам к 10 придумают версию,почему не успели вовремя, и будет вам "сказание".

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Гость

06:37:30 10-01-2025

Водоканал, подрядчики, где вода??? Мы без воды уже вторые сутки, подвоз воды не организован!! Ждите жалобу в Прокуратуру!!

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Чудоастролог

06:50:49 10-01-2025

В Таро масть Кубков - стихия воды связана с обманом, махинациями, самообманом. Не врут картишки получается)

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Гость

06:54:40 10-01-2025

Враньё! В городе второй день отменяют работу школы и детсады !!! Кто за это "планово" ответит или предлагают утереться и войти в их положение ?!

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Гость

07:15:33 10-01-2025

А они когда то за это отвечали?

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Медведев М.А.

07:01:50 10-01-2025

Воды нет (с)

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Алёнушка

07:10:52 10-01-2025

Водичка, водичка, умой моё личико

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Саня

07:15:04 10-01-2025

Мааааам, скинь попить!!!

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Сказочник

07:17:53 10-01-2025

Жидкая история о Водоканале. Глава 1….

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Ленка

07:23:18 10-01-2025

Девочки, накидайте рецептов обеда без воды, пожалуйста

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Агент 007

07:26:32 10-01-2025

Хотел с утра после смены виски со льдом накатить, теперь придётся без льда пивандрий, как обычно…

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Баба Зоя

07:27:45 10-01-2025

Как мне теперь заговор на воду делать без воды???

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Гость

08:06:20 10-01-2025

Баба Зоя (07:27:45 10-01-2025) Как мне теперь заговор на воду делать без воды???... Пусть слёзы несут, это даже лучше работает.

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Сусанин

07:32:22 10-01-2025

Если в кране нет воды, значит выпили жи…

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Виктор

07:33:57 10-01-2025

Как всегда чинуши проявили импотентность. Ложь это их все! Вот я так думаю, что и к сегодняшним 22 часам они ничего не решат. Будут «держать все на контроле», но решать ничего не умеют. При Баварине такое вряд ли было бы возможно. Умел человек ставить и решать реальные задачи при всех отрицательных моментах и всякий житель знал фамилию хозяина города.

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Гость

07:34:36 10-01-2025

Давали бы тогда выходной тем, у кого детские сады не работают. С утра написали - воды нет, не работаем. И что делать теперь?

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Гость

07:36:34 10-01-2025

Вам же сказали, что работы завершаться ночью... и почему Вы решили, что 10.01. Про дату ни слова. А в целом все, как обычно - зачем информировать, от этого воды не прибавится. Не обижайте городских чиновников, они ведь ради Вас не спать по ночам...

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Мать семерых котят

07:37:19 10-01-2025

Мне детей теперь чем умывать? Молоком? Опять??

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гость

07:38:15 10-01-2025

А мэра опять этого же оставят? Тогда нам вообще хана. Лучше бы отключили в праздники. Горе руководители. Все распродали и теперь никакой власти не имеют. Позор!!!

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Пророк

07:40:18 10-01-2025

Вчера целую ванну набрал прозапас. Как в воду глядел

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Гость

07:45:36 10-01-2025

Пророк (07:40:18 10-01-2025) Вчера целую ванну набрал прозапас. Как в воду глядел... А многих не предупредили. Они сейчас снежок во дворе набирают и топят его чтобы хоть какахи было чем смыть.

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Гость

08:00:24 10-01-2025

Гость (07:45:36 10-01-2025) А многих не предупредили. Они сейчас снежок во дворе набираю... По мнению руководства страны населению смывать нечего

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Гость

07:42:14 10-01-2025

Цирк уехал, клоуны остались. А если бы зима была как обычно, в январе крещенские морозы?? Кто вообще делает водопровод в январе, ну в цирке только, наверное

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Саша Таня

07:43:04 10-01-2025

Вчера покупали детскую ванну, но детей в ней так и не покупали…

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Леонид

07:45:24 10-01-2025

Читаю вчерашние новости об окончании ремонтных работ, получается это звездёжь чистой воды?

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марина

07:48:35 10-01-2025

Что за народ, не потерпеть, не подождать.

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Степан

07:48:45 10-01-2025

А почему до сих пор нет заявления от Водоканала????? Они со вчера как будто в воду канули

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Гость

07:54:27 10-01-2025

Степан (07:48:45 10-01-2025) А почему до сих пор нет заявления от Водоканала????? Они со ... Они предпочли залечь на дно.

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Гость

07:56:52 10-01-2025

Степан (07:48:45 10-01-2025) А почему до сих пор нет заявления от Водоканала????? Они со ... Они еще вчера все поняли.

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Фантанмас

07:51:22 10-01-2025

Ситуация, конечно, не фонтан((((

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Гость

08:11:05 10-01-2025

Фантанмас (07:51:22 10-01-2025) Ситуация, конечно, не фонтан((((... Фонтан обязательно будет. Вот только завершат работы, зароют и точно в том месте он и будет (фонтан)!

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Доброжелатель

07:53:50 10-01-2025

А с представителями Водоканала уже ведутся переговоры? Какие их требования? Сколько людей в заложниках? Жертвы есть?

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Гость

08:01:26 10-01-2025

у меня воду не отключали, но пойду на всякий случай - заполню ванную. Учитесь документировать свои расходы и предъявлять оф претензии поставщикам услуг. А то ворчат.

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Гость

08:09:26 10-01-2025

Чукчи зимой не моются. а зима там 9 месяцев. намазался жиром и соскоблил ножем.

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Мари

08:12:06 10-01-2025

Слов нет ... У нас на Калинина даже и не предупреждали, что воды не будет. Узнала об отключении из объявления фитнес клуба , что не будет работать в связи с работами водоканала. Хорошо, что всегда есть запас воды в 5 литровых бутылках, но уже заканчивается ... Грустно , что не могут просчитать форсмажор ...

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Гость

08:34:44 10-01-2025

Мари (08:12:06 10-01-2025) Слов нет ... У нас на Калинина даже и не предупреждали, что... На северо-Западной и Георгия Исакова тоже не предупреждали

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Гость

08:14:56 10-01-2025

10 января 2025, 07:44
В Барнауле завершаются работы по переврезке нового водовода.
Появилась новость на оф сайте Барнаула.
Возрадуйся народ, для Вас стараются, а Вы ....
В 09:00ч обещают закончить работы и 5-6 часов заполнять систему

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Гость

08:25:16 10-01-2025

Гость (08:14:56 10-01-2025) 10 января 2025, 07:44В Барнауле завершаются работы по пе... Ну врут же опять наверняка.

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Гость

08:50:20 10-01-2025

Гость (08:14:56 10-01-2025) 10 января 2025, 07:44В Барнауле завершаются работы по пе... Ага, а работаем мы с 8.00. 7 часов без туалета...

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Гость

08:31:13 10-01-2025

А вот теперь представьте масштабы этой вакханалии которая происходит в деревнях и селах Алтайского края. Там уже не задают таких вопросов, когда будет, а почему вода не вкусная...а почему дома холодно. Там уже это норма. А тут большая деревня, люди привыкают к такому только, возмущаются еще.

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Гость

08:32:12 10-01-2025

А когда начнут заполнять систему выяснится что она протекает ...

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гость

09:16:41 10-01-2025

Готовят к суровым условиям, не все же Донецку жить без воды и электричества.Надо и нас приучать к трудностям
Сегодня метель, отключат электричество и нам хана.

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Гость

09:32:33 10-01-2025

Согласно теории Дарвина, народ наш должен в самое ближайшее время покрыться шерстяным покровом и горбы нарастить как у верблюдов, а потом еще как электрические угри научиться вырабатывать электроэнергию. Вот мечта наших чиновников. Но вот только тогда по внешним признакам сразу будет видно кто обычный человек, а кто чинуша. Ведь у них то все хорошо наверняка.

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Гость

09:46:41 10-01-2025

Вот меня лично умиляет их «отмазка» в виде заявления о том, что они вынуждены якобы выполнять дополнительные работы из-за «технической конфигурации деталей»! А что они могут сказать о том, каким образом и за что они платили наши деньги, собранные за сомнительные услуги проектировщикам?! А там сумма наверняка не милосердная. Либо тупо лгут, либо денежки похищены и никто ничего реально не планировал и не проектировал. При современных методах проектирования с помощью ПК такого быть не может и техническая конфигурация частей известна была изначально, ведь с этого все и начинается, а уже после этого планируются дополнительные материалы и средства. Это я знаю наверняка. Значит лгут.

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Гость

12:39:02 10-01-2025

Гость (09:46:41 10-01-2025) Вот меня лично умиляет их «отмазка» в виде заявления о том, ... Интересно, что бы они сказали в своё оправдание во времена Сталина? И что услышали бы в ответ перед расстрелом?

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Горожанин.

12:51:32 10-01-2025

На пр.Ленина в районе ТРЦ РОссия вода пошла в 12:35 час.Ура! Слава Водоканалу!

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