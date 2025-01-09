Власти Барнаула потребовали увеличить темп работ по переврезке нового водовода
Работы в металле планируют закончить до 17:00, после чего специалисты приступят к заполнению системы водоснабжения
09 января 2025, 14:50, ИА Амител
На выездном совещании по переврезке нового водовода в Барнауле стало известно, когда закончатся работы по металлу и начнется подача водоснабжения. Об этом сообщили в администрации города.
9 января замглавы администрации краевой столицы по городскому хозяйству Сергей Татьянин провел выездное совещание, где обсуждался вопрос переврезки нового водовода в районе ул. Новороссийской. В нем участвовали руководители профильных комитетов, а также представители барнаульского водоканала и компании ООО "СоюзДонСтрой".
Все работы находятся на контроле администрации города. В настоящее время монтируется запорная арматура, а также фасонные части в водопроводных камерах.
"Подрядной организации поручено увеличить темп работ – задействовать большее количество работников на участке, чтобы подать воду жителям согласно графику. Место производства работ усилили - сейчас на участке работают непосредственно 15 человек слесарей и сварщиков. Кроме того, мы отслеживаем ситуацию с обращениями горожан по поводу отсутствия водоснабжения. На данный момент они единичны, мы будем продолжать контролировать ситуацию", - сообщил Сергей Татьянин.В ответ заместитель генерального директора по строительству ООО "СоюзДонСтрой" Вячеслав Семерин пообещал закончить основные работы до 17 часов.
"Все работы в металле планируется выполнить ориентировочно до 17:00 часов. Далее будет организовано заполнение системы водоснабжения. Эта работа займет от четырех до шести часов", – рассказал в ходе совещания заместитель генерального директора по строительству ООО "СоюзДонСтрой" Вячеслав Семерин.
Также Сергей Татьянин поручил контролировать ход и качество выполняемых работ барнаульскому водоканалу.
Главный инженер ООО "Росводоканал Барнаул" Евгений Чайкин напомнил, что работы на Павловском тракте ведутся на двух участках. После отключения водоснабжения Барнаульский водоканал выполнил осушение систем водоснабжения.
Напомним, в связи с модернизацией городской коммунальной сети, в рамках которой проходит обновление водовода, более 155 тыс. жителей Барнаула попали под плановое отключение водоснабжения. Воду в центральной части города отключили 8 января в 22:00. Согласно плану, ее подачу возобновят 9 января в 22:00.
Модернизация систем водоснабжения и водоотведения предпринята для того, чтобы обеспечить реализацию масштабного проекта АО БМК "Меланжист Алтая", который оценивается в сумму порядка 20 млрд рублей и ориентирован на значительное расширение и увеличение производства готовых тканей. Кроме того, модернизация городской коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить качественным водоснабжением около 190 тысяч барнаульцев.
17:33:24 09-01-2025
А как делают заполнение, чтобы трубы, которые без воды успели охладиться, при заполнении водой не начинали расширяться и не лопались?
19:55:19 09-01-2025
Несмотря на ориентировочный срок завершения работ в металле до 5 вечера, в начале шестого пришли сообщения от водоканала и администрации города (в тг. каналах), что работы продолжаются. Сейчас время почти 8 вечера, т.е прошло уже 3 часа, что там и как неизвестно.
И хотелось бы спросить, какому начальнику пришла мысль делать всё это в мороз? Или когда принималось это решение, про работяг, которые там всё это делать будут начальство не думало?
09:22:56 10-01-2025
Гость (19:55:19 09-01-2025) Несмотря на ориентировочный срок завершения работ в металле ... Они вообще не утруждают себя мыслями
20:43:35 09-01-2025
⚡️ Сварочные работы на месте переврезки нового водовода в районе улицы Новороссийской продолжаются
Как сообщили представители компании ООО «СоюзДонСтрой», время завершения сварочных работ сдвигается на несколько часов из-за возникшей необходимости дополнительных работ, связанных с технической конфигурацией некоторых деталей.
Сварочные работы ориентировочно будут завершены в ночное время. Сразу после этого Барнаульский водоканал приступит к заполнению системы водоснабжения. Ориентировочное время заполнения системы составит 5-6 часов.
Сейчас компанией ООО «СоюзДонСтрой» уже частично смонтированы фасонные части трубопроводов на двух участках. В районе здания № 83 по Павловскому тракту выполнен монтаж тройника, монтаж двух задвижек диаметром 800 мм. На пересечении Павловского тракта и улицы Новороссийской выполнен монтаж крестовины и задвижки диаметром 600 мм. Сейчас специалисты порядной организации ООО «СоюзДонСтрой» выполняют соединение водовода диаметром 800 мм.
@barnaul_org
23:09:08 09-01-2025
время уже 23 часа а воды нет. Как у нас любят попиариться.
01:02:29 10-01-2025
Северо-Западная 222, 224, 226. Георгия Исакова 127, 129. Не было никаких объявлений об отключении воды.
07:03:47 10-01-2025
А в Водоканале существует система технологической подготовки своих работ, когда технически рассматривается,как произвести тот или иной элемент работы,при которой и выявляются трудные для производства работы.Или понятие "технология" им в принципе неведомо.
07:31:25 10-01-2025
Гость. (07:03:47 10-01-2025) А в Водоканале существует система технологической подготовк... Вы так говорите как будто у них это первый случай несоблюдения сроков.
08:02:08 10-01-2025
"Также Сергей Татьянин поручил контролировать ход и качество выполняемых работ барнаульскому водоканал"
Ну как, наконтролировал?
09:26:07 10-01-2025
Гость (08:02:08 10-01-2025) "Также Сергей Татьянин поручил контролировать ход и качество... да не как, проспал всю ночь наверное. Потому что город без воды никак не скажется на его карьере.
10:06:29 10-01-2025
Гость (08:02:08 10-01-2025) "Также Сергей Татьянин поручил контролировать ход и качество... Помнится мне, что замом председателя горисполкома по хозяйственным вопросам в конце 80-х - начале 90-х был Сергей Иванович Татьянин.Мне как бывшему депутатом в то время районного и городского советов ,приходилось с ним встречаться.Очень ответственный был человек, быстро вопросы решались.Интересно, а Сергей Сергеевич Татьянин -его сын?
10:10:50 10-01-2025
Горожанин. (10:06:29 10-01-2025) Помнится мне, что замом председателя горисполкома по хозяйст... А вы сомневаетесь?