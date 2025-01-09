Власти Барнаула потребовали увеличить темп работ по переврезке нового водовода

Работы в металле планируют закончить до 17:00, после чего специалисты приступят к заполнению системы водоснабжения

09 января 2025, 14:50, ИА Амител

Реконструкция водовода в Барнауле / Фото: barnaul.org

На выездном совещании по переврезке нового водовода в Барнауле стало известно, когда закончатся работы по металлу и начнется подача водоснабжения. Об этом сообщили в администрации города.

9 января замглавы администрации краевой столицы по городскому хозяйству Сергей Татьянин провел выездное совещание, где обсуждался вопрос переврезки нового водовода в районе ул. Новороссийской. В нем участвовали руководители профильных комитетов, а также представители барнаульского водоканала и компании ООО "СоюзДонСтрой".

Все работы находятся на контроле администрации города. В настоящее время монтируется запорная арматура, а также фасонные части в водопроводных камерах.

"Подрядной организации поручено увеличить темп работ – задействовать большее количество работников на участке, чтобы подать воду жителям согласно графику. Место производства работ усилили - сейчас на участке работают непосредственно 15 человек слесарей и сварщиков. Кроме того, мы отслеживаем ситуацию с обращениями горожан по поводу отсутствия водоснабжения. На данный момент они единичны, мы будем продолжать контролировать ситуацию", - сообщил Сергей Татьянин.В ответ заместитель генерального директора по строительству ООО "СоюзДонСтрой" Вячеслав Семерин пообещал закончить основные работы до 17 часов.

"Все работы в металле планируется выполнить ориентировочно до 17:00 часов. Далее будет организовано заполнение системы водоснабжения. Эта работа займет от четырех до шести часов", – рассказал в ходе совещания заместитель генерального директора по строительству ООО "СоюзДонСтрой" Вячеслав Семерин.

Также Сергей Татьянин поручил контролировать ход и качество выполняемых работ барнаульскому водоканалу.

Главный инженер ООО "Росводоканал Барнаул" Евгений Чайкин напомнил, что работы на Павловском тракте ведутся на двух участках. После отключения водоснабжения Барнаульский водоканал выполнил осушение систем водоснабжения.

Напомним, в связи с модернизацией городской коммунальной сети, в рамках которой проходит обновление водовода, более 155 тыс. жителей Барнаула попали под плановое отключение водоснабжения. Воду в центральной части города отключили 8 января в 22:00. Согласно плану, ее подачу возобновят 9 января в 22:00.

Модернизация систем водоснабжения и водоотведения предпринята для того, чтобы обеспечить реализацию масштабного проекта АО БМК "Меланжист Алтая", который оценивается в сумму порядка 20 млрд рублей и ориентирован на значительное расширение и увеличение производства готовых тканей. Кроме того, модернизация городской коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить качественным водоснабжением около 190 тысяч барнаульцев.