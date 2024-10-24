Сроки восстановления подачи электроэнергии в диспетчерской назвать не смогли

24 октября 2024, 20:07, ИА Амител

Электричество / Фото: unsplash.com / Go to Marek Piwnicki's profile Marek Piwnicki

Сроки устранения аварии, которая привела к отключению электроэнергии в домах на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Молодежной, пока неизвестны. Об этом amic.ru рассказали в аварийной службе Барнаульской горэлектросети.

Сейчас аварийная бригада проводит работы по устранению повреждения. Что стало причиной поломки – пока неизвестно.

Напомним, что отключение электричества произошло вечером. Масштабы ограничения подачи электроэнергии точно неизвестны, но как отметил читатель amic.ru, света по району не видно "очень далеко".