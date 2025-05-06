Рабы моды. Как прошло главное шоу года – бал Института костюма Met Gala 2025
Выставка посвящена нарядам, которые носили чернокожие мужчины в начале XVIII века
06 мая 2025, 12:43, ИА Амител
Бал Института костюма Met Gala 2025, прошедший 5 мая в Метрополитен-музее Нью-Йорка, традиционно стал самым важным событием года в мире моды. Тема вечера, Superfine: Tailoring Black Style, была посвящена черному дендизму – явлению, возникшему как форма самовыражения и протеста среди чернокожих мужчин. Профессор Моника Миллер, изучающая афроамериканское сообщество, стала куратором выставки, тема которой взята из ее собственной книги "Рабы моды: Черный дендизм и стилизация идентичности чернокожей диаспоры", пишут "Ведомости".
Гостями мероприятия стали Рианна, Ким Кардашьян, Зендея, Мадонна, Дженнифер Лопес и другие звезды, которые продемонстрировали уникальные образы, отражающие значение стиля как средства культурной и политической борьбы.
12:53:33 06-05-2025
бабы-то какие нынче страшные пошли.
инклюзивный инклюзив
14:12:11 06-05-2025
Гость (12:53:33 06-05-2025) бабы-то какие нынче страшные пошли.инклюзивный инклюзив ... не правы, у нас много, именно в России КРАСАВИЦ! И если не увидела в конкурсах, то совсем не значит, что их нет, - иные условия участия в приоритете, а не красота! Не следует Мужчинам быть такими критичными, поскольку настоящие мужчины- великодушны!!!
14:40:02 06-05-2025
Гость (14:12:11 06-05-2025) не правы, у нас много, именно в России КРАСАВИЦ! И если не у... в пятницу в камеди клаб видел всех эти красавиц, и это при том что у всяких жиганских жен и лейсанов есть деньги на то что бы нормально выглядеть.
14:47:02 06-05-2025
Ну чтож вы страшные такие, вы такие страшные....
И ненакрашенные страшные и накрашенные...
16:38:37 06-05-2025
Гость (14:47:02 06-05-2025) Ну чтож вы страшные такие, вы такие страшные.... И ненак...
Диванные критики давно в зеркало сами смотрелись?
17:12:04 06-05-2025
Что-то водки захотелось.
03:05:54 07-05-2025
от комментариев не знаешь плакать или смеяться...
11:31:30 07-05-2025
ок (03:05:54 07-05-2025) от комментариев не знаешь плакать или смеяться...... да обычное село: мелет языком (вернее пальцами). Они даже не понимают что это за мероприятие. Деревня, одним словом