Выставка посвящена нарядам, которые носили чернокожие мужчины в начале XVIII века

06 мая 2025, 12:43, ИА Амител

Бал Института костюма Met Gala 2025 / Фото: Эван Агостини / AP/TASS

Бал Института костюма Met Gala 2025, прошедший 5 мая в Метрополитен-музее Нью-Йорка, традиционно стал самым важным событием года в мире моды. Тема вечера, Superfine: Tailoring Black Style, была посвящена черному дендизму – явлению, возникшему как форма самовыражения и протеста среди чернокожих мужчин. Профессор Моника Миллер, изучающая афроамериканское сообщество, стала куратором выставки, тема которой взята из ее собственной книги "Рабы моды: Черный дендизм и стилизация идентичности чернокожей диаспоры", пишут "Ведомости".

Гостями мероприятия стали Рианна, Ким Кардашьян, Зендея, Мадонна, Дженнифер Лопес и другие звезды, которые продемонстрировали уникальные образы, отражающие значение стиля как средства культурной и политической борьбы.