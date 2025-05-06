НОВОСТИКультура

Рабы моды. Как прошло главное шоу года – бал Института костюма Met Gala 2025

Выставка посвящена нарядам, которые носили чернокожие мужчины в начале XVIII века

06 мая 2025, 12:43, ИА Амител

Бал Института костюма Met Gala 2025 / Фото: Эван Агостини / AP/TASS

Бал Института костюма Met Gala 2025, прошедший 5 мая в Метрополитен-музее Нью-Йорка, традиционно стал самым важным событием года в мире моды. Тема вечера, Superfine: Tailoring Black Style, была посвящена черному дендизму – явлению, возникшему как форма самовыражения и протеста среди чернокожих мужчин. Профессор Моника Миллер, изучающая афроамериканское сообщество, стала куратором выставки, тема которой взята из ее собственной книги "Рабы моды: Черный дендизм и стилизация идентичности чернокожей диаспоры", пишут "Ведомости".

Гостями мероприятия стали Рианна, Ким Кардашьян, Зендея, Мадонна, Дженнифер Лопес и другие звезды, которые продемонстрировали уникальные образы, отражающие значение стиля как средства культурной и политической борьбы. 

Дизайнер Харрис Рид и актриса Деми Мур на балу Института костюма Met Gala 2024/ Фото: AP/ТАСС

Феи и спящие красавицы. Лучшие образы с главного модного бала Met Gala

Нью-йоркский Метрополитен-музей представил ежегодную выставку костюмов
НОВОСТИКультура

Красота и мода

Комментарии 8

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Гость

12:53:33 06-05-2025

бабы-то какие нынче страшные пошли.
инклюзивный инклюзив

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Гость

14:12:11 06-05-2025

Гость (12:53:33 06-05-2025) бабы-то какие нынче страшные пошли.инклюзивный инклюзив ... не правы, у нас много, именно в России КРАСАВИЦ! И если не увидела в конкурсах, то совсем не значит, что их нет, - иные условия участия в приоритете, а не красота! Не следует Мужчинам быть такими критичными, поскольку настоящие мужчины- великодушны!!!

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Гость

14:40:02 06-05-2025

Гость (14:12:11 06-05-2025) не правы, у нас много, именно в России КРАСАВИЦ! И если не у... в пятницу в камеди клаб видел всех эти красавиц, и это при том что у всяких жиганских жен и лейсанов есть деньги на то что бы нормально выглядеть.

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Гость

14:47:02 06-05-2025

Ну чтож вы страшные такие, вы такие страшные....
И ненакрашенные страшные и накрашенные...

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Жительница Барнео

16:38:37 06-05-2025

Гость (14:47:02 06-05-2025) Ну чтож вы страшные такие, вы такие страшные.... И ненак...
Диванные критики давно в зеркало сами смотрелись?

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Гость

17:12:04 06-05-2025

Что-то водки захотелось.

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ок

03:05:54 07-05-2025

от комментариев не знаешь плакать или смеяться...

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Гость

11:31:30 07-05-2025

ок (03:05:54 07-05-2025) от комментариев не знаешь плакать или смеяться...... да обычное село: мелет языком (вернее пальцами). Они даже не понимают что это за мероприятие. Деревня, одним словом

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