Рада одобрила назначение Умерова министром обороны Украины

За проголосовали 338 парламентариев. Против не высказался никто

06 сентября 2023, 18:23, ИА Амител

Фото: сайт "Голоса"

Верховная рада Украины одобрила назначение бывшего главы Фонда госимущества Рустема Умерова на должность главы министерства обороны. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал депутат парламента Ярослав Железняк.

По его словам, за проголосовали 338 парламентариев. Против не высказался никто. Воздержался один депутат.

Напомним, что бывший министр обороны Алексей Резников ушел в отставку. По словам Зеленского, Резников прошел более 550 дней боевых действий, но теперь "министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом".

Известно, что Умеров возглавлял украинский Фонд государственного имущества с сентября 2022 года. До этого был депутатом Верховной рады от фракции "Голос".