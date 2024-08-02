В Госдуме заявили о скорой блокировке Google, Android и iOS

Депутат прокомментировал неполадки в работе YouTube, которые начались с 1 августа, порекомендовав "не цепляться" за сервис"

02 августа 2024, 21:30, ИА Амител

Google / Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы Алексей Диденко заявил, что в России скоро будет заблокирован Google, а вместе с ним Android и iOS. Такое мнение он высказал в беседе с RuNews24.

Депутат прокомментировал неполадки в работе YouTube, которые начались с 1 августа, порекомендовав "не цепляться за сервис". По его словам, скоро будут заблокирован Google, а вместе с ним и Google Android.

"Также будет заблокирован iOS, и это произойдет не по нашей инициативе", – сказал Диденко.

Он также рассказал, что госслужащим и чиновникам давно запрещено пользоваться этими платформами. Диденко подчеркнул, что когда россияне лишились доступа к ряду иностранных сервисов, трагедии не случилось.