НОВОСТИПроисшествия

В Госдуме заявили о скорой блокировке Google, Android и iOS

Депутат прокомментировал неполадки в работе YouTube, которые начались с 1 августа, порекомендовав "не цепляться" за сервис"

02 августа 2024, 21:30, ИА Амител

Google / Фото: unsplash.com
Google / Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы Алексей Диденко заявил, что в России скоро будет заблокирован Google, а вместе с ним Android и iOS. Такое мнение он высказал в беседе с RuNews24.

Депутат прокомментировал неполадки в работе YouTube, которые начались с 1 августа, порекомендовав "не цепляться за сервис". По его словам, скоро будут заблокирован Google, а вместе с ним и Google Android.

"Также будет заблокирован iOS, и это произойдет не по нашей инициативе", – сказал Диденко.

Он также рассказал, что госслужащим и чиновникам давно запрещено пользоваться этими платформами. Диденко подчеркнул, что когда россияне лишились доступа к ряду иностранных сервисов, трагедии не случилось.

Происшествия

Комментарии 15

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Олег

22:03:17 02-08-2024

Похвально - а что вместо Андройда?
Кокса обнюхался.
Ютуб работает.

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Гость

22:38:11 02-08-2024

Олег (22:03:17 02-08-2024) Похвально - а что вместо Андройда?Кокса обнюхался.Ют... Работа ютюба зависит от провайдера. У меня их два. На одном заблочено в ноль. На другом шустро показывает как и раньше. Палить контору не буду.

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Сергей

22:13:22 02-08-2024

Скоро снова будем стоять в очереди, чтобы установить домашний телефон.

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Кхм...

09:21:51 03-08-2024

Сергей (22:13:22 02-08-2024) Скоро снова будем стоять в очереди, чтобы установить домашни... А я от стационарного не отказался...😁

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Гость

22:40:20 02-08-2024

Дальше заблокируют Windows, MacOS, TCP/IP, HDD, SSD и CPU.

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гость

22:45:15 02-08-2024

Телевизоры СМАРТ-ТВ выбрасывать будем?

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Элен без ребят

07:01:19 03-08-2024

гость (22:45:15 02-08-2024) Телевизоры СМАРТ-ТВ выбрасывать будем?... это ещё зачем?

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Гость

23:17:30 02-08-2024

Здравствуй, феодализм! А ведь хотелось пожить в светском и правовом государстве...

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RUSSKIY

00:27:20 03-08-2024

Хорошо, что Нокиа 3310 сохранил. Там ни андроид, ни иос не надо.

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пессимист

05:29:24 03-08-2024

Пустая болтовня депутата, которому нечем заняться

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Гость

23:08:15 03-08-2024

пессимист (05:29:24 03-08-2024) Пустая болтовня депутата, которому нечем заняться... если ему нечем заняться, пусть яйца лижет, коты так всегда делают.

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Гость

08:20:13 03-08-2024

За что эти диденки и хинштейны так нас ненавидят ?

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Гость

09:44:30 03-08-2024

Он даже не понимает, о чём говорит. Провокатор

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Гость

10:10:52 03-08-2024

Давно пора. Свое сделайте и пользуйтесь.

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Гость

13:21:50 20-08-2024

Гость (10:10:52 03-08-2024) Давно пора. Свое сделайте и пользуйтесь. ... Как-то тихо ушла в сторону тема пользовательского Линукса... Хотя, о чём это я! Не приживётся у нас Линь, там чуток мозгов надо включать, в отличие от этих ваших иОСов и ведроидов..

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