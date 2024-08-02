В Госдуме заявили о скорой блокировке Google, Android и iOS
Депутат прокомментировал неполадки в работе YouTube, которые начались с 1 августа, порекомендовав "не цепляться" за сервис"
02 августа 2024, 21:30, ИА Амител
Депутат Госдумы Алексей Диденко заявил, что в России скоро будет заблокирован Google, а вместе с ним Android и iOS. Такое мнение он высказал в беседе с RuNews24.
Депутат прокомментировал неполадки в работе YouTube, которые начались с 1 августа, порекомендовав "не цепляться за сервис". По его словам, скоро будут заблокирован Google, а вместе с ним и Google Android.
"Также будет заблокирован iOS, и это произойдет не по нашей инициативе", – сказал Диденко.
Он также рассказал, что госслужащим и чиновникам давно запрещено пользоваться этими платформами. Диденко подчеркнул, что когда россияне лишились доступа к ряду иностранных сервисов, трагедии не случилось.
22:03:17 02-08-2024
Похвально - а что вместо Андройда?
Кокса обнюхался.
Ютуб работает.
22:38:11 02-08-2024
Олег (22:03:17 02-08-2024) Похвально - а что вместо Андройда?Кокса обнюхался.Ют... Работа ютюба зависит от провайдера. У меня их два. На одном заблочено в ноль. На другом шустро показывает как и раньше. Палить контору не буду.
22:13:22 02-08-2024
Скоро снова будем стоять в очереди, чтобы установить домашний телефон.
09:21:51 03-08-2024
Сергей (22:13:22 02-08-2024) Скоро снова будем стоять в очереди, чтобы установить домашни... А я от стационарного не отказался...😁
22:40:20 02-08-2024
Дальше заблокируют Windows, MacOS, TCP/IP, HDD, SSD и CPU.
22:45:15 02-08-2024
Телевизоры СМАРТ-ТВ выбрасывать будем?
07:01:19 03-08-2024
гость (22:45:15 02-08-2024) Телевизоры СМАРТ-ТВ выбрасывать будем?... это ещё зачем?
23:17:30 02-08-2024
Здравствуй, феодализм! А ведь хотелось пожить в светском и правовом государстве...
00:27:20 03-08-2024
Хорошо, что Нокиа 3310 сохранил. Там ни андроид, ни иос не надо.
05:29:24 03-08-2024
Пустая болтовня депутата, которому нечем заняться
23:08:15 03-08-2024
пессимист (05:29:24 03-08-2024) Пустая болтовня депутата, которому нечем заняться... если ему нечем заняться, пусть яйца лижет, коты так всегда делают.
08:20:13 03-08-2024
За что эти диденки и хинштейны так нас ненавидят ?
09:44:30 03-08-2024
Он даже не понимает, о чём говорит. Провокатор
10:10:52 03-08-2024
Давно пора. Свое сделайте и пользуйтесь.
13:21:50 20-08-2024
Гость (10:10:52 03-08-2024) Давно пора. Свое сделайте и пользуйтесь. ... Как-то тихо ушла в сторону тема пользовательского Линукса... Хотя, о чём это я! Не приживётся у нас Линь, там чуток мозгов надо включать, в отличие от этих ваших иОСов и ведроидов..