Радиоволны в архив. T2 модернизировала транспортную сеть в Сибири

Это обеспечило более стабильный и быстрый интернет для растущего числа пользователей

30 мая 2025, 14:15, ИА Амител erid: 2W5zFJbLr7A

Базовая станция / Фото: пресс-служба T2

T2 провела масштабную модернизацию сети передачи данных между базовыми станциями в сибирских регионах. На 700 участках специалисты заменили старое радиорелейное оборудование на современные волоконно-оптические линии – это значительно увеличило емкость сети и подготовило инфраструктуру к росту интернет-трафика.

За 2024 год в Сибири обновили около 400 участков радиорелейной сети, а с начала 2025 года – еще почти 300. Благодаря изменениям голосовая связь и мобильный интернет у пользователей T2 стали работать более стабильно. Теперь больше абонентов могут одновременно использовать цифровые сервисы с высокой скоростью. Это особенно важно на фоне стремительного роста мобильного интернет-трафика – только за первый квартал 2025 года в макрорегионе он вырос на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Модернизация охватила девять регионов Сибири – Новосибирскую, Кемеровскую, Омскую и Томскую области, Красноярский и Алтайский края, а также республики Алтай, Хакасия и Тыва. Основные работы провели в крупных городах – столицах и районных центрах, где нагрузка на сеть особенно высока. Кроме того, обновление затронуло и популярные туристические места: курортный город Яровое в Алтайском крае, Ширинский район в Хакасии и поселок Шушенский в Красноярском крае.

Транспортная сеть играет ключевую роль в работе оператора – от ее качества зависят стабильность сигнала и скорость передачи данных. Волоконно-оптические линии имеют ряд преимуществ по сравнению с радиорелейными – они обеспечивают значительно большую пропускную способность, не подвержены электромагнитным помехам, что делает связь более стабильной и надежной.

"Переход на волоконно-оптические линии – это инвестиция в будущее. Сибиряки активно пользуются мобильным интернетом, их потребности в передаче данных растут каждый год. Благодаря замене радиорелейных пролетов на оптоволокно мы не только повысили качество связи, но и создали технологический запас на перспективу. Наша сеть готова к любым пиковым нагрузкам и дальнейшему росту трафика", – сказал технический директор макрорегиона "Сибирь" в T2 Евгений Картузов.

Модернизация позволит обеспечить стабильную и быструю связь, учитывая активное увеличение нагрузки на сеть.

Радиорелейная линия – это технология передачи данных с помощью цепочки приемных и передающих антенн. Для нормальной работы важно, чтобы между антеннами не было препятствий – даже строительный кран может нарушить сигнал.

Волоконно-оптические линии (ВОЛС), или оптоволокно – это кабели, прокладываемые под землей, по столбам или линиям электропередачи. Они обеспечивают быструю и надежную передачу данных между базовыми станциями и являются современным стандартом для операторов связи.

T2

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