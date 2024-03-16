В Алтайском крае запечатлели радугу. Видео
Необычное явление сняли на видео утром 16 марта
16 марта 2024, 10:53, ИА Амител
Радуга в Алтайском крае / Кадр: телеграм-канал "Лисица о лесе"
Радуга по пути в село Троицкое Алтайского края украсила небо утром 16 марта, рассказала пресс-секретарь "Алтайлеса" Ольга Лисица в телеграм-канале.
"Интересно, радуга зимой – это тоже радуга называется?" – спросила она.
По-научному зимняя радуга называется гало. Оно имеет форму круга, кольца, дуги, столба или "алмазной пыли". Обычно появляется вокруг Солнца или Луны, иногда вокруг мощных источников света.
Есть разные типы гало, но все они вызваны преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках на высоте 5-10 км.
10:57:28 16-03-2024
Вот это действительно важное событие!
11:02:41 16-03-2024
пару видела гало на Масленицу в Сибирском подворье, так что не такое уж редкое явление, получается.
11:10:11 16-03-2024
Элен без ребят (11:02:41 16-03-2024) пару видела гало на Масленицу в Сибирском подворье, так что ... после литры выпитой?
13:10:31 16-03-2024
Гость (11:10:11 16-03-2024) после литры выпитой?... вам виднее
11:03:33 16-03-2024
Не к добру это... Ох не к добру...
17:50:35 16-03-2024
америкосы облучают ЛГБТ-лучами тех, кто обгон вслепую совершает