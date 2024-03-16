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В Алтайском крае запечатлели радугу. Видео

Необычное явление сняли на видео утром 16 марта

16 марта 2024, 10:53, ИА Амител

Радуга в Алтайском крае / Кадр: телеграм-канал "Лисица о лесе"
Радуга в Алтайском крае / Кадр: телеграм-канал "Лисица о лесе"

Радуга по пути в село Троицкое Алтайского края украсила небо утром 16 марта, рассказала пресс-секретарь "Алтайлеса" Ольга Лисица в телеграм-канале.

"Интересно, радуга зимой – это тоже радуга называется?" – спросила она.

По-научному зимняя радуга называется гало. Оно имеет форму круга, кольца, дуги, столба или "алмазной пыли". Обычно появляется вокруг Солнца или Луны, иногда вокруг мощных источников света.

Есть разные типы гало, но все они вызваны преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках на высоте 5-10 км.

Алтайский край Хорошие новости

Комментарии 6

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Ого

10:57:28 16-03-2024

Вот это действительно важное событие!

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Элен без ребят

11:02:41 16-03-2024

пару видела гало на Масленицу в Сибирском подворье, так что не такое уж редкое явление, получается.

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Гость

11:10:11 16-03-2024

Элен без ребят (11:02:41 16-03-2024) пару видела гало на Масленицу в Сибирском подворье, так что ... после литры выпитой?

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Элен без ребят

13:10:31 16-03-2024

Гость (11:10:11 16-03-2024) после литры выпитой?... вам виднее

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Грыша

11:03:33 16-03-2024

Не к добру это... Ох не к добру...

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Гость

17:50:35 16-03-2024

америкосы облучают ЛГБТ-лучами тех, кто обгон вслепую совершает

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