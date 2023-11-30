В России ЛГБТ* признали экстремистской организацией

Верховный суд постановил запретить деятельность движения в России

30 ноября 2023, 19:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что с иском о признании ЛГБТ* экстремистской организацией в суд обратилось Министерство юстиции РФ. В ведомстве сочли, что у этого движения есть признаки проявления экстремистской направленности, в том числе и возбуждение социальной и религиозной розни.

Закрытое заседание, в котором принимал участие только представитель Минюста, длилось более четырех часов. Всего в материалах дела было свыше 20 томов. В результате Верховный суд признал его экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России.

* Экстремистская организация, запрещенная в России