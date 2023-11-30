В России ЛГБТ* признали экстремистской организацией
Верховный суд постановил запретить деятельность движения в России
30 ноября 2023, 19:28, ИА Амител
Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, что с иском о признании ЛГБТ* экстремистской организацией в суд обратилось Министерство юстиции РФ. В ведомстве сочли, что у этого движения есть признаки проявления экстремистской направленности, в том числе и возбуждение социальной и религиозной розни.
Закрытое заседание, в котором принимал участие только представитель Минюста, длилось более четырех часов. Всего в материалах дела было свыше 20 томов. В результате Верховный суд признал его экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
19:44:42 30-11-2023
Сегодня день отличных новостей
19:53:52 30-11-2023
Вот бы посмотреть на реквизиты этой "организации".
06:52:08 01-12-2023
Гость (19:53:52 30-11-2023) Вот бы посмотреть на реквизиты этой "организации".... А у этой организации именно что есть реквизиты: Российские правозащитники создали «Международное общественное движение ЛГБТ», о котором говорит Минюст в своем иске. В состав учредителей новой организации вошли правозащитник Игорь Кочетков*, бывший директор Московского комьюнити-центра* Ольга Баранова, основательница проекта Equal PostOst Эвелина Чайка, журналист Ренат Давлетгильдеев и редактор портала «Парни Плюс»* Ярослав Распутин.
10:41:24 01-12-2023
Гость (06:52:08 01-12-2023) А у этой организации именно что есть реквизиты: Российские п... так эту контору из 5 человек запретили или само явление? если контору, то понятно, а реквизиты явления где посмотреть? так понятнее вопрос?
10:48:48 01-12-2023
Гость (10:41:24 01-12-2023) так эту контору из 5 человек запретили или само явление? есл... Эту контору люди специально создали перед судом, потому что в этом суде.. та-дам, не было ответчика) Так вот, их туда просто не пустили) Суд прошел за закрытыми дверями, без ответчика. Критериев того, за что будут сажать, тоже нет. Продолжаем радоваться.
19:54:05 30-11-2023
Интересный вопрос, а наказуемо быть нацистом, например, но без организации?
19:58:38 30-11-2023
А членов ЛГБД будут изгонять с должностей?
22:32:37 30-11-2023
Теперь что, всех геев и лесби будут судить как экстремистов и в тюрьму лет на 20 отправлять? Дикость какая-то.
23:15:17 30-11-2023
Гость (22:32:37 30-11-2023) Теперь что, всех геев и лесби будут судить как экстремистов ... Боисси?
10:28:55 01-12-2023
Гость (22:32:37 30-11-2023) Теперь что, всех геев и лесби будут судить как экстремистов ... В советское время вообще в УК статья была "за мужеложество" и реально садили, тихонько так, чтобы и знать не знали)) И Пусть садят, если у кого-то девиации в сексуальном поведении, то это нужно скрывать за тремя дверями, а не выпячивать! А то мы уже сами стали сомневаться в том что это ненормально, глядя, например, на резидентов женского стендапа и т.п.
10:50:01 01-12-2023
Анна (10:28:55 01-12-2023) В советское время вообще в УК статья была "за мужеложество" ... А Думу тоже запретят? А то, глядя на них, тоже нехорошие мысли проскакивают.
10:54:11 01-12-2023
Анна (10:28:55 01-12-2023) В советское время вообще в УК статья была "за мужеложество" ... ну и как удалось победить? всех пересадили и у нас теперь светлое будущее без этого? или просто перечеркнули жизнь нескольким людям
10:57:55 01-12-2023
А то мы уже сами стали сомневаться... - кто это МЫ? Вас там сколько?) Кто вас уполномочил за всех говорить?
15:17:35 01-12-2023
Анна (10:28:55 01-12-2023) В советское время вообще в УК статья была "за мужеложество" ... и не помогло.
01:14:21 01-12-2023
А если у кого-то начальник ЛГБТ*, его можно открыто прессовать?
07:19:09 01-12-2023
Ренат Давлетгильдеев --- как он с такой фамилией туда попал. Может на западе долго прожил
09:18:33 01-12-2023
День задался с самого утра :)
10:51:40 01-12-2023
а письменное руководство - как, с кем, когда, в какой позе, при какой освещенности и сколько (раз в стуки/неделю/месяц/год) заниматься любовью, выдадут на руки? А то я сам вообще не могу понять, совсем запутался...
11:08:12 01-12-2023
ФУУУУ, гадость, да хоть в какой позе и с кем угодно, но чтобы Ваши "любовные ненормальности" не были заметны окружающим. М-М, Ж-Ж - это ненормально, кто не согласен - топайте в пиндосию, пока границы еще не совсем прикрыли. И там счастливо и свободно деградируйте.
11:18:33 01-12-2023
Анна (11:08:12 01-12-2023) ФУУУУ, гадость, да хоть в какой позе и с кем угодно, но чтоб... а если м+ж но , пардон, анально? а если М делает ку...с Ж, и Ж это нравится. Это считается ненормальностью?
11:24:29 01-12-2023
Анна (11:08:12 01-12-2023) ФУУУУ, гадость, да хоть в какой позе и с кем угодно, но чтоб... так я чего спрашиваю то, не просто то так же) тут интим с близняшками намечался, а теперь не знаю, попадаю под статью или нет? или только они попадают? никакой конкретики...
11:25:13 01-12-2023
Анна (11:08:12 01-12-2023) ФУУУУ, гадость, да хоть в какой позе и с кем угодно, но чтоб... а у меня уже и шампанское куплено..(
12:57:02 01-12-2023
Анна (11:08:12 01-12-2023) ФУУУУ, гадость, да хоть в какой позе и с кем угодно, но чтоб... В ж м ж будешь участие принимать?
12:53:43 01-12-2023
Признание ЛГБТ экстремистской организацией не означает юридического преследования гомосексуалистов, у нас нет за это наказания ни уголовного, ни административного, ни даже дисциплинарного. Скорее всего экстремистам нельзя занимать должности в госвласти, но только членам организации, а не всем гомикам. Никакой закон не запрещает гомикам работать в госвласти, если они не члены запрещенной организации, никакой закон не предписывает при приеме на работу выяснять, кто с кем спит. Закон накладывает ограничения на членов организации, причем там не обязательно все гомики