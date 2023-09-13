В городе возник пожар после ракетной атаки, пострадали более 20 человек. После начали поступать сообщения, что есть и погибшие

13 сентября 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: РаZVожаев

Ночью 13 сентября Севастополь подвергся ракетной атаке вооруженных силы Украины (ВСУ). По последним данным, пострадали 24 человека. Позже появилась информация и о погибших. Возник большой пожар, которому присвоили четвертый класс сложности. Все, что известно об этом нападении на данный момент, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Что произошло в Крыму?

Ночью 13 сентября около 03:20 по городу Севастополю начали наносить ракетные удары. В Минобороны России сообщили, что ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени Серго Орджоникидзе в Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей в Черном море, пишет lenta.ru.

В Южной бухте вспыхнул пожар, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По данным телеграм-канала Mash, жители слышали не менее семи взрывов. ТАСС пишет, что серия взрывов произошла в небе над прибрежной зоной Севастополя.



В социальных сетях люди рассказывают, что у них в квартирах повылетали стекла. Входные двери ходили ходуном даже в домах, которые расположены в нескольких километрах от эпицентра событий, приводит слова очевидцев телеграм-канал "Крымский ветер".

По каким объектам ударили ракеты?

Развожаев уточнил, что целями ракет стал Севморзавод. Это крупное судостроительное и судоремонтное предприятие, филиал АО "Центр Судоремонта "Звездочка". Помимо южной площадки, у него есть вторая, "Инкерман", их общая площадь – 53 га. На предприятии, в том числе, обслуживают корабли Черноморского флота России, пишет РБК.

Есть ли погибшие и пострадавшие?

Изначально губернатор сообщил, что пострадали 24 человека, у четверых из них состояние средней степени тяжести.

Позже в телеграм-канале Baza появилась информация, что есть и погибшие. По предварительным данным, в результате ракетного удара скончались два человека. Уточняется, что это сотрудники завода. Канал пишет, что общее число пострадавших увеличилось до 26 человек. Но официальных сообщений о погибших пока нет.

По словам Развожаева, никакой опасности для гражданских объектов в городе нет. В данный момент на месте ЧП работают спецслужбы. Пожару присвоен 4 класс.

Получается, не сработала система ПВО?

По словам губернатора, ПВО отработало, но ракетная атака спровоцировала возгорание. Предположительно, воздушные объекты были сбиты, прогремело около десятка взрывов, указывает ТАСС.

По данным lenta.ru, средствами ПВО удалось сбить семь крылатых ракет, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, которые были на ремонте.



Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове, сообщил Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Он также обратился к жителям города с просьбой сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.