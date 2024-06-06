Ракшин рассказал о судьбе бывшей "Спички", где могут открыть кафе и фуникулер
Правда, бизнесмен ни слова не сказал о том, когда это произойдет
06 июня 2024, 15:00, ИА Амител
Известный барнаульский бизнесмен Евгений Ракшин все же намерен заняться реконструкцией памятника архитектуры федерального значения в Барнауле: бывшего сереброплавильного завода и фабрики "Спичка". Об этом предприниматель рассказал в интервью изданию "Алтапресс". В будущем на территории завода планируют открыть современные общественные пространства, включая рестораны и кафе. Также Евгений Ракшин намерен запустить с бывшей "Спички" на Нагорный парк фуникулер. Правда, когда это произойдет, барнаульский бизнесмен умолчал. Тем более что ранее владельцев сереброплавильного завода в Барнауле привлекли к административной ответственности за неисполнение работ по сохранению памятника архитектуры.
Что сказал Евгений Ракшин о реконструкции сереброплавильного завода?
Для разработки проекта реновации территории привлекли специалистов КБ "Стрелка" и петербургское бюро "Люди Архитектс". Ракшин не может сказать, когда начнутся работы. Многие архитекторы Барнаула уверены, что привести в порядок бывшую "Спичку" желательно бы к 300-летию города.
"Пока мы продолжаем заниматься проектом в бумажном формате, физического присутствия на площадке нет. Единственное, вычистили ее, когда проводили обследование зданий", – заявил бизнесмен.
Евгений Ракшин уверен, что территорию памятника архитектуры нужно заполнить интересными событиями. Люди не будут посещать комплекс ради одних музеев.
"А должен быть самодостаточный комплекс, который заинтересует горожан и гостей города. Ребята предлагают интересные стилистические и архитектурные решения. Все это в рамках существующих требований и норм. Что касается наполнения, то на второй плавильной фабрике, например, планируем фуд-холл с 30 концепциями – арендаторы проявляют интерес. У нас уже есть опыт на центральном рынке в Новосибирске – 120 концепций. Это самый большой подобный проект в стране, даже в московском "Депо" концепций порядка 80", – добавил предприниматель.
Также планируется сделать красивым окружающий ландшафт и запустить фуникулер на гору.
"Таких аттракционов у нас нет, надеюсь, и это тоже будет привлекать горожан к территории. Тем более фуникулер сможет объединить прогулочную зону улицы Мало-Тобольской, парка Центрального района, сереброплавильный завод, Нагорный парк и набережную Оби. С участием широкого круга общественности и профессионалов отрабатываем другие мысли. Надеюсь, в скором времени вынести итоговую концепцию на обсуждение", – заключил бизнесмен.
Что известно о заводе?
Барнаульский сереброплавильный завод – историческое предприятие в городе Барнауле, работавшее с 1744 по 1893 год. С ним напрямую связано появление и развитие города в XVIII-XIX веках. Завод имеет статус памятника градостроительства и архитектуры федерального значения. Включает 17 зданий на территории 7,5 гектара. В 1942 году на базе предприятия разместили эвакуированную из Гомельской области спичечную фабрику, которая проработала до конца 90-х. Поэтому барнаульцы порой называют это место "Спичкой". Несколько лет назад завод был куплен примерно за 200 миллионов рублей фирмой "Матч", принадлежащей бизнесменам Нодару Шонии и Евгению Ракшину. Они пообещали отреставрировать завод, а также разместить на его территории несколько коммерческих объектов. Но за несколько лет после покупки никаких работ на территории не производилось.
15:16:21 06-06-2024
Фуникулёр (фр. funiculaire, произв. от лат. funiculus — верёвка, канат) — рельсовое транспортное средство с канатной тягой для перевозки людей или грузов в вагонах на небольшое расстояние по крутой трассе[1]. Фуникулёр является специализированным транспортом, применяемым в условиях тяжёлого рельефа местности.
Вроде и так трамвай на гору ходит, решили еще к нему веревку привязать?
15:28:19 06-06-2024
Могут открыть кафе и построить фуникулер, а забацают очередной торговый центр. Или высотки.
15:54:07 06-06-2024
Е. Ракшин такой популярный стал!!! везде его комментарии?! с чего бы?!
16:04:30 06-06-2024
Гость (15:54:07 06-06-2024) Е. Ракшин такой популярный стал!!! везде его комментарии?! с... может губернатором сделают?
16:51:38 06-06-2024
Злые вы, идея хорошая. Если сделать подъемник в Нагорный парк, то это будет действительно туристическое место. Посидел в кафе на Мало-Тобольской, погулял в Центральном парке, поднялся на фуникулере в Нагорный парк, погулял там, спустился по лестнице или на фуникулере(желательно на набережную), если оформят набережную погулял, выпил кофе, посмотрел на реку. Красота!!! Только когда это будет? Внуки хотя бы осуществят мою мечту?
17:02:55 06-06-2024
гость (16:51:38 06-06-2024) Злые вы, идея хорошая. Если сделать подъемник в Нагорный пар... Что вы несете??? Ну хотя бы вдумайтесь... Для чего переть не понятно куда, чтобы посидеть в кафе на Мало-Тобольской, чтобы потом "погулять" в Центральном парке? А в этом парке есть хоть что -то заслуживающее гуляний возле себя? Подняться из парка на лысую гору на фуникулере и потом спуститься на 300 метров разваливающейся "набережной"?? Это точно будет местом для притяжения туристов? Вы сами такой вояж готовы сотворить, хотя бы из Красноярска? Почему то мне кажется, что вы всеми конечностями будете открещиваться и этот маршрут пройдете только по приговору суда...
07:43:38 07-06-2024
Гость (17:02:55 06-06-2024) Что вы несете??? Ну хотя бы вдумайтесь... Для чего переть не... Ты на своих окраинах сидишь - вот и сиди тихонько.
11:15:16 07-06-2024
Гость (07:43:38 07-06-2024) Ты на своих окраинах сидишь - вот и сиди тихонько.... +100500!!! Пусть у себя по Власихе или Новосиликатному гуляет!)
17:09:00 06-06-2024
гость (16:51:38 06-06-2024) Злые вы, идея хорошая. Если сделать подъемник в Нагорный пар... Не подскажете, что делать в Нагорном парке? На пилястру смотреть? Там же больше нет ничего, и половину территории бывшей ВДНХ кто-то прихватизировал, то есть и не сделать уже ничего там.
17:12:49 06-06-2024
Гость (17:09:00 06-06-2024) Не подскажете, что делать в Нагорном парке? На пилястру смот... В новодельную церквушку сходить и все...
18:26:01 06-06-2024
Гость (17:09:00 06-06-2024) Не подскажете, что делать в Нагорном парке? На пилястру смот... На Обь можно позырить с высоты.
18:55:26 06-06-2024
Гость (18:26:01 06-06-2024) На Обь можно позырить с высоты.... Пару раз в год можно. Но на Обь можно "позырить" и с Авальмана, и еще много откуда. И виды там ничуть не хуже. На город можно посмотреть, на закат. Ок, раз в год, ну два. Но кроме этого там делать просто нечего. А созданный формат этого места уже как бы какого-то заделья больше и не предполагает. И кто будет на том фуникулере (кстати, а речь точно-точно о фуникулере? Так до него еще из парка либо от Мало-Тобольской идти придется примерно как до лестницы сейчас) ездить? Да еще, как можно предположить, задорого.
19:39:17 06-06-2024
Гость (18:26:01 06-06-2024) На Обь можно позырить с высоты.... Жэсть... Смотреть с высоты на грязную медленно текущую воду? Вы видимо вообще неприхотливы в способах получения эстетического удовольствия...
17:00:20 06-06-2024
а обратно сделать спуск для горнолыжников, вот эта была бы тема!!!
17:27:24 06-06-2024
Ракшин решил оттянуть внимание от застройки на месте Цума?) Ну это такой дешевый ход и для умных людей все предельно понятно))
07:46:38 07-06-2024
Гость (17:27:24 06-06-2024) Ракшин решил оттянуть внимание от застройки на месте Цума?) ... Ты себя то умным не считай) Просто Женя дал большое интервью А…прессу, в котором его расспрашивали про многие строй проекты где он завязан, и интервью разбили на части и выдают порциями. Так уж получилось, что Женя на стройке зарабатывает, и у него не один проект, а множество.
10:48:56 07-06-2024
Гость (07:46:38 07-06-2024) Ты себя то умным не считай) Просто Женя дал большое интервью... Женя зарабатывает. Расходимся.
11:18:16 07-06-2024
Гость (07:46:38 07-06-2024) Ты себя то умным не считай) Просто Женя дал большое интервью... Прогиб засчитан!!!
19:20:18 06-06-2024
Прекрасный пример организации подобного пространства - Новая Голландия в Питере (кафе, рестораны, прогулочные аллеи, спортплощадка, детская игровая зона, сцена) и интереснейшие музеи с современными интерактивами "Остров фортов" и "Голландская кухня" в Кронштадте. Там, понятно всё содержимое про форты, а у нас бы - про сереброплавильный завод, про горнозаводское дело и другие исторические фишки. Тогда бы и туристам интерес был приезжать. Идей полно, обращайтесь)
19:25:35 06-06-2024
могут открыть ,а могут и не открыть. Выдумщик какой. Каждый год что то выдумывают и ничего НЕ ДЕЛАЮТ. Огласите весь список придумок- посмеёмся.
08:53:09 07-06-2024
читатель (19:25:35 06-06-2024) могут открыть ,а могут и не открыть. Выдумщик какой. Каждый... Там вам их регулярно озвучивают -Ласточка в Н-ск, туннель под жд вокзалом, Обской бульвар, еще один мост и обход Барнаула. Вам мало?) А, еще троллейбус до Новоалтайска, трамвай на Павловском, вот автобус десятка туда же)
11:26:03 07-06-2024
Гость (08:53:09 07-06-2024) Там вам их регулярно озвучивают -Ласточка в Н-ск, туннель по... И музей на пл. Октября)