Ракшин рассказал о судьбе бывшей "Спички", где могут открыть кафе и фуникулер

Правда, бизнесмен ни слова не сказал о том, когда это произойдет

06 июня 2024, 15:00, ИА Амител

Фото: сереброплавильный завод в Барнауле

Известный барнаульский бизнесмен Евгений Ракшин все же намерен заняться реконструкцией памятника архитектуры федерального значения в Барнауле: бывшего сереброплавильного завода и фабрики "Спичка". Об этом предприниматель рассказал в интервью изданию "Алтапресс". В будущем на территории завода планируют открыть современные общественные пространства, включая рестораны и кафе. Также Евгений Ракшин намерен запустить с бывшей "Спички" на Нагорный парк фуникулер. Правда, когда это произойдет, барнаульский бизнесмен умолчал. Тем более что ранее владельцев сереброплавильного завода в Барнауле привлекли к административной ответственности за неисполнение работ по сохранению памятника архитектуры.

Что сказал Евгений Ракшин о реконструкции сереброплавильного завода?

Для разработки проекта реновации территории привлекли специалистов КБ "Стрелка" и петербургское бюро "Люди Архитектс". Ракшин не может сказать, когда начнутся работы. Многие архитекторы Барнаула уверены, что привести в порядок бывшую "Спичку" желательно бы к 300-летию города.

"Пока мы продолжаем заниматься проектом в бумажном формате, физического присутствия на площадке нет. Единственное, вычистили ее, когда проводили обследование зданий", – заявил бизнесмен.

Евгений Ракшин уверен, что территорию памятника архитектуры нужно заполнить интересными событиями. Люди не будут посещать комплекс ради одних музеев.

"А должен быть самодостаточный комплекс, который заинтересует горожан и гостей города. Ребята предлагают интересные стилистические и архитектурные решения. Все это в рамках существующих требований и норм. Что касается наполнения, то на второй плавильной фабрике, например, планируем фуд-холл с 30 концепциями – арендаторы проявляют интерес. У нас уже есть опыт на центральном рынке в Новосибирске – 120 концепций. Это самый большой подобный проект в стране, даже в московском "Депо" концепций порядка 80", – добавил предприниматель.

Также планируется сделать красивым окружающий ландшафт и запустить фуникулер на гору.

"Таких аттракционов у нас нет, надеюсь, и это тоже будет привлекать горожан к территории. Тем более фуникулер сможет объединить прогулочную зону улицы Мало-Тобольской, парка Центрального района, сереброплавильный завод, Нагорный парк и набережную Оби. С участием широкого круга общественности и профессионалов отрабатываем другие мысли. Надеюсь, в скором времени вынести итоговую концепцию на обсуждение", – заключил бизнесмен.

Что известно о заводе?

Барнаульский сереброплавильный завод – историческое предприятие в городе Барнауле, работавшее с 1744 по 1893 год. С ним напрямую связано появление и развитие города в XVIII-XIX веках. Завод имеет статус памятника градостроительства и архитектуры федерального значения. Включает 17 зданий на территории 7,5 гектара. В 1942 году на базе предприятия разместили эвакуированную из Гомельской области спичечную фабрику, которая проработала до конца 90-х. Поэтому барнаульцы порой называют это место "Спичкой". Несколько лет назад завод был куплен примерно за 200 миллионов рублей фирмой "Матч", принадлежащей бизнесменам Нодару Шонии и Евгению Ракшину. Они пообещали отреставрировать завод, а также разместить на его территории несколько коммерческих объектов. Но за несколько лет после покупки никаких работ на территории не производилось.