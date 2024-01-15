Владельца сереброплавильного завода в Барнауле наказали за плохое состояние памятника
Собственник должен провести противоаварийные работы до 1 сентября 2024 года
15 января 2024, 13:51, ИА Амител
Владельцев сереброплавильного завода в Барнауле привлекли к административной ответственности за неисполнение работ по сохранению памятника архитектуры. Об этом рассказали в Алтайохранкультуре.
"Нас так же, как и многих жителей Алтайского края, беспокоит состояние комплекса сооружений сереброплавильного завода в Барнауле. Алтайохранкультурой проведено пять проверок по контролю исполнения предписаний. По фактам неисполнения работ по сохранению памятника правообладатель был привлечен к административной ответственности", – отметили там.
Для владельцев установили срок проведения противоаварийных работ до 1 сентября 2024 года. По информации Алтайохранкультуры, на исполнении у правообладателя находится задание на работы по сохранению завода. Первоочередные мероприятия на объекте должны начаться "при наступлении благоприятных погодных условий".
Напомним, что тему плохого состояния сереброплавильного завода 8 января поднял барнаульский историк и краевед Данил Дегтярев. На своей странице во "ВКонтакте" он написал, что здание находится в плохом состоянии и собственник тянет с проведением противоаварийных работ.
Особенно общественника возмутило состояние второй плавильной фабрики, которая осталась без кровли в июле 2020 года. Тогда собственники получили предписание накрыть его временной кровлей, но так этого и не сделали. Дегтярев предложил горожанам писать жалобы в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края.
Отметим, что бывший сереброплавильный завод принадлежит компании "Матч" совладельца сети "Мария-Ра" Евгения Ракшина. Она приобрела 17 зданий и участок земли за 162,3 млн рублей. В 2023 году учредители компании "Матч" Владислав Шония и "5 гамма" передали свои доли компании "Первый" семьи Ракшина, писал "Толк".
Также издание указывает, что восстановить комплекс собственник должен к 2025 году. Данил Дегтярев рассказал "Толку", что в 2023 году собственник нанял специалистов московской консалтинговой компании "Стрелка", чтобы подготовить проект приспособления здания и понять, какие виды деятельности будут там целесообразны.
14:00:55 15-01-2024
Как эта Шоня может яваляться почётной гражданиной г. Барнаула ?
14:46:12 15-01-2024
Зачем Ракшину вообще понадобился этот чемодан без ручки, прицепом что ли дали к нормальному объекту?
15:04:51 15-01-2024
Гость (14:46:12 15-01-2024) Зачем Ракшину вообще понадобился этот чемодан без ручки, при... ой, ну как будто вы не знаете зачем.
15:21:41 15-01-2024
снесет и очередной ТЦ построит
12:38:42 16-01-2024
Гость (15:21:41 15-01-2024) снесет и очередной ТЦ построит... Ничего они уже там не построят, т.к. М-ра потеряла интерес даже к собственным магазинам. Занавес.
16:42:16 15-01-2024
Лакомый кусок на будущее, инвестиции так сказать. Уже начинается подготовка, а сейчас мы поприсутствовали в первом акте спектакля "плохое состояние памятника". Усаживаемся поудобнее дамы и господа, "почетные граждане города" нам дадут грандиозное представление))) Боюсь увидеть лучших артистов города здесь, самого модного архитектора тоже ждемс с нетерпением.
20:43:12 15-01-2024
А где же госп-жа Дерниг с его субботниками на спичке, кои были модны не так давно?