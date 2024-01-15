Владельца сереброплавильного завода в Барнауле наказали за плохое состояние памятника

Собственник должен провести противоаварийные работы до 1 сентября 2024 года

15 января 2024, 13:51, ИА Амител

Сереброплавильный завод / Фото: amic.ru

Владельцев сереброплавильного завода в Барнауле привлекли к административной ответственности за неисполнение работ по сохранению памятника архитектуры. Об этом рассказали в Алтайохранкультуре.

"Нас так же, как и многих жителей Алтайского края, беспокоит состояние комплекса сооружений сереброплавильного завода в Барнауле. Алтайохранкультурой проведено пять проверок по контролю исполнения предписаний. По фактам неисполнения работ по сохранению памятника правообладатель был привлечен к административной ответственности", – отметили там.

Для владельцев установили срок проведения противоаварийных работ до 1 сентября 2024 года. По информации Алтайохранкультуры, на исполнении у правообладателя находится задание на работы по сохранению завода. Первоочередные мероприятия на объекте должны начаться "при наступлении благоприятных погодных условий".

Напомним, что тему плохого состояния сереброплавильного завода 8 января поднял барнаульский историк и краевед Данил Дегтярев. На своей странице во "ВКонтакте" он написал, что здание находится в плохом состоянии и собственник тянет с проведением противоаварийных работ.

Особенно общественника возмутило состояние второй плавильной фабрики, которая осталась без кровли в июле 2020 года. Тогда собственники получили предписание накрыть его временной кровлей, но так этого и не сделали. Дегтярев предложил горожанам писать жалобы в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края.

Отметим, что бывший сереброплавильный завод принадлежит компании "Матч" совладельца сети "Мария-Ра" Евгения Ракшина. Она приобрела 17 зданий и участок земли за 162,3 млн рублей. В 2023 году учредители компании "Матч" Владислав Шония и "5 гамма" передали свои доли компании "Первый" семьи Ракшина, писал "Толк".

Также издание указывает, что восстановить комплекс собственник должен к 2025 году. Данил Дегтярев рассказал "Толку", что в 2023 году собственник нанял специалистов московской консалтинговой компании "Стрелка", чтобы подготовить проект приспособления здания и понять, какие виды деятельности будут там целесообразны.