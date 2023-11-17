Ралли "Шелковый путь" вновь пройдет через Алтайский край в 2024 году

Гонка продлится с 5 по 15 июля

17 ноября 2023, 16:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Ралли "Шелковый путь" снова пройдет через Алтайский край в следующем году., рассказал министр спорта России Олег Матыцин.

Участники гонки проедут через три страны – Россию, Китай и Монголию. Всего планируется провести 11 этапов. Четыре из них пройдут по территории России.

Старт гонки запланирован на 5 июля 2024 года в Томске. Один из этапов пройдет по территории Алтайского края, через Барнаул. Затем участники гонки отправятся в Республику Алтай и проедут через Кош-Агач. Затем маршрут пройдет по территориям Монголии и Китая.

Финиш запланирован на 15 июля в китайском Хоргосе. Всего участники "Шелкового пути" за 11 дней преодолеют порядка 5 тысяч километров. В гонке соревнуются мотоциклы, внедорожники, квадроциклы и грузовики.

Впервые ралли-рейд "Шелковый путь" проходил через Алтайский край в июле 2021 года.